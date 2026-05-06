1 Milliarde gescannte Quadratmeter – und das ist erst der Anfang

München, 6. Mai 2026 – NavVis, ein führender Anbieter von Reality-Capture-Technologie zur digitalen Erfassung physischer Außen- und Innenbereiche, hat in nur zwölf Monaten einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Über 1 Milliarde Quadratmeter der gebauten Welt wurden innerhalb eines Jahres mit den leistungsstarken Scannern aus dem Hause NavVis erfasst. Das entspricht Tausenden von Gebäuden, Fabriken, Campusarealen und ganzen Stadtteilen weltweit. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2013 hat NavVis damit bereits mehr als 2 Milliarden Quadratmeter digital erfasst – ein eindeutiger Beleg für die zunehmende Bedeutung präziser, digitaler Abbildungen physischer Umgebungen.

Technologische Grundlage für Digital Twins

Grundlage dieses Erfolgs ist die Kombination aus innovativer Hardware mit einer leistungsfähigen Software: Die mobile Mapping-Technologie der NavVis LX-Serie – bestehend aus NavVis VLX und NavVis MLX – ermöglicht eine schnelle und hochpräzise Erfassung komplexer Umgebungen. Ergänzt wird die Hardware durch NavVis IVION, eine cloudbasierte Plattform, welche die erfassten Daten in einer digitalen Umgebung bereitstellt. So entstehen realitätsnahe digitale Zwillinge, die eine effiziente Zusammenarbeit, präzise Planung und fundierte Entscheidungsprozesse ermöglichen – insbesondere in Branchen wie dem Vermessungs- und Bauwesen, in global agierenden Industrieunternehmen sowie im Architekturbereich.

Der konkrete Nutzen der Technologie zeigt sich in zahlreichen Anwendungsfällen: Beispielsweise setzen Unternehmen wie BMW und STRABAG Lösungen von NavVis ein, um ihre Produktionsprozesse zu optimieren, Bauprojekte präzise zu dokumentieren und die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichsten Projektbeteiligten zu verbessern. Der Grund: Mit NavVis lassen sich Zeit- und Kostenaufwände reduzieren sowie Risiken minimieren. Anwender wie Sven Breuer, Gründer von Nevsky.be, setzen auf die Mapping-Technologie von NavVis und haben damit ebenfalls einen Beitrag zum Erreichen von 1 Milliarde gescannten Quadratmetern beigetragen. Sein Unternehmen erstellt digitale Zwillinge, Punktwolken und virtuelle Rundgänge für Kunden in ganz Europa – von Industrieanlagen über Krankenhäuser bis hin zu kulturellen Einrichtungen. Einen weiteren Beitrag haben Thomas Knepper, Geschäftsführer der bgis Kreative Ingenieure GmbH und sein Team geleistet. Sie haben u. a. ein umfangreiches Projekt am Flughafen Tempelhof in Berlin umgesetzt, bei dem ein komplexes Gebäude mithilfe von NavVis VLX und MLX – ergänzt durch Drohnenbefliegung und Tachymetrie – vollständig digital erfasst und modelliert wurde. Solche Projekte verdeutlichen, wie moderne Reality-Capture-Technologie klassische Verfahren deutlich beschleunigt.

Klare Vision für die Zukunft

Ein zentraler Erfolgsfaktor für NavVis ist die enge Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern. Deren Anforderungen fließen direkt in die Weiterentwicklung der Produkte ein. Dieser Wandel zeigt sich auch im Markt: Auf Veranstaltungen wie der INTERGEO und der Geo Week stehen zunehmend konkrete Anwendungsbedarfe im Fokus – statt grundlegender Fragen zur Technologie. Intern arbeiten interdisziplinäre Teams kontinuierlich daran, die Plattform weiterzuentwickeln, Systeme zu skalieren und neue Lösungen zu schaffen.

Mit seinen Lösungen verfolgt NavVis das Ziel, die Realitätserfassung weiter zu vereinfachen und die Nutzung räumlicher Daten noch effizienter zu gestalten. Durch kontinuierliche Innovationen will das Unternehmen die Grundlage für datengetriebene Entscheidungen in einer zunehmend digitalisierten Welt schaffen. Der Meilenstein von 1 Milliarde gescannten Quadratmetern im Jahr 2025 ist dabei nicht nur ein Teil des großen Ganzen.

Eine bebaute Welt, in der die physische Realität stets bekannt, vertrauenswürdig und handlungsrelevant ist.

NavVis ist die Plattform für digitale Raumzwillinge der bebauten Welt. NavVis wird von einer einzigen Überzeugung getragen: Die Menschen, die die physische Welt planen, bauen und betreiben, verdienen es, genau zu wissen, wie diese Welt aussieht – präzise, in Echtzeit und immer verfügbar. Heute verbindet NavVis die 10 mal schnellere, vermessungsgenaue mobile Realitätserfassung (NavVis VLX und NavVis MLX) mit einer Unternehmensplattform für digitale Raumzwillinge (NavVis IVION). Diese Plattform wandelt erfasste Daten in eine geteilte, vertrauenswürdige und stets aktuelle digitale Realität. Mehr als eine Milliarde Quadratmeter der komplexesten Industrieanlagen, Baustellen und Gebäude der Welt sind heute auf der NavVis-Plattform abgebildet und reduziert Verschwendung, Nacharbeit und Ausfallzeiten. Gleichzeitig bildet die Plattform die Grundlage für Automatisierung, Analysen und KI-gestützte Entscheidungen im großen Maßstab.

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