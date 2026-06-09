30 Jahre immobilien.de: Neues Team, neue KI-Ära

Zum Jubiläum stellt sich immobilien.de neu auf: Ein Team mit PropTech-Hintergrund, Deep-Learning-Expertise und unternehmerischer Erfahrung übernimmt eines der führenden Immobilienportale Deutschlands und bereitet es darauf vor, in einer von KI geprägten Suche sichtbar zu bleiben. Das Inserate-Portal für Makler, Anbieter und Suchende bleibt dabei der Kern.

Berlin, 8. Juni 2026 | immobilien.de gehört zu den führenden Immobilienportalen in Deutschland. Mit einer Marktpräsenz seit 1996 verfügt das Portal über die längste Erfahrung der Branche. Über 100.000 aktuelle Inserate, mehr als 210.000 registrierte Nutzerinnen und Nutzer und ein Ökosystem aus über 20.000 Immobilienexperten machen das Portal zu einer festen Größe im deutschen Markt. Suchende finden hier Wohnungen und Häuser zum Kaufen und Mieten, deutschlandweit sowie im Ausland. Von der Eigentumswohnung in der Stadt über das Haus im ländlichen Raum bis zur Ferienimmobilie. An dieser Kernfunktion ändert sich nichts.

Faires Immobilienportal: Fokus auf das Inserat

immobilien.de hat sich von Beginn an auf das konzentriert, was das Geschäft der Branche ausmacht: das Inserat. Dabei steht der Makler im Vordergrund. Wir verkaufen keine Leads an Dritte und bieten keine Zusatzdienste, die Maklerinnen und Makler an den Rand drängen. Auf dieser Grundlage ist immobilien.de über drei Jahrzehnte gewachsen, und diese Grundlage trägt jetzt den nächsten Schritt.

KI-Immobiliensuche: eine zweite Ebene über dem Portal

Die Immobiliensuche verändert sich grundlegend. Immer mehr Menschen starten ihre Recherche heute in Sprachmodellen wie Claude, ChatGPT oder Gemini. Suchende füllen keine Filtermasken mehr aus, sie lassen sich beraten. In eigenen Worten beschreiben sie, was sie suchen, und ein KI-Agent antwortet, fragt nach und schlägt passende Objekte vor. Sichtbar wird in dieser neuen Welt nur, was für KI-Systeme lesbar und strukturiert ist.

Die Erweiterung folgt einem klaren Prinzip: Die bestehende Wertschöpfung bleibt erhalten und wird um KI-Expertise ergänzt. Das Portal in seiner heutigen Form arbeitet unverändert weiter. Darüber entsteht eine maschinenlesbare Schicht, die aktuell aktiv entwickelt wird. Dazu gehören strukturierte, KI-lesbare Daten für Sprachmodelle und Suchmaschinen ebenso wie ein MCP-Server, über den agentische KI-Systeme direkt mit dem Portal interagieren können. MCP, das Model Context Protocol, ist der entstehende Standard für die Kommunikation zwischen KI-Agenten und externen Datenquellen. Inserate werden so dort sichtbar, wo die nächste Generation von Nachfrage entsteht. Wenn ein Objekt in einer KI-Antwort erscheint, bleibt der Makler klar erkennbar und die Anfrage kommt direkt zu denen, die das Angebot vermarkten.

Immobilienmarkt im Wandel: ein neues Team für immobilien.de

Der deutsche Markt für Immobilienportale ist über Jahre stark konzentriert gewachsen. Der Wandel im Suchverhalten eröffnet jetzt neuen Spielraum: Sichtbarkeit hängt nicht mehr allein von Reichweite ab, sondern auch von Datenqualität. Für das neue Team war das die Motivation, immobilien.de in seine nächste Phase zu führen. Das Team verbindet drei Disziplinen. Moritz Hehl, Mathematiker mit tiefer KI-Expertise, verantwortet die technische Grundlage. Sebastian Seehusen, Stratege für Wachstum und Unternehmensfinanzierung, prägt Marktzugang und Skalierung. Dr. Emilio Matthaei, KI-Unternehmer und Stratege, bringt unternehmerische Erfahrung im Aufbau intelligenter Technologielösungen ein.

„Immobiliensuche wird zum Team-Sport zwischen Mensch und KI. Während Menschen nach Häusern und Wohnungen suchen, arbeiten KI-Agenten bereits parallel für Mieter, Käufer, Vermieter und Verkäufer. immobilien.de macht das deutsche Angebot für diese Welt lesbar, ohne dass die Maklerschaft ihre Arbeitsweise ändern muss“, sagt Dr. Emilio Matthaei, Geschäftsführer der immobilien.de GmbH.

Treu zum Prinzip, offen für das KI-Zeitalter

immobilien.de steht seit 1996 für ein klares Modell. Ein faires Inserate-Portal für die gesamte Maklerschaft, ohne Lead-Verkauf und ohne verdrängende Zusatzdienste. Auf diesem Fundament beginnt mit dem neuen Team die nächste Phase. Das Portal bleibt für alle erhalten und wächst um eine Ebene, die die Immobiliensuche für das KI-Zeitalter vorbereitet und die Maklerinnen und Makler wieder in den Vordergrund rückt. Der Anspruch bleibt derselbe wie zu Beginn. Jede Immobiliensuche in Deutschland soll ein Stück besser werden, egal wo sie beginnt.

immobilien.de gehört zu den führenden Immobilienportalen in Deutschland. Mit einer Marktpräsenz seit 1996 verfügt das Portal über die längste Erfahrung der Branche. Über 100.000 aktuelle Immobilieninserate, mehr als 210.000 registrierte Nutzerinnen und Nutzer und ein Ökosystem von über 20.000 Immobilienexperten machen die Plattform zu einer festen Größe im deutschen Markt. Suchende finden Wohnungen und Häuser zum Kaufen und Mieten, deutschlandweit sowie im Ausland. Zum Jubiläum erweitern wir das Portal um eine zweite, für Sprachmodelle und Such-Agenten lesbare Ebene: agentische Immobiliensuche für KI-Systeme wie Claude, ChatGPT und Gemini.

Kontakt

immobilien.de GmbH

Moritz Hehl

Fasanenweg 22

82538 Geretsried

+49-8171-4288902



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