25 Jahre Gesundheit!Clown®

25 Jahre heilsame Freude durch emotionalen Humor – Online-Info-Abend am 30.06.2026

Seit 2001 qualifiziert die Ausbildung der Tamala Clown Akademie zum Gesundheit!Clown®. Mit ihrer Humor-Arbeit in klinischen, sozialmedizinischen und Pflegeeinrichtungen unterstützen Therapie-Clowns die Heilung und tragen zur Lebensqualität bei.

In seiner Funktion als Unterhalter, Spiegel der Gesellschaft, Entlastungsventil unter sozialem Normendruck und heilsame Figur in Krisensituationen ist der Clown ein Begleiter durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Die Zirkusfigur, die wir heute als Clown vor Augen haben, kennt man seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Mit seinem oft übertrieben geschminkten Gesicht, farbenfroher meist zu großer Kleidung und vor allen Dingen der unverzichtbaren roten Nase ist der Clown unverkennbar. Ebenso unzweifelhaft ist seine Rolle als Spaßmacher: Mit übertrieben tollpatschigen Bewegungen, Slapstick-Einlagen und Pantomime will der klassische Clown unterhalten, zum Schmunzeln, Lächeln oder sogar zum herzhaften Lachen animieren.

Während der Clown im Zirkus oftmals die Funktion erfüllt, zwischen zwei artistischen Nummern von den damit verbundenen Umbauarbeiten abzulenken, ist der Gesundheit!Clown® weit mehr als ein simpler „Pausenclown“.

Der Gesundheit!Clown® als therapeutischer Clown

„Ein fröhliches Herz tut Geist, Seele und Körper wirklich gut wie Medizin.“

Schon die Bibel (Sprüche 17,22) berichtet über die therapeutische Wirkung des Humors. Auch wenn mit Volksweisheiten wie „Lachen ist gesund“ diese Erkenntnis seit Jahrhunderten tief in der Gesellschaft verwurzelt ist, hat es doch bis in die 1960er Jahre gedauert, bis ihr mit der Gelotologie, der Lachforschung, ein wissenschaftliches Fundament errichtet wurde. Seither wächst unser Wissen über die Mechanismen und die Auswirkungen des Lachens auf Körper und Psyche kontinuierlich. Schon heute ist klar, dass Lachen Stresshormone abbaut, das Immunsystem stärkt und Heilungsprozesse unterstützen kann.

Die Ausbildung zum Gesundheit!Clown® nutzt diese Erkenntnis und verbindet sie mit der langjährigen Erfahrung der Gründer der Tamala Clown Akademie und der buchstäblich bunten Geschichte des Klinik-Clowns. Bereits seit den 1970er Jahren wird die positive Wirkung des Humors von therapeutischen Clowns genutzt, um Patienten in Krankenhäusern aufzuheitern und ihre Behandlung zu unterstützen.

Nachdem die in den USA entstandene Bewegung in den 1990er Jahren auch Deutschland und den deutschsprachigen Raum erreicht hatte, konzipierten Jenny Karpawitz und Udo Berenbrinker ab dem Jahr 2000 die ein Jahr später an der Tamala Clown Akademie in Konstanz angebotene Ausbildung zum 2005 europäisch patentierten Gesundheit!Clown®.

Während der klassische Klinik-Clown heute vor allen Dingen von Kinderstationen in Krankenhäusern bekannt ist, geht das Konzept des Gesundheit!Clown® noch einen Schritt weiter. Nach der zweijährigen Ausbildung durch die Tamala Clown Akademie besuchen Gesundheit!Clowns nicht nur Patienten in Krankenhäusern, sondern auch Bewohnerinnen und Bewohner von Altenpflegeeinrichtungen, Demenzstationen, Einrichtungen für geistig und körperlich Behinderte, Einrichtungen für schwerst-mehrfach Behinderte, Rehakliniken für Kinder mit Schädel-Hirn-Trauma sowie Sprachheilkindergärten und Gerontopsychiatrien.

Ein verschenktes Lächeln ist eine gute Investition

Überall dort, wo medizinische Fachkräfte und Pflegepersonal in einem modernen, auf Effizienz ausgerichteten Gesundheitswesen heute selten die Zeit finden, sich auf emotionaler Ebene mit ihren Patienten zu befassen, bleiben die Erkenntnisse über die heilsame Wirkung des emotionalen Humors vernachlässigt. Hier leisten Gesundheit!Clowns wichtige und wertvolle Humorarbeit.

Die Ausbildung zum Gesundheit!Clown® vermittelt verschiedene Spielweisen der Clowns, die Arbeit an der Persönlichkeit und theoretisches sowie praktisches Hintergrundwissen. Vor allen Dingen aber schult sie Einfühlungsvermögen und Sensibilität im Umgang mit Patienten sowie die Fähigkeit, sich auf deren individuelle Bedürfnisse einzustellen. Dabei betrachtet die Ausbildung ein weites Spektrum an Klienten, von Kindern bis zu Senioren, und bezieht dabei auch Eltern, Angehörige und das Pflegepersonal mit ein.

