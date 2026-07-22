50 Jahre dm Österreich – allcop Fotobox in Lustenau

Lustenau, Juli 2026

dm feiert in Österreich heuer sein 50-jähriges Jubiläum – mit großen Feiern an neun Marktstandorten, einem pro Bundesland. Am 17. Juli 2026 war allcop beim Fest im dm Markt Lustenau vor Ort und überraschte die dortigen Kundinnen und Kunden mit spontanen Erinnerungsfotos aus der eigenen Fotobox.

Im Mittelpunkt der Präsentation stand die dm-Eigenmarke Paradies Fotobuch, mit der Kundinnen und Kunden ihre schönsten Momente unkompliziert und in hochwertiger Qualität festhalten können.

Organisiert wurde das Event in Lustenau von Nadine Glatz und Laura Kaserbacher aus dem Ressort Marketing und Beschaffung von dm Österreich, gemeinsam mit dem lokalen Marktteam.

allcop bedankt sich herzlich bei dm für die Einladung, bei diesem besonderen Jubiläum mitfeiern zu dürfen.

Mehr zur Jubiläumskampagne „Lust an Zukunft“ von dm Österreich:

https://www.dm-miteinander.at/lustanzukunft

Mehr zum Paradies Fotobuch:

https://www.dm-paradiesfoto.at/fotobuecher/paradies-fotobuch.html

Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie.

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