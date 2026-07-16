Auswertung von 123.037 versicherten Hunden: Der mittlere Hund kostet 731 Euro im Jahr, jeder 50. über 5.000 Euro – 15-mal häufiger als beim Auto.

Wie oft ein Hund wirklich zum Tierarzt muss und was das kostet, war bislang kaum mit belastbaren Zahlen belegt. Eine neue Auswertung von 123.037 versicherten Hunden und 433.123 Leistungsfällen über drei Jahre schließt diese Lücke: 79 Prozent der Hunde verursachen pro Jahr mindestens einen Tierarzt-Leistungsfall. Der Tierarztbesuch ist damit für die große Mehrheit der Hunde Normalität, nicht Ausnahme.

Die wichtigsten Ergebnisse des Schaden-Reports:

79 Prozent der Hunde haben pro Jahr mindestens einen Leistungsfall.Der mittlere Hund verursacht 731 Euro Erstattung pro Jahr (Median).2 Prozent der Hunde – jeder fünfzigste – hatten mindestens einen Schaden über 5.000 Euro.Der teuerste Einzelfall lag bei 23.121 Euro nach einem Autounfall eines Welpen.

„Ein Hund nutzt seine Krankenversicherung rund 15-mal so häufig wie ein Autofahrer die seine – und zahlt dafür im Schnitt sogar weniger Beitrag“, sagt Antonio Vella, Betriebswirt und Autor des Reports. „Der eigentliche Wert liegt aber nicht in den vielen kleinen Rechnungen, sondern in dem einen teuren Ausnahmefall, der jeden treffen kann.“

Der Vergleich mit dem Auto macht die Zahlen greifbar: In der Kfz-Haftpflicht kommen laut GDV nur rund 50 Schäden auf 1.000 Fahrzeuge – etwa fünf Prozent pro Jahr. Ein Hund braucht mit 79 Prozent fast jedes Jahr den Tierarzt. Dabei sind die Beträge im Ernstfall in beiden Welten hoch: Die durchschnittliche Kfz-Schadenzahlung lag 2023 bei 4.542 Euro, und beim Hund erreicht ein Kreuzbandriss oder eine Tumorbehandlung schnell denselben Bereich. Hintergrund ist die stark gestiegene Kostenlage – seit der Reform der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) 2022 sind die Preise im Schnitt um gut 20 Prozent gestiegen.

Zur Methodik: Grundlage sind die aggregierten, anonymisierten Leistungsdaten aller jemals bei Vetprotect24 versicherten Hunde (aktive und beendete Verträge) über rund drei Jahre bis zum Stichtag 15. Juli 2026. Es handelt sich um ein großes, aber anbieterspezifisches Portfolio, nicht um einen Marktdurchschnitt. Der vollständige Schaden-Report inklusive Diagrammen ist frei abrufbar.

Über Hundekrankenversicherung-Vergleich.org

Hundekrankenversicherung-Vergleich.org ist eine Studien- und Informationsseite rund um die Hundekrankenversicherung, herausgegeben von Antonio Vella (Köln). Die Auswertungen entstehen in Zusammenarbeit mit dem Tierversicherungs-Spezialisten Vetprotect24; die Kernaussagen stützen sich auf öffentlich nachprüfbare Quellen (u. a. Stiftung Warentest, Trustpilot) sowie aggregierte, anonymisierte Leistungsdaten.

Antonio Vella (* 8. Januar 1996 in Köln) ist ein deutscher Versicherungsunternehmer und Tierschutz-Advokat italienischer Herkunft. Er ist Mitbegründer und Geschäftsführer der auf Tierkrankenversicherungen spezialisierten Marke Vetprotect24 sowie Gesellschafter mehrerer Unternehmen in der Finanzdienstleistungs- und Haustierbranche.

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