Ambitioniert, engagiert, wissenschaftlich fundiert und ausgezeichnet

Die Wirkung des Humors ist inzwischen Thema zahlreicher internationaler Studien. Sie alle belegen die positiven gesundheitlichen, sowohl physischen als auch psychischen Effekte des Lachens und motivieren Gesundheit!Clowns jeden Tag aufs Neue, mit ihrer Arbeit einen Beitrag zur Genesung oder zumindest zur Steigerung der Lebensqualität zu leisten. Auch die konkrete Arbeit von Klinik-Clowns wurde bereits untersucht und findet auch in der Bewertung durch Mediziner und Pflegepersonal überzeugende positive Resonanz.

Die Arbeit der Tamala Clown Akademie in der Ausbildung zum Gesundheit!Clown® wurde zuletzt im Jahr 2023 durch den internationalen HIPE AWARD gewürdigt. Als eine der bedeutendsten Dienstleister-Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum bescheinigt der renommierte Award der Tamala Clown Akademie und dem „High Performance Team“ um Udo Berenbrinker, Gisela Karpawitz und Jan Karpawitz „grandios Kundenbetreuung sowie hohe Kompetenz“

Die Auszeichnung belohnt für mehr als 40 Jahre Schulgeschichte, ein Jubiläum, dass bereits im Jahr 2023 gefeiert werden konnte. Mit dem aktuellen Jubiläum, 25 Jahre Gesundheit!Clown®, setzt die Tamala Clown Akademie die Erfolgsgeschichte der ältesten Clown-Schule Deutschlands fort und fungiert im Rahmen der Ausbildung als Vermittler zwischen der Welt des Humors und der Welt der Krankheit, des Alters oder der Behinderung.

Ausbildungen an der führenden deutschsprachigen Akademie in Konstanz

Voraussetzung ist eine abgeschlossene Clown- oder Schauspiel Ausbildung (z. B. Die Komik des Clowns in Konstanz https://www.tamala-center.de/ausbildungen/ausbildungen/die-komik-des-clowns.html

Gesundheit!Clown® – Diese einjährige Ausbildung baut darauf auf und beginnt jeweils im Frühjahr des Jahres. Die nächste Ausbildung beginnt im April 2027 https://www.tamala-center.de/ausbildungen/gesundheitclown.html

Info

Kostenloser Online Info Abend am 30.06. 2024 von 19- 20.00 Uhr

https://www.tamala-center.de/ausbildungen/informationen/kostenfreier-online-infoabend.html

Info- und Casting-Seminar am 11.07.2026 Lachen, Fühlen, Spielen mit Jan Karpawitz und Carlos Lumbrera

https://www.tamala-center.de/seminare/offene-seminare/clown-workshop-lachen-fuehlen-spielen.html

Wer die Tamala Clowns live in der Bodensee-Region erleben will, hier eine Übersicht über die Termine.

https://www.tamala-center.de/fileadmin/PDF/pdf/2026/Tamala_Akademie/Stra%C3%9Fentheater_Termine_2026.pdf

Erster Bewerbungsschluss zur Auswahl der ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist der 05.08.2026

https://www.tamala-center.de/ausbildungen/bewerbungsformular.html

Die Tamala Clown Akademie, gegründet 1983 in Konstanz, ist die älteste Clownschule Deutschlands und bietet spezialisierte Ausbildungen und Seminare im Bereich Clown, Comedy und Humor an. Zu den einzigartigen Angeboten zählen der „Gesundheit!Clown®“ und „Clown Kompakt“, die berufsbegleitend durchgeführt werden, sowie der „Humortrainer“. Diese Programme sind darauf ausgerichtet, Teilnehmer in verschiedenen Bereichen wie Kliniken, Altenpflege und klassischem Clowntheater zu qualifizieren.

Die Zielgruppe der Akademie umfasst sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene, die ihre Fähigkeiten im Bereich Clown und Humor ausbauen möchten. Die Akademie hat ein internationales Renommee durch innovative Ausbildungsmethoden und erhielt Auszeichnungen wie den HIPE Award für ihre Arbeit in den Bereichen Clown, Humor und Gesundheit. Sie bietet außerdem Online-Kurse an, um den Zugang zu ihren Programmen zu erleichtern, und veranstaltet internationale Workshops mit renommierten Clowns und Comedians.

Preisinformationen und Programmdetails werden auf Anfrage oder über die bereitgestellten Links zugänglich gemacht. Die Akademie gehört zum Tamala Center, das ebenfalls eine Künstleragentur und eine Theater Compagnie für Clowns und Comedians umfasst, und bietet damit eine umfangreiche Plattform für künstlerische und berufliche Entwicklung im Bereich Clown und Comedy, Humortraining und Klinikclown

Kontakt

Tamala Center

Udo Berenbrinker

Fritz-Arnold Str. 23

78467 Konstanz

075319413140

075319413160



http://www.tamala-center.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.