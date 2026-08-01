15 Jahre „Der Yacht-Anwalt“: Superyachten brauchen mehr als Kaufvertragsberatung

Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann erinnert an eine Spezialisierung, die er früh im deutschsprachigen Markt aufgebaut hat: die rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Strukturierung großer Yachten über den gesamten Lebenszyklus.

Frankfurt am MainVor rund 15 Jahren begann Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann, die wirtschaftsrechtliche, steuerliche und strategische Beratung von CPS Schließmann gezielt auf einen damals im deutschsprachigen Raum noch wenig besetzten Spezialbereich auszurichten: die rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Begleitung von Yacht- und Superyacht-Projekten. Unter der Marke „Der Yacht-Anwalt“ bündelt CPS Schließmann seither diese Beratung für Eigentümer, Käufer, Verkäufer, Unternehmerfamilien und Family Offices.„Schon damals war klar, dass bei einer Superyacht der Kaufvertrag nur ein Teil des Problems ist“, sagt Schließmann. „Die eigentlichen Risiken entstehen häufig im Zusammenspiel von Eigentum, Finanzierung, Flagge, Registrierung, VAT/Zoll, Nutzung, Charter, Crew, Versicherung, Betrieb, Nachfolge und späterem Exit.“Der Ansatz hat sich über die Jahre bestätigt. Superyacht-Projekte sind heute stärker internationalisiert, steuerlich sensibler, regulatorisch anspruchsvoller und operativ komplexer als je zuvor. Wer eine große Yacht erwirbt, hält, betreibt, verchartert, umbaut oder verkauft, muss zahlreiche rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Ebenen miteinander abstimmen.Schließmanns Beratung umfasst insbesondere Kauf und Verkauf, Neubau und Refit, Eigentümer- und Haltestrukturen, VAT/Zoll und Temporary Admission, Flaggen- und Registrierungsfragen, Crew- und Managementthemen, Charter, laufenden Betrieb, Streitfälle sowie Nachfolge- und Exit-Situationen.Im Mittelpunkt steht dabei nicht die isolierte Prüfung einzelner Klauseln. Entscheidend ist, ob die Gesamtstruktur trägt: gegenüber Vertragspartnern, Behörden, Banken, Versicherern, der Familie, im Streitfall und beim späteren Verkauf.„Eine Superyacht ist kein isoliertes Asset“, so Schließmann. „Sie ist ein internationales Rechts-, Steuer-, Vertrags-, Vermögens- und Risikosystem. Genau deshalb muss sie über ihren gesamten Lebenszyklus gedacht werden.“Mit www.der-yacht-anwalt.de und dem Fachblog www.superyachtforum.eu dokumentiert Schließmann seit vielen Jahren rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Fragestellungen rund um große Yachten. Die erneute Betonung dieser Spezialisierung ist keine Neupositionierung, sondern eine Rückbesinnung auf einen Schwerpunkt, der sich in der Praxis als besonders relevant erwiesen hat.„Die Erfahrung der letzten 15 Jahre zeigt: Wer bei Superyachten nur an Erwerb oder Besitz denkt, greift zu kurz. Entscheidend ist die Struktur, in der die Yacht gehalten, genutzt, betrieben, dokumentiert und später übertragen oder veräußert wird.“KontaktProf. Dr. Christoph Ph. Schließmann Der Yacht-Anwalt www.der-yacht-anwalt.de www.superyachtforum.eu www.cps-schliessmann.de

Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann ist Fachanwalt für internationales Wirtschaftsrecht in Frankfurt am Main und berät seit über 30 Jahren Unternehmen an der Schnittstelle von Wirtschaft, Recht & Steuern. Seine Schwerpunkte sind das internationalen Wirtschaftsrecht und Yachtrecht sowie der strategischen Geschäftsentwicklung von Unternehmen.

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