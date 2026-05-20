10. Tag des Fahrers bei tankpool24: „Danke, dass du immer lieferst.“

Lunchboxen, Geschenke und ein großes Dankeschön für Lkw-Fahrer an 85 Stationen bundesweit.

Minden, 08.05.2026 – Bereits zum zehnten Mal hat tankpool24 den „Tag des Fahrers“ gefeiert und damit ein starkes Zeichen der Wertschätzung für die Menschen gesetzt, die täglich Europas Versorgung sichern: die Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer.

Unter dem Motto „Danke, dass du immer lieferst.“ überraschte tankpool24 Fahrerinnen und Fahrer an 85 teilnehmenden Stationen in ganz Deutschland mit besonderen Aktionen, kostenlosen Snacks und exklusiven Geschenken. Damit machte das Unternehmen deutlich: Die Wertschätzung für Fahrer ist keine Geste, sondern Haltung.

Im Mittelpunkt der Jubiläumsaktion standen 6.500 speziell zusammengestellte Lunchboxen, die an die Fahrer verteilt wurden. Zusätzlich erwartete die LKW-Fahrer eine große Auswahl an Merchandising-Artikeln, Getränken und Verpflegung, als kleines Dankeschön für den täglichen Einsatz auf Europas Straßen. Denn wer stundenlang unterwegs ist, verdient mehr als einen kurzen Stop.

„LKW-Fahrer leisten jeden Tag Enormes. Sie sorgen dafür, dass Regale gefüllt bleiben, Produktionen laufen und Menschen versorgt werden. Mit dem Tag des Fahrers möchten wir unsere Anerkennung ausdrücken und einfach Danke sagen“, so Klaus Kiunke, Geschäftsführer der tankpool24 GmbH.

Seit zehn Jahren gehört der „Tag des Fahrers“ fest zur Unternehmenskultur von tankpool24. Was als regionale Initiative begann, ist heute eine deutschlandweite Aktion, die Jahr für Jahr wächst und zeigt, dass echte Verbundenheit mit der Branche nicht beim Kraftstoff aufhört. Die Aktion unterstreicht die enge Partnerschaft des Unternehmens mit der Transport- und Logistikbranche sowie den Menschen hinter dem Steuer.

Als Mobilitätspartner für die Transportbranche betreibt tankpool24 europaweit mehr als 2.200 LKW-geeignete Stationen und stand damit auch an diesem besonderen Tag an der Seite von Fahrerinnen und Fahrern, ob beim Tanken, bei der Routenplanung oder beim kurzen Durchatmen auf langer Strecke. Der Tag des Fahrers ist Ausdruck dieser Nähe: Bei tankpool24 stehen die Menschen hinter dem Steuer im Mittelpunkt. Nicht nur am Tag des Fahrers, sondern an jedem Tag des Jahres.

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Die tankpool24 GmbH ist ein Zusammenschluss von 17 mittelständischen Mineralölunternehmen und betreibt mit über 2.200 Stationen eines der größten Tankstellennetze für LKW in ganz Europa. Mit einem umfassenden und ständig wachsenden Netzwerk bietet tankpool24 professionelle Dienstleistungen und Produkte, die speziell auf die Bedürfnisse des modernen Lastverkehrs zugeschnitten sind.

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