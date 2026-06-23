25 Jahre Pioneering Brilliance: Wie Erfindergeist Ledlenser prägt

Blick in die Vergangenheit: Wie vor einem Vierteljahrhundert bei Ledlenser der Grundstein für LED-Taschenlampen gelegt wird

Solingen, Juni 2026 – Der Weg an die Weltmarktspitze für portables Licht beginnt um das Jahr 2000 eher unscheinbar: An einer Werkbank in Solingen beginnt Erich Buhl bei Ledlenser mit LED-Technologie zu experimentieren – und trägt schließlich zur Entwicklung einer der ersten LED-Taschenlampen bei.

Heute kaum mehr vorstellbar, aber vor dem Millennium sind Taschenlampen mit Glüh- oder Halogenlampen ausgestattet – rückblickend eine sehr ineffiziente Technik, bei der viel Abwärme entsteht und das Leuchtmittel enorm stoßempfindlich ist. Und dennoch wird es dauern, bis die moderne LED-Technologie sich endgültig durchsetzt.

Entwicklung von LED-Taschenlampen in Solingen

Einer der langjährigsten Mitarbeiter von Ledlenser ist Erich Buhl. Seit den frühen Jahren der LED-Technologie arbeitet er bei Ledlenser und hat an zahlreichen Entwicklungen mitgewirkt: „Als ich angefangen habe, an 5 mm kleinen blauen LEDs zu tüfteln, stand ich ständig vor Herausforderungen“, so Buhl. Zu schwache LEDs oder Batterien, fehlende Kühlungslösungen – und skeptische Experten. „Aber Zweifel gehören dazu – und bevor ich nicht selbst alles probiert und alle Möglichkeiten ausgeschöpft hatte, wollte ich nicht aufgeben!“

Zwar ist das LED-Licht anfangs noch sehr schwach, doch es flackert nicht, verschleißt kaum und produziert wenig Abwärme – ist also besonders effizient. Buhls Durchhaltevermögen wird sich auszahlen: Ledlenser bringt schließlich die Photonenpumpe V8 auf den Markt. Schnell wird die handliche LED-Schlüsselleuchte zum globalen Erfolg und verkauft sich millionenfach. Klassiker wie die Taschenlampe P7 folgen und zementieren den Ruf von Ledlenser als LED-Pionier. Vieles hat sich seitdem verändert: Inzwischen arbeitet ein großes Team aus den Bereichen Design, Technologie- und Produktentwicklung sowie Produktmanagement an Produktinnovationen. Geblieben ist der Pioniergeist der frühen Jahre – und Buhls Werkbank, wo bis heute viele neue Ideen entstehen.

Herzstück der Marke ist das Team

Neben dem Team am Solinger Headquarter samt Entwicklungsabteilung arbeiten weltweit rund 600 Menschen für Ledlenser, unter anderem in Niederlassungen in Frankreich, Großbritannien und Japan sowie dem firmeneigenen Produktionswerk in China. Was alle eint: ihre Begeisterung für Licht und ihre Neugier auf die Menschen, die damit arbeiten oder ihrem Hobby nachgehen.So erinnert sich Buhl an die Nachricht eines Nutzers: „Vor einigen Jahren schrieb mir ein Bergretter und berichtete von einer Rettungsaktion. Mithilfe einer unserer Taschenlampen konnte er nachts vermisste Wanderer finden. Da ist mir klargeworden: Wir machen hier mehr als Technik – wir helfen Menschen, und zwar ganz konkret.“

Jubiläumssortiment aus drei ikonischen Produkten

Zur Feier des Jubiläums hat Ledlenser drei Produktikonen neu aufgelegt – das Besondere: Alle drei Modelle sind in der limitierten Farbe Dark Blue gehalten und mit einer exklusiven Garantie von 25 Jahren ausgestattet. Licht-Fans haben die Wahl zwischen der leistungsstarken Taschenlampe P7R (mit zusätzlichem Akku), der beliebten Stirnlampe H8R (mit zusätzlichem Akku und USB-C-Ladeanschluss) und der kleinen taktischen Taschenlampe T².

Das Jubiläumssortiment ist im offiziellen Onlineshop sowie im Fachhandel erhältlich. Mehr Informationen dazu gibt es hier: https://ledlenser.com/de-de/25th-anniversary/

Über Ledlenser

Ledlenser ist einer der Weltmarktführer für portables Licht und hat sich ab dem Jahr 2000 als echter LED-Pionier und LED-Taschenlampen-Hersteller der ersten Stunde einen Namen gemacht. Zum Portfolio des Lichtspezialisten gehören Stirn- und Taschenlampen sowie Laternen und Arbeitsleuchten. German Engineering and Design, sieben Jahre Garantie bei Registrierung und eine Vielzahl revolutionärer Technologien machen die preisgekrönten Produkte von Ledlenser zu leistungsstarken Begleitern – und im Alltag, beim Sport oder bei der Arbeit unverzichtbar.

Mehr Informationen zu Ledlenser gibt es hier: www.ledlenser.com

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