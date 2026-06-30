14 Vertiefungsworkshops der HELP Akademie für berufliche Betreuer

Unzählige Impulse für Ihre tägliche Betreuungspraxis.

Berufliche Betreuung bedeutet weit mehr als Gesetze und Akten. Sie bedeutet Verantwortung für Menschen, kluge Entscheidungen in komplexen Situationen und die Fähigkeit, jeden Tag professionell und souverän zu handeln.

Genau dafür hat die HELP Akademie ihre 14 praxisorientierten Vertiefungsworkshops entwickelt. Von Künstlicher Intelligenz in der Betreuung über Vermögens- und Gläubigerverwaltung, Gesundheitssorge, Genehmigungstatbestände und Büroorganisation bis hin zum professionellen Umgang mit herausfordernden Klienten – jedes Seminar vermittelt sofort umsetzbares Wissen für Ihren Berufsalltag. Die Workshops werden von hochqualifizierten Dozentinnen und Dozenten der HELP Akadedmie durchgeführt und finden bequem online per Zoom statt.

Der Herbst ist die perfekte Zeit, um Ihr Wissen auf das nächste Level zu bringen.

Nutzen Sie die ruhigeren Monate, um Ihre Fachkompetenz auszubauen, Rechtssicherheit zu gewinnen und neue Impulse für Ihre tägliche Arbeit mitzunehmen. Bringen Sie eigene Fälle und Fragen ein und profitieren Sie vom Erfahrungsaustausch mit Expertinnen, Experten und Kolleginnen und Kollegen. Denn Weiterbildung ist keine Pflicht – sie ist Ihr entscheidender Vorsprung.

Wer Menschen professionell begleitet, sollte selbst niemals stehen bleiben. Investieren Sie in Ihre Kompetenz, stärken Sie Ihr Netzwerk und erleben Sie Fortbildung, die wirklich praxisnah ist.

Jetzt die Herbsttermine sichern und mit frischem Wissen in die Zukunft starten.

https://www.help-akademie.de/ die Ihre Betreuungspraxis erfolgreicher macht.

Die HELP-Akademie München ist geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

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