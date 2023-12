Những nguyên tắc phong thuỷ xe ô tô cầu bình an, tài lộc

Hãy cùng ô tô tự lái Đà Nẵng HDCAR tìm hiểu về những nguyên tắc trong phong thuỷ xe ô tô cầu bình an và tài lộc…

1. Vì sao nên biết về phong thuỷ xe ô tô?

Ngày nay, để lựa chọn một chiếc xe ô tô ưng ý, ngoài các yếu tố như thương hiệu, động cơ, kiểu dáng,… nhiều người mua còn quan tâm đến yếu tố “hợp phong thuỷ”. Việc tìm hiểu về phong thuỷ xe ô tô trước khi xuống tiền giúp người mua cảm thấy an tâm hơn vào lựa chọn của mình. Đặc biệt với những người đứng đầu công ty hay chủ doanh nghiệp càng muốn chú trọng vào vấn đề phong thuỷ xe ô tô để có thể giúp việc kinh doanh, buôn bán diễn ra thuận lợi.

2. Các yếu tố phong thủy xe ô tô cần lưu ý

Theo phong thủy, con người xoay quanh 5 mệnh bao gồm: Thủy – Mộc – Hỏa – Thổ – Kim. Ngũ hành vận động theo quy luật tương sinh, tương khắc và chế hoá lẫn nhau. Trong đó, Thủy tượng trưng cho nước, Mộc tượng trưng cho cây cối, Hỏa tượng trưng cho lửa, Thổ tượng trưng cho đất và Kim tượng trưng cho kim khí, kim loại. Theo quan niệm trong phong thủy, ngũ hành sẽ luôn có mối quan hệ tương trợ lẫn nhau với sự tương sinh tương khắc, hoà hợp hay hạn chế lẫn nhau. Dựa trên năm sinh của từng người, chúng ta đều có riêng một bản mệnh trong vòng tròn đó.

Vì vậy khi quan tâm đến phong thủy trên xe ô tô, trước tiên bạn cần biết mình thuộc mệnh gì để từ đó nắm được màu sắc đặc trưng riêng, linh vật đại diện riêng, các điều cấm kỵ cần tránh trước khi mua và trong khi sử dụng.

Các yếu tố phong thủy xe ô tô cần lưu ý

3. Nguyên tắc chọn màu sắc phong thủy xe ô tô

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu sử dụng những đồ vật có màu sắc tương thích với bản mệnh, màu tương sinh thì giúp chủ sở hữu luôn có được nguồn năng lượng tích cực xoay quanh, sức khỏe tràn đầy và mọi việc may mắn thuận lợi.

Màu sắc phong thuỷ xe ô tô

Nếu sử dụng những vật dụng có màu sắc tương khắc với bản mệnh thì nhiều người tin rằng có thể gặp điều không may và dẫn đến những điều xui rủi khác kéo đến. Do đó, khi mua xe, người mua thường chú trọng đến các yếu tố phong thủy, màu sắc phong thuỷ xe ô tô cũng như các vật phẩm phong thủy cho xe ô tô.

Cụ thể về các màu sắc phù hợp với từng bản mệnh như sau:

Người mệnh Kim: nên chọn màu xe thuộc hành thổ như màu vàng, màu nâu vì trong ngũ hành mệnh Thổ sinh mệnh Kim. Bên cạnh đó, người mua cũng có thể chọn các màu tương hợp đại diện cho kim loại như là màu trắng, màu ghi hay màu xám.

Người mệnh Kim nên tránh dùng các màu tương khắc như màu xanh lá cây. Vì mệnh Hỏa khắc mệnh Kim nên tuyệt đối không nên chọn màu đỏ, màu cam, màu hồng và màu tím. Ngoài ra, mệnh Kim sinh mệnh Thủy nên cũng hạn chế không nên chọn màu xanh da trời hoặc màu đen.

