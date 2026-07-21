20 Jahre NAW Berlin: Zwei Jahrzehnte Ausbildung für den Ernstfall

Das Zentrum für notfallmedizinische Aus- und Weiterbildung feiert 2026 sein Jubiläum

NAW Berlin feiert in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 2006 qualifiziert das Zentrum für notfallmedizinische Aus- und Weiterbildung Menschen, die im Ernstfall Verantwortung übernehmen: Ersthelfende, Rettungsfachpersonal, Pflegefachkräfte, sowie Ärztinnen und Ärzte.

Was vor zwei Jahrzehnten mit dem Anspruch begann, notfallmedizinische Ausbildung praxisnäher, strukturierter und wirksamer zu gestalten, hat sich zu einer etablierten Rettungsdienstschule und einem wichtigen Bildungsort für Notfall-, Intensiv- und Palliativmedizin entwickelt. Im Mittelpunkt steht bis heute ein Ziel: Menschen so vorzubereiten, dass sie in kritischen Situationen sicher, kompetent und im Team handeln können.

„20 Jahre NAW Berlin bedeuten für uns 20 Jahre Verantwortung für Qualität in der Notfallmedizin“, sagt Dr. Daniela Kanz, Gründerin und Geschäftsführerin. „Notfälle lassen sich nicht planen – gute Vorbereitung schon. Genau dafür stehen wir: für realitätsnahe Ausbildung, fachlichen Austausch und die Stärkung der Menschen, die im entscheidenden Moment handeln müssen.“

Das Ausbildungs- und Fortbildungsangebot von NAW Berlin umfasst heute ein breites Spektrum: von Erste-Hilfe-Kursen über Qualifizierungen für Rettungsfachpersonal bis hin zu Fortbildungen für Notärztinnen und Notärzte, intensivmedizinisches Fachpersonal sowie individuelle Notfalltrainings für Praxis-, Klinik- und Rettungsdienstteams. Dabei setzt NAW Berlin auf praxisnahe Trainings, interprofessionelles Lernen und eine enge Verzahnung von Theorie und realen Einsatzanforderungen.

Seit 2006 haben ca. 60.000 Teilnehmende Kurse und Fortbildungen bei NAW Berlin absolviert. Heute bietet das Zentrum jährlich 38 verschiedene Kurs- und Trainingsformate an und arbeitet mit zahlreichen Dozierenden, Partnerinstitutionen und Fachleuten aus der Praxis zusammen. Damit leistet NAW Berlin seit zwei Jahrzehnten einen bedeutenden Beitrag zur Qualifizierung von Fachkräften in Rettungsdienst, Klinik, Praxis – regional in Berlin, Brandenburg und deutschlandweit.

„Unser Jubiläum ist für uns nicht nur ein Anlass zum Zurückblicken“, so Dr. Roland Körner, ärztlicher Leiter des Zentrums. „Es ist vor allem ein Moment des Dankes an alle Teilnehmenden, Dozierenden, Mitarbeitenden, Partner und Wegbegleiter, die NAW Berlin geprägt haben. Gleichzeitig richten wir den Blick nach vorn: Die Anforderungen an Notfallmedizin und Rettungsdienst verändern sich – und mit ihnen auch die Ausbildung.“

Ein besonderer Höhepunkt des Jubiläumsjahres ist das Jubiläumssymposium am 25. September 2026 in Berlin. Unter dem Zeichen von 20 Jahren NAW Berlin bringt die Veranstaltung Fachleute, Partner, Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter sowie Interessierte aus Rettungsdienst, Klinik, Notfallmedizin und Gesundheitswesen zusammen. Geplant sind Fachvorträge, Keynotes, Austauschformate und Raum für Vernetzung.

Weitere Informationen unter: https://www.naw-berlin.de/

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Redakioneller Hinweis: Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, das Jubiläum und das Symposium journalistisch zu begleiten. Für Interviewanfragen, Akkreditierungen, Bildmaterial und Hintergrundgespräche steht der Pressekontakt zur Verfügung.

NAW Berlin ist ein Zentrum für notfallmedizinische Aus- und Weiterbildung in Berlin sowie staatlich anerkannte Rettungsdienstschule. Das Kursangebot umfasst das gesamte Spektrum der akutmedizinischen Qualifizierung – von Erste-Hilfe-Kursen über die Ausbildung und Fortbildung von Rettungsfachpersonal bis hin zu Angeboten für Ärztinnen und Ärzte, Pflegefachkräfte, Klinikteams, Praxen und Rettungswachen. Im Fokus stehen praxisnahe Ausbildung, interprofessionelles Lernen und die Vorbereitung auf reale Anforderungen in Notfall-, Intensiv- und Akutmedizin.

Kontakt

NAW Berlin / ein Unternehmen der medservices24 GmbH

Dr. med. Daniela Kanz, LL.M.

Schreiberhauer Straße 30

10317 Berlin

(030) 346 203 75



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