10 Jahre HelpMy: Bergneustädter Verein bringt Hoffnung nach Myanmar

Hilfswerk blickt auf mehr als 1.000 betreute Kinder, schnelle Erdbebenhilfe und eine wachsende Arbeit vor Ort zurück

Vor rund zehn Jahren begann in Bergneustadt eine kleine Initiative mit einer großen Vision: Kindern in den Armenvierteln Myanmars Bildung, Hilfe und Hoffnung zu schenken. Heute unterstützt der christliche Verein HelpMy e. V. zehn Kindergärten, vermittelt rund 150 Schulpatenschaften und hat gemeinsam mit seinen Partnern vor Ort dazu beigetragen, dass rund um die Kindergartenarbeit fünf christliche Gemeinden entstanden sind. Über 1.000 Kinder wurden seit Beginn der Arbeit betreut.

Bei der Mitgliederversammlung des in Bergneustadt gegründeten Vereins blickten die Mitglieder dankbar auf die Entwicklung zurück. „Wenn wir heute auf die vergangenen zehn Jahre schauen, staunen wir über das, was Gott wachsen ließ“, sagte der Vorstandsvorsitzende Veit Claesberg. „Aus einer anfänglichen Vision ist eine Arbeit entstanden, die Menschen praktisch, sozial und geistlich erreicht.“

Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit liegt inzwischen auf der Förderung von Schulkindern. Die Wiehlerin Ruth Anbergen, Vorstandsmitglied von HelpMy, leitet das Patenschaftsprogramm des Vereins. Rund 150 Kinder erhalten dadurch über den Kindergarten hinaus Zugang zu schulischer Bildung. „Mich begeistert besonders, dass wir Kindern aus den Slums eine echte Zukunftsperspektive eröffnen können“, sagt Ruth Anbergen. „In den kommenden zwei Jahren werden die ersten von uns geförderten Kinder ihren Schulabschluss machen – das ist für viele Familien ein großer Hoffnungsschritt.“

Wie tragfähig die gewachsenen Beziehungen sind, zeigte sich auch beim schweren Erdbeben Ende März 2025. HelpMy konnte schnell reagieren und über fünf Partnergemeinden in den betroffenen Regionen direkte Hilfe organisieren. Rund 39.000 Euro an Spenden gingen für die Nothilfe ein. Davon wurden Lebensmittel, Bargeld, Soforthilfen sowie Mittel für den Wiederaufbau zerstörter Gemeindehäuser bereitgestellt. Rund 600 Menschen erhielten Unterstützung.

Die Arbeit von HelpMy wird ehrenamtlich von einem Vorstand aus Deutschland begleitet. Die Verantwortung für die Projekte in Myanmar liegt bewusst bei einheimischen Christen vor Ort. Dieses partnerschaftliche Modell hat sich in den vergangenen Jahren als tragfähig und nachhaltig erwiesen.

Mit der Eröffnung des zehnten Kindergartens ist die ursprüngliche Vision des Vereins nahezu erreicht. Nun arbeitet HelpMy an einer neuen Perspektive: Unter dem Leitgedanken Vision 2035 soll die Hilfe für Kinder und Familien in Myanmar in den kommenden Jahren weiterentwickelt werden.

Christlicher Verein der Nothilfe, Bildung und Evangelium in Myanmar fördert.

Kontakt

HelpMy e. V.

Veit Claesberg

Fichtenstr. 6

51702 Bergneustadt

01717829178



https://www.helpmyanmar.de

Bildquelle: Cim Claesberg