Người mệnh Thủy: chọn màu xe tương sinh với mệnh Thủy như các màu xám, màu ghi và màu trắng. Màu tương hợp với mệnh Kim là màu đen, màu xanh da trời.

Mệnh Thủy nên tránh dùng màu tương khắc như màu hồng, màu tím và màu đỏ. Đặc biệt, tối kỵ các màu thuộc hành thổ như màu nâu, màu vàng vì mệnh Thổ khắc mệnh Thủy. Bên cạnh đó, mệnh Thủy sinh mệnh Mộc nên cũng không dùng các màu xanh lá cây.

Người mệnh Mộc: chọn các màu xe tương sinh của mệnh Mộc như là màu đen, màu xanh da trời. Màu tương hợp là màu xanh lá cây.

Vì mệnh Mộc tương khắc với mệnh Kim nên người mệnh Mộc cũng nên tránh màu tương khắc là màu vàng, màu nâu, màu trắng, màu ghi, màu xám,… Mệnh Mộc sinh Mệnh Hoả nên cũng không nên dùng xe thuộc màu mệnh Hoả như màu tím, màu hồng hay màu đỏ.

Người mệnh Hỏa: chọn các màu xe tương sinh – tương hợp như màu xanh lá cây, màu xanh lục, màu tím, màu hồng, màu cam và màu đỏ.

Mệnh Hỏa không nên chọn các màu tương khắc như màu trắng, màu ghi, màu xám, màu vàng hay màu nâu và màu tối kỵ như màu đen, xanh da trời.

Người mệnh Thổ: chọn những màu tương sinh thuộc hành Hỏa rất hợp với mệnh Thổ như là màu tím, màu hồng, màu cam, màu đỏ hay màu vàng, màu nâu. Những màu thuộc hành Kim như màu trắng, màu ghi thì không nên mua, đồng thời cũng nên kiêng màu xanh lá cây, xanh lục.

4. Nguyên tắc chọn biển số theo phong thủy xe ô tô

Biển số xe đẹp được cho là có thể mang đến tài vận cho người sở hữu, đặc biệt là giúp việc kinh doanh làm ăn thêm phát đạt, đối tác kính nể hoặc mong muốn được an toàn khi di chuyển trên đường.

Cách tính biển số theo phong thuỷ xe ô tô như sau:

4.1 Cách tính biển số xe theo nút biển số

Đây được xem là cách tính đơn giản nhất và dễ thực hiện nhất. Nút biển số xe 4 số, 5 số là tổng các chữ số trong biển số xe cộng lại để ra kết quả cuối cùng.

Nếu trường hợp kết quả trả về là 1 con số thì khi dịch biển số xe mỗi con số sẽ tương ứng với ý nghĩa của số đó. Nếu trường hợp kết quả trả về là có hai con số thì lấy con số cuối làm kết quả để dịch biển số xe. Và sau đó sẽ xác định được ý nghĩa của biển số xe:

Số 1 : Biểu thị sự chắc chắn, sự bền vững độc nhất vô nhị, đứng tại vị trí cao nhất, hướng tới sự chuyên nghiệp ở một lĩnh vực nào đó.

: Biểu thị sự chắc chắn, sự bền vững độc nhất vô nhị, đứng tại vị trí cao nhất, hướng tới sự chuyên nghiệp ở một lĩnh vực nào đó. Số 2 : Có ý nghĩa là hạnh phúc, sự cân bằng vạn vật, âm dương.

: Có ý nghĩa là hạnh phúc, sự cân bằng vạn vật, âm dương. Số 3 : Sẽ mang tới may mắn, giúp chủ nhân kiên định, thông suốt tất cả mọi việc trong cuộc sống hàng ngày.

: Sẽ mang tới may mắn, giúp chủ nhân kiên định, thông suốt tất cả mọi việc trong cuộc sống hàng ngày. Số 4 : Là điềm xấu, mang ý nghĩa là không tốt, không đem lại may mắn cho chủ xe.

