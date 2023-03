Frank Schatz erhöht die Effizienz von Meetings um 50 Prozent mit dieser Maßnahme – Aktuelle Tipps zur Produktivitätssteigerung in agilen Unternehmen

Mallorca, 18. März 2023 – Der Sachverständige für agiles Projektmanagement und CEO der SuccessMedia OÜ in Estland, Frank Schatz, stellt neue Maßnahmen vor, die die Effizienz von Workshops um 50 Prozent und mehr steigern. Über seine neu eingerichtete Agile Consulting Hotline erhalten Unternehmen Beratung und Ad-hoc-Unterstützung bei akuten agilen Herausforderungen. Die Hotline stellt Erfahrungswissen aus über 25 Jahren Produktentwicklung in klassischen und agilen Umgebungen unkompliziert und individuell zur Verfügung. Über die Hotline beraten erfahrene Experten zu den Themen agile Produktentwicklung und agile Leadership.

„Arbeitsmeetings sind ein wichtiger Bestandteil jeder Unternehmenskultur und kosten oft unnötig Zeit und Geld“, sagt Frank Schatz. „Als zertifizierter Experte für agiles Projektmanagement helfe ich Unternehmen, ihre agile Arbeitsweise effizienter und produktiver zu gestalten. So kann insbesondere der Verzicht auf Beamer und Laptop die Produktivität um 50 Prozent und mehr steigern. Durch die eingesparte wertvolle Energie entsteht zudem ein klimaschonender Nebeneffekt.“

Ein weiterer Tipp von Frank Schatz zur Steigerung der Produktivität im Unternehmen ist, Meetings nicht um 10:00 und 14:00 Uhr anzusetzen. Mehr dazu auf seiner Website frankschatz.com.

Der Agile Hotline Service von Frank Schatz ist speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten und bietet schnelle und effektive Lösungen für dringende Probleme bei der Produktentwicklung mit agilen Methoden. Der Service ist gegen eine geringe Gebühr verfügbar und kann sich für Unternehmen schnell amortisieren, da durch schnelle Hilfe Tausende von Euro eingespart werden können.

„Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, Zeit und Geld zu sparen und gleichzeitig die Produktivität und Qualität ihrer Wertschöpfungskette zu steigern“, sagt Frank Schatz. „Durch unsere Erfahrung und unsere zertifizierten Qualifikationen bieten wir eine umfassende Expertise in agilen Arbeitsmethoden. Wir helfen Unternehmen, den Mehrwert echter Agilität zu nutzen und unterstützen sie bei der digitalen Transformation – unabhängig vom eingesetzten Framework.“

Weitere Informationen zur agilen Hotline von Frank Schatz und den heißen Tipps zur Produktivitätssteigerung gibt es auf Agile Consulting Hotline.

Frank Schatz ist zertifizierter Sachverständiger für agiles Projektmanagement und CEO der SuccessMedia OÜ in Estland. Er hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre agile Arbeitsweise zu optimieren und den größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung bietet er oft unkonventionelle Lösungen an, mit denen er sich in der Branche einen Namen gemacht hat.

