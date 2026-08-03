10 Jahre Xperience Festival – Yoga, Musik und Consciousness in Bad Meinberg

Fünf Tage voller Inspiration mit internationalen Künstlern, renommierten Yogalehrenden, Konzerten, Workshops und Begegnungen.

Über 100 nationale und internationale Acts, mehr als 200 Workshops, Yogastunden, Konzerte, Ecstatic Dance und inspirierende Begegnungen erwarten die Besucherinnen und Besucher beim Xperience Festival vom 12. bis 16. August 2026 im Yoga Vidya Ashram Bad Meinberg. Unter freiem Himmel, in Festivalzelten und Yogaräumen – darunter Europas größter Yogaraum – entsteht ein Festival, das Menschen verbindet und Raum für Inspiration, Austausch und neue Erfahrungen schafft.

2026 feiert das Xperience Festival sein zehnjähriges Jubiläum. Was einst als mutige Idee begann, hat sich zu einem der größten Yoga- und Consciousness-Festivals Europas entwickelt. Tausende Menschen aus vielen Ländern kommen jedes Jahr nach Bad Meinberg, um gemeinsam Yoga zu praktizieren, Musik zu erleben und neue Inspiration für ein bewusstes Leben mitzunehmen.

Unter dem Motto „Nothing is better, than time together“ vereint das Festival Yoga, Musik, Consciousness, Plantfood, Healing und nachhaltigen Lifestyle. Internationale Künstlerinnen und Künstler sowie renommierte Lehrerinnen und Lehrer laden dazu ein, neue Perspektiven kennenzulernen, sich auszuprobieren und gemeinsam unvergessliche Momente zu erleben.

Musikalisch dürfen sich die Besucherinnen und Besucher unter anderem auf Shanti People freuen, die traditionelle Mantras mit modernen elektronischen Beats verbinden und weltweit für ihre energiegeladenen Live-Auftritte bekannt sind. Ebenfalls dabei sind das international bekannte Mantra-Duo Love Keys, Balaphonic Sound System aus Frankreich, Singer-Songwriter Wild Ekoh sowie Jnanadev David Ianni, der mit seiner einzigartigen Verbindung aus Klaviermusik, Meditation und Yoga besondere Klangräume entstehen lässt.

Im Yoga-Bereich gehören Dr. Ronald Steiner, einer der bekanntesten Ashtanga-Yogalehrer Europas, Joshua Taake sowie Vilas Turske zu den Lehrern des Festivals. Ihre Workshops verbinden traditionelle Yogalehre mit modernen Ansätzen und richten sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Praktizierende.

Im Bereich Consciousness lädt Tim Taxis dazu ein, neue Perspektiven auf persönliches Wachstum, Bewusstsein und authentisches Leben zu entdecken. Mit ihm sind durch JetztTV, einige weitere Referenten der Non Duality eingeladen.

Im Bereich Plantfood zeigt Kirstin Knufmann, wie nachhaltige und pflanzliche Ernährung genussvoll, gesund und alltagstauglich gelingen kann.

Neben den zahlreichen Workshops und Konzerten bietet das Festival Raum für Begegnung, Inspiration und Austausch. Healing Area, Ecstatic Dance, Breathwork, Meditationen und viele weitere Angebote machen das Xperience Festival zu einem ganzheitlichen Erlebnis.

Besonders hervorzuheben ist auch unser Market Place. Hier gibt es neben verschiedenen veganen Food Trucks, die Burger, Falafel, Bratwürstchen und Hot Dogs, alles in vegan anbieten auch Fair Wear – Bekleidungstände, Massagen und nachhaltige Produkte.

Den ethischen Grundsätzen von Yoga Vidya folgend findet das Festival alkohol-, nikotin- und drogenfrei statt. Das vegane Bio-Catering sowie Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Festivalgelände schaffen den passenden Rahmen für fünf Tage voller Gemeinschaft, Inspiration und Lebensfreude.

Weitere Informationen und Tickets: www.xperience-festival.de

Yoga Vidya ist der europaweit größte gemeinnützige Verein rund um Yoga, Mediation und Ayurveda mit Seminarhäusern in Bad Meinberg (Teutoburger Wald), im Westerwald, an der Nordsee und im Allgäu und 70 Yogastudios. Das erste Yoga Vidya Zentrum wurde 1992 von Sukadev Volker Bretz in Frankfurt a. M. gegründet. Interessent:innen haben die Auswahl aus jährlich über 1.000 Seminaren, Kursen, Retreats sowie Aus- und Fortbildungen. Zahlreiche Online-Angebote machen den Zugang von Zuhause aus möglich. Das Seminarhaus in Bad Meinberg, Hauptstandort des Vereins, ist eines der größten deutschen Bildungsinstitute mit rund 123.000 Übernachtungsgästen im Jahr.

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