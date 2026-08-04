61 Prozent bewerben sich mit KI, doch Recruiter bewerten die Qualität als höchstens mittelmäßig

Neuer DACH-Report zeigt, worauf es 2026 wirklich ankommt

Der Bewerbungs- und Karriere-Report DACH 2026 von Bewerbung Schreiber verbindet amtliche Arbeitsmarktdaten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einer aktuellen Kundenbefragung. Das Ergebnis: Entscheidend ist die belegbare Darstellung von Stärken, nicht die schnelle Texterstellung.

05. August 2026. Generative KI hat die Bewerbungspraxis verändert, aber nicht automatisch verbessert. Laut einer Studie der Stepstone Group (veröffentlicht Mai 2025) nutzen 61 Prozent der Beschäftigten KI bei Jobsuche und Bewerbung. Zugleich bewerten 80 Prozent der befragten Recruiter eingehende Bewerbungen als höchstens mittelmäßig. Schnelligkeit ist damit kein Engpass mehr, Überzeugungskraft schon. Der neue Bewerbungs- und Karriere-Report DACH 2026 von Bewerbung Schreiber führt diese Marktbefunde mit amtlichen Kennzahlen der Bundesagentur für Arbeit, des AMS Österreich und des SECO Schweiz zusammen und ergänzt sie um eine eigene Praxisperspektive.

Kern des Reports ist eine freiwillige Online-Befragung unter 112 Kundinnen und Kunden (20. bis 28. Juli 2026). Sie zeigt: Der wahrgenommene Wert professioneller Bewerbungsunterstützung liegt nicht im Design und nicht im Textumfang, sondern in der Substanz. 57,1 Prozent der Befragten nannten die Darstellung ihrer Stärken und Erfolge als besonders wertvollen Aspekt der Zusammenarbeit. Es folgten sprachliche Qualität (44,6 Prozent), Zeitersparnis (42,9 Prozent) und die strategische Ausrichtung auf die Zielposition (39,3 Prozent). Bemerkenswert: Nur 32,1 Prozent der Befragten setzten selbst generative KI ein. „Die Differenz zur Stepstone-Studie ist methodisch bedingt: Befragt wurden hier ausschließlich Kundinnen und Kunden, die sich bereits bewusst für professionelle Unterstützung entschieden hatten; beide Werte sind daher nicht direkt vergleichbar.“

„KI kann bei der Recherche und der ersten Strukturierung von Texten enorm helfen. Eine gute Bewerbung braucht aber mehr als fehlerfreie Sätze“, erklärt Frank Daxer, Geschäftsführer von Bewerbung Schreiber. „Wer sich bewirbt, muss die eigenen Kompetenzen mit konkreten Projekten, Erfolgen und den Begriffen der Stellenausschreibung verbinden. Eine generische KI-Antwort kann diese individuelle Passung nicht ersetzen.“

Der Report beleuchtet zudem die Anliegen der Befragten: Der Wechsel zu einem neuen Arbeitgeber war mit 44,6 Prozent der häufigste Anlass für eine Anfrage. Quereinstieg beziehungsweise Branchenwechsel und der Aufstieg in eine Führungsrolle machten jeweils 17,9 Prozent aus. Den Rahmen liefert ein Arbeitsmarkt, der 2026 uneinheitlich bleibt: 6,3 Prozent registrierte Arbeitslosenquote in Deutschland (Mai), 6,9 Prozent in Österreich (Juni) und 3,0 Prozent in der Schweiz (Mai), bei gleichzeitig 1,26 Millionen offenen Stellen allein in Deutschland laut IAB-Stellenerhebung.

Methodik der Befragung: Die Kundenbefragung wurde als freiwillige Online-Befragung unter Kundinnen und Kunden von Bewerbung Schreiber im Zeitraum vom 20. bis 28. Juli 2026 durchgeführt. Es liegen 112 vollständige Antworten vor. Die Umfrage ist nicht repräsentativ für alle Bewerbenden in der DACH-Region; Mehrfachnennungen waren bei mehreren Fragen möglich. Der Report leitet aus den Selbstauskünften bewusst keine Erfolgsquoten und keine Kausalaussagen ab.

Den vollständigen Bewerbungs- und Karriere-Report DACH 2026 mit allen Daten, Grafiken, Quellen und der methodischen Einordnung finden Sie frei zugänglich unter:

https://bewerbung-schreiber.com/pages/bewerbungs-karriere-report-dach-2026

Alle Grafiken und Ergebnisse des Reports dürfen für die redaktionelle Berichterstattung mit Quellenangabe „Bewerbung Schreiber“ und Link auf den Report frei verwendet werden.

Bewerbung Schreiber erstellt seit 2013 professionelle Bewerbungsunterlagen für alle Karrierestufen, von Berufseinsteigern über Fachkräfte und Akademiker sowie Führungskräfte. Das Team um die Gründer Frank und Christina Daxer hat mehr als 16.000 Bewerbungen erstellt und geprüft und erreicht auf ProvenExpert und Trusted Shops 4,94 von 5 Sternen bei über 1.600 Bewertungen.

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