260 Hz im 24,5“ E-Sport-Format: der AOC GAMING 25G4ZR

AGON by AOC erweitert die G4-Reihe um ein übertaktetes 260-Hz-Modell

Amsterdam, 01. Juli 2026 – AGON by AOC, die weltweit führende Marke für Gaming-Monitore (1), präsentiert den AOC GAMING 25G4ZR. Das 62,2 cm (24,5“) Full-HD-Display wurde speziell für den Wettkampf-Gaming-Einsatz entwickelt und bietet die Geschwindigkeit und Präzision, die in Turnierumgebungen gefordert werden. Mit einer übertakteten Bildwiederholfrate von 260 Hz (nativ 240 Hz) und GtG-Reaktionszeiten von bis zu 1 ms sorgt es für ein außergewöhnlich flüssiges und reaktionsschnelles Spielerlebnis. AGON by AOC macht der breiten Gamer-Szene damit Elite-Niveau in der von professionellen E-Sportlern bevorzugten Bildschirmgröße zugänglich.

Entwickelt nach E-Sport-Standards

Das 24,5“-Format, das zwischen kompakten 23,8“-Displays und Modellen mit 27“, die ein noch intensiveres Spielerlebnis bieten, angesiedelt ist, hat sich bei kompetitiven Gamern als bevorzugte Wahl etabliert. Es bietet ausreichend Bildschirmfläche, um die gesamte Spielszene aus nächster Nähe klar zu erkennen, und ist gleichzeitig kompakt genug, um das Geschehen im natürlichen Sichtfeld des Gamers zu halten. Dies trägt dazu bei, Kopf- und Augenbewegungen während langer, hochintensiver Matches zu reduzieren – einer der Gründe, warum diese Größe in E-Sport-Setups so weit verbreitet ist. Mit dem 25G4ZR bringt AOC GAMING das wettbewerbsorientierte Format in die erschwingliche G4-Produktreihe und ermöglicht es so mehr Gamern, mit der Bildschirmgröße zu spielen, auf die E-Sport-Profis vertrauen.

„Das 24,5“-Format ist das Rückgrat des Wettkampfspielens, und unsere G4-Reihe deckt diesen Bereich nun von 260 bis hin zu 420 Hz ab“, sagt César Acosta, Senior Gaming Product Manager bei AGON by AOC. „Der 25G4ZR ist der ideale Einstieg: die richtige Größe und echte Geschwindigkeit – ohne den hohen Preis.“

1. Klare Darstellung schneller Bewegungen: Mit einer auf 260 Hz übertakteten Bildwiederholrate (nativ 240 Hz) holt der 25G4ZR das volle Potenzial von High-End-Grafikkarten heraus und sorgt so für flüssige Darstellungen. Dies ermöglicht ein extrem reaktionsschnelles Gameplay, bei dem jede Bewegung kristallklar dargestellt wird, sodass Ziele auch in chaotischen Kampfsituationen präziser verfolgt werden können.

2. Schnelle Reaktionszeiten: Das Fast-IPS-Panel bietet eine schnelle MPRT-Reaktionszeit von 0,3 ms und eine GtG-Reaktionszeit von bis zu 1 ms. Beide tragen dazu bei, Bewegungsunschärfe und Ghosting zu minimieren, sodass sich schnell bewegende Objekte scharf dargestellt werden – ein entscheidender Vorteil für präzises Zielen in FPS- und E-Sport-Titeln.

3. Wettbewerbsstandard: Das 24,5“-Format ist der De-facto-Standard für Profis, da es ermöglicht, den kompletten Überblick zu behalten, ohne den Kopf übermäßig bewegen zu müssen. Dank dieser kompakten Größe bleibt das gesamte Geschehen im primären Sichtfeld, was hilft, bei langen, hochintensiven Matches den Fokus zu behalten.

4. Taktische Reaktionsfähigkeit: Durch den „Low Input Lag“-Modus wird der Monitor so umgestellt, dass er die reine Reaktionszeit in den Vordergrund stellt, indem nicht wesentliche Verarbeitungsschritte umgangen werden. Dies sorgt für ein unmittelbareres Spielgefühl in extrem schnellen Spielsituationen und hilft den Gamern, schnell zu reagieren, wenn jede Millisekunde zählt.

5. Perfekte Bildsynchronisation: Die Adaptive-Sync-Technologie hilft dabei, Tearing zu vermeiden und Ruckeln zu reduzieren, sodass das Gameplay auch bei intensiven Teamkämpfen und sich schnell ändernden Bildschirmereignissen flüssig und reaktionsschnell bleibt.

Entwickelt für lange Gaming Sessions

Der 25G4RZ unterstützt komfortables Gaming mit einem vollständig ergonomischen Standfuß, über den sich das Display in der Höhe verstellen (130 mm), neigen, schwenken und drehen lässt. So können Gamer ihre bevorzugte Einstellung vornehmen und auch bei langen Matches eine gesunde Körperhaltung beibehalten. Die Fast-IPS-Technologie sorgt zudem dafür, dass Geschwindigkeit nicht auf Kosten der Bildqualität geht. Zudem liefert sie lebendige Farben für ein fesselndes Erlebnis und erlaubt breite Betrachtungswinkel von 178°. Die integrierte Flicker-Free-Technologie und ein „Low Blue Light“-Modus reduzieren die Belastung der Augen, ohne die visuelle Qualität des Spiels zu beeinträchtigen.

Preis und Verfügbarkeit

Der AOC GAMING 25G4ZR wird ab Juli 2026 für 159,00 EUR (UVP) beziehungsweise 149,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. + vRG) erhältlich sein.1 In Bezug auf das Verkaufsvolumen, Gaming-Monitore mit 144 Hz+, IDC Research – Gaming Tracker Q1-Q4 2025

(1) In Bezug auf das Verkaufsvolumen, Gaming-Monitore mit 144 Hz+, IDC Research – Gaming Tracker Q1-Q4 2025

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

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