: Là điềm xấu, mang ý nghĩa là không tốt, không đem lại may mắn cho chủ xe. Số 5 : Có ý nghĩa tượng trưng cho sự bất diệt, vượt qua mọi khó khăn thử thách để có được thành công viên mãn.

: Có ý nghĩa tượng trưng cho sự bất diệt, vượt qua mọi khó khăn thử thách để có được thành công viên mãn. Số 6 : Tượng trưng cho sự may mắn, phúc lộc, tài lộc.

: Tượng trưng cho sự may mắn, phúc lộc, tài lộc. Số 7 : Tượng trưng cho những sức mạnh tâm linh, bí ẩn.

: Tượng trưng cho những sức mạnh tâm linh, bí ẩn. Số 8 : Tượng trưng cho sự vươn lên, phát triển, con số này cũng mang tới vượng khí tốt, phát lộc, phát tài.

: Tượng trưng cho sự vươn lên, phát triển, con số này cũng mang tới vượng khí tốt, phát lộc, phát tài. Số 9: Tượng trưng cho vĩnh cửu, trường tồn, sức mạnh bền bỉ theo thời gian.

Ví dụ như: Biển số xe máy là 78757 cách tính biển số xe theo nút là 7+8+7+5+7= 44, lấy số 4 là kết quả cuối cùng. Vậy ý nghĩa khi dịch biển số xe máy 78757 là mang ý nghĩa là không tốt, không đem lại may mắn cho chủ xe.

4.2 Cách tính biển số xe theo nghĩa âm Hán Việt

Còn nếu dựa trên nghĩa âm Hán Việt của từng con số thì mỗi con số khi dịch biển số xe sẽ có ý nghĩa như sau:

Số 1 (nhất): mang ý nghĩa tượng trưng cho sự độc nhất vô nhị, là đỉnh cao tối thượng;

(nhất): mang ý nghĩa tượng trưng cho sự độc nhất vô nhị, là đỉnh cao tối thượng; Số 2 (mãi mãi): mang ý nghĩa trưng cho sự may mắn lâu dài; một cặp một đôi, một con số song hỷ mang tới hạnh phúc;

(mãi mãi): mang ý nghĩa trưng cho sự may mắn lâu dài; một cặp một đôi, một con số song hỷ mang tới hạnh phúc; Số 3 (tài): mang ý nghĩa là có nhiều tiền tài và nhanh phát tài thể hiện sự phú quý về tiền bạc;

(tài): mang ý nghĩa là có nhiều tiền tài và nhanh phát tài thể hiện sự phú quý về tiền bạc; Số 4 (tử): Tử có nghĩa là “chết”, đây là một con số có ý nghĩa không tốt;

(tử): Tử có nghĩa là “chết”, đây là một con số có ý nghĩa không tốt; Số 5 (ngũ): con số tượng trưng cho sự trường thọ, bất diệt, mang đến danh dự quyền lực. Ngũ có nghĩa là ngũ hành, ngũ cung, sự thần bí đầy được xem là một con số bí ẩn;

(ngũ): con số tượng trưng cho sự trường thọ, bất diệt, mang đến danh dự quyền lực. Ngũ có nghĩa là ngũ hành, ngũ cung, sự thần bí đầy được xem là một con số bí ẩn; Số 6 (lộc): là con số mang lại sự may mắn, tài lộc và của cải cho chủ xe. Đây được xem là một trong những con số được ưa thích nhất;

(lộc): là con số mang lại sự may mắn, tài lộc và của cải cho chủ xe. Đây được xem là một trong những con số được ưa thích nhất; Số 7 (thất): được xem là con số xấu không tốt có ý nghĩa đó là sự mất mát. Tuy nhiên bên cạnh đó số 7 theo sau thì tượng trưng cho sức mạnh kỳ diệu, huyền bí đẩy lùi ma quỷ;

(thất): được xem là con số xấu không tốt có ý nghĩa đó là sự mất mát. Tuy nhiên bên cạnh đó số 7 theo sau thì tượng trưng cho sức mạnh kỳ diệu, huyền bí đẩy lùi ma quỷ; Số 8 (phát): đây là con số mang ý nghĩa phát tài, phát lộc và phát triển;

(phát): đây là con số mang ý nghĩa phát tài, phát lộc và phát triển; Số 9 (cửu): Số 9 đồng âm với từ “may mắn và trường thọ”, đây là con số mang đến thuận lợi và hạnh phúc an lành.

4.3 Cách tính biển số xe theo phong thủy theo công thức

Cách tính biển số xe 5 số hoặc 4 số theo phong thủy theo công thức như sau:

Bước 1 : Lấy dãy số gồm 4 hoặc 5 số của biển số xe chia cho 80;

: Lấy dãy số gồm 4 hoặc 5 số của biển số xe chia cho 80; Bước 2 : Lấy kết quả vừa được chia ở bước 1 trừ đi các số ở phần nguyên;

: Lấy kết quả vừa được chia ở bước 1 trừ đi các số ở phần nguyên; Bước 3: Lấy các số thập phần còn lại nhân rồi với 80 và dò kết quả trong bảng phong thủy sẽ xác định được ý nghĩa của biển số xe của chính bạn.

Ví dụ: Biển số xe 18357 áp dụng công thức tính như sau:

Bước 1 : Lấy 18357/80 = 229,4625

: Lấy 18357/80 = 229,4625 Bước 2 : Lấy 229,4625 – 229 = 0,4625

: Lấy 229,4625 – 229 = 0,4625 Bước 3: Lấy 0,4625 x 80 = 37 và dò bảng phong thủy ý nghĩa của biển số là hiển đạt uy quyền

5. Cách chọn vật phẩm phong thủy cho xe ô tô

5.1 Vật phẩm trang trí theo phong thủy xe ô tô

Vật trang trí màu đỏ

Theo nguồn gốc ý nghĩa sâu xa, màu đỏ có khả năng hóa giải điềm xấu, xua đuổi tà ma, bảo vệ sự bình an cho cuộc sống con người. Về sau màu này được xem là màu biểu tượng cho may mắn. Đây cũng chính là lý do vào ngày lễ, ngày cưới, ngày Tết, tiệc mừng khai trương… người ta thường sử dụng các vật trang trí màu đỏ. Tuy nhiên riêng với người mệnh Kim thì nên hạn chế bởi màu đỏ đại diện cho Hỏa mà Hỏa thì khắc Kim.

Tinh dầu ô tô

Chất lượng không khí bên trong ô tô không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác động đến khí vận của chủ xe. Một chiếc ô tô bị ẩm thấp, tồn đọng mùi hôi thì sẽ gây cản trở, tắc nghẽn năng lượng. Ngược lại, nội thất xe sạch sẽ, thoang thoảng hương thơm sẽ khiến dòng năng lượng được luân chuyển hanh thông. Tâm trạng con người cũng vui vẻ, phấn khởi hơn, dễ thu hút năng lượng tích cực hơn.

Cây phong thuỷ

Trên ô tô hơi khó trồng cây nhưng nếu yêu thích cây xanh thì vẫn có thể chọn một số loại cây phong thuỷ trồng trong chậu nhỏ đặt trên xe, vừa trang trí, vừa thu hút may mắn. Đặt cây phong thuỷ trong ô tô đặc biệt tốt với người thuộc mệnh Mộc hay mệnh Hoả (Mộc sinh Hoả). Nếu thấy việc để chậu cây trên xe hơi bất tiện thì chủ xe cũng có thể sử dụng cây giả để thay thế.

5.2 Những vật phẩm nên để trên ô tô

Tượng Phật Quan Âm, Phật Di Lặc

Theo văn hóa Phật Giáo, sự có mặt của các vị Phật Quan Âm, Di Lặc mang đến những điều may mắn và an lành, phù hộ độ trì cho người sử dụng trong cuộc sống hằng ngày. Vì vậy, tượng Phật để trên xe ô tô sẽ giúp bảo vệ, mang lại may mắn, bình an cho cả người và xe trên mọi hành trình, tránh gặp xui xẻo.

Tượng linh vật

Mỗi người đều có một linh vật đại diện nằm trong 12 con giáp. Sự có mặt của các linh vật như một cách mang đến sự bình an, che chở, thu hút may mắn và tài lộc, thịnh vượng. Ngoài ra, chủ xe còn có thể trang trí bằng các linh vật mang ý nghĩa may mắn khác nhau như: ngựa mang ý nghĩa mã đáo thành công, cua mang ý nghĩa giữ tiền, giữ vận may, tỳ hưu mang ý nghĩa tài lộc bình an, kỳ lân mang ý nghĩa uy quyền đại bàng mang ý nghĩa kiên cường dũng mãnh,…

Khánh treo xe

Khánh treo xe hay còn gọi là dây treo xe ô tô may mắn, được gắn một bức tượng nhỏ (tượng Phật, tượng linh vật…) hoặc một miếng ngọc, đá, gỗ, phù điêu khắc những câu chữ may mắn như Phúc, An, Tài, Lộc,…Theo quan niệm phương Đông, khánh treo xe đem đến bình an, xua đuổi xui xẻo, giúp hành trình thuận lợi, hanh thông. Những sợi tua rua của khánh treo là biểu trưng cho niềm vui và may mắn.

Vật trang trí phong thuỷ xe ô tô – Khánh treo

Đá phong thuỷ

Cả phong thuỷ phương Đông và huyền học phương Tây đều tin rằng đá mang năng lượng và có khả năng thanh tẩy năng lượng tiêu cực, thu hút nhiều dạng năng lượng tích cực vào cuộc sống. Bởi đá hình thành và tồn tại qua hàng nghìn năm, thậm chí hàng triệu năm, hấp thụ linh khí của đất trời nên sở hữu nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ.

5.3 Các vật phẩm phong thuỷ không nên đặt trên xe ô tô

Những hình tượng con vật tượng có xung khắc với tuổi của chủ xe không nên trưng bày để tránh những điều xấu, vận rủi.

Những con giáp khắc nhau trong các phương diện cuộc sống được xếp vào cùng nhóm tứ hành xung. Quy ước của các tuổi gắn với ngũ hành như sau:

Hành Kim: Tuổi Thân và Dậu.

Hành Thủy: Tuổi Hợi và Tý.

Hành Mộc: Tuổi Dần và Mão.

Hành Hỏa: Tuổi Tỵ và Ngọ

Hành Thổ: Tuổi Thìn, Tuất, Sửu và Mùi.

Theo quy luật ngũ hành tương khắc thì Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim. Do đó mà các con giáp xung với tạo thành các nhóm tứ hành xung như sau:

Nhóm 1: Tý, Ngọ, Mão, Dậu.

Nhóm 2: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Nhóm 3: Dần, Thân, Tỵ, Hợi.

Theo phong thủy thì việc luôn vệ sinh và giữ gìn sạch sẽ cho chiếc xe ô tô cũng là một cách giúp thu hút những khí tốt giúp làm tài lộc, may mắn và xua đuổi tà khí giải trừ xui xẻo. ..

Chiếc xe ô tô cũng giống như ngôi nhà thứ hai của bạn vậy. Do đó, việc giữ cho chiếc xe luôn được sạch sẽ không chỉ có ý nghĩa tốt về mặt phong thủy xe ô tô mà nó còn giúp đảm bảo sức khỏe của những người trên xe ô tô.

Bên cạnh đó, những vị trí để vật trang trí, cách bài trí ô tô theo mệnh cũng rất quan trọng trong phong thủy ô tô.

POSTER FOXSEOTOOL