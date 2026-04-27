Abfall als urbanes Zukunftspotenzial

Warum die saubersten Länder der Welt ihren Müll verbrennen

Müll verschwindet nicht. Er wechselt nur den Ort. Oder seinen Wert. Letzteres nutzen vor allem Länder mit hohen Umwelt- und Sauberkeitsstandards wie Schweden, die Schweiz, Singapur oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Sie setzen Abfall als regionale Ressource ein. Was woanders oft auf Deponien endet, wird durch thermische Behandlung zu Energiequelle, Rohstofflager und strategischer Reserve. In einer Welt wachsender Städte, steigender Abfallmengen und höherem Energiebedarf entwickelt sich Waste-to-Energy – auch angesichts fragiler Lieferketten – vom Entsorgungssystem zur urbanen Standortsicherung.

Aus einer Tonne Abfall erzeugt Waste-to-Energy im Schnitt 500 bis 600 Kilowattstunden (kWh) Strom – genug, um einen Haushalt rund zwei Monate oder 50 bis 70 Haushalte einen Tag lang zu versorgen. Nach der Verbrennung bleiben rund 20 bis 30 % mineralische Schlacke zurück, die je nach Aufbereitung unter anderem als Sekundärrohstoff im Straßen- und Hochbau eingesetzt wird.

Vor allem schnell wachsende Mega-Cities brauchen Lösungen für stabile Energie, verlässliche Rohstoffverfügbarkeit und eine funktionierende Abfalllogistik.

Die Stadt als Rohstoffmaschine

Etwa 4,8 Milliarden Menschen leben heute in Städten, was 58 % der Weltbevölkerung entspricht. Ein Mensch erzeugt derzeit im globalen Durchschnitt rund 0,74 Kilogramm Abfall pro Tag, insgesamt entstehen circa 2,0 – 2,2 Milliarden Tonnen kommunaler Abfall pro Jahr. Das bedeutet: Immer mehr Material ist gleichzeitig an einem Ort konzentriert.

Weltweit führende Länder in Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft setzen hierfür auf Waste-to-Energy:

– In Schweden landen nur noch rund 1 % der Haushaltsabfälle auf Deponien; mehr als 2,5 Millionen Tonnen werden energetisch genutzt.

– Die Schweiz verwertet jährlich rund 3 Millionen Tonnen Siedlungsabfälle thermisch, etwa die Hälfte des Gesamtaufkommens. Und nutzt die Rückstände: Jedes Jahr werden über 60.000 Tonnen Stahlschrott, 6.000 Tonnen Kupfer, 17.000 Tonnen Aluminium und sogar rund 300 Kilogramm Gold zurückgewonnen.

– Dänemark gilt als Vorreiter der Verbrennung. Ein prominentes Beispiel ist Amager Bakke (CopenHill) in Kopenhagen – eine Müllverbrennungsanlage mit integrierter Skipiste, die jährlich rund 400.000 Tonnen Abfall verarbeitet und Energie für über 150.000 Haushalte liefert.

– Singapur zählt zu den weltweit führenden Standorten im Bereich thermischer Abfallbehandlung: Jährlich werden dort rund 2,8 bis 3,0 Millionen Tonnen Abfall thermisch verwertet, was das Müllvolumen um bis zu 90 % reduziert und die einzige Deponie des Landes deutlich entlastet.

– Die derzeit weltweit größte Waste-to-Energy-Anlage, das Dubai Waste Management Centre (Warsan), ist seit 2024 in Betrieb. Sie verarbeitet jährlich rund 1,9 Mio. Tonnen Siedlungsabfälle (ca. 45 % des Aufkommens) und erzeugt etwa 200 Megawatt (MW) Strom für über 120.000 Haushalte. Damit unterstützt sie das Ziel der Vereinigten Arabischen Emirate, den Anteil sauberer Energie bis 2050 auf 75 % zu erhöhen.

In diesen Fällen geht Waste-to-Energy bereits weit über die Entsorgung von Abfall hinaus. Hier entsteht eine neue urbane Funktion: die Stadt als eigenständiger Rohstofflieferant.

Die Dynamik der Mega-Cities

Die Zukunft fordert das: Bis 2050 werden rund 68 % der Weltbevölkerung in Städten leben, etwa 6,7 Milliarden Menschen. Gleichzeitig entstehen weltweit 3,4 Milliarden Tonnen kommunaler Abfall pro Jahr. Ausgehend von einer durchschnittlichen Stromausbeute durch Waste-to-Energy von 500 bis 600 kWh pro Tonne ergibt sich daraus ein rechnerisches globales Energiepotenzial von rund 1.700 bis 2.040 Terawattstunden pro Jahr. Das entspricht etwa dem Drei- bis Vierfachen des jährlichen Stromverbrauchs Deutschlands.

Waste-to-Energy wird dadurch vom Entsorgungsverfahren zur tragenden Infrastruktur: Verbrennungsanlagen reduzieren nicht nur das Müllvolumen, sondern erzeugen Energie und gewinnen Rohstoffe zurück – direkt dort, wo sie entstehen. Städte sind damit nicht länger Endpunkte globaler Lieferketten, sondern beginnen, sich selbst zu versorgen.

Ein Paradigmenwechsel: Die Mega-City der Zukunft wird nicht daran gemessen, wie viel sie verbraucht, sondern daran, wie viel sie zurückgewinnt. Das ist Urban Mining in seiner effektivsten Form: Rohstofferschließung nicht per neuem Abbau, sondern aus dem, was bereits genutzt wurde. Entscheidend ist die Logik dahinter: nicht entweder Energie oder Material wird produziert, sondern beides gleichzeitig. Diese doppelte Wertschöpfung macht Städte widerstandsfähiger. In Zeiten geopolitischer Spannungen wird genau diese lokale Verfügbarkeit durch Urban Mining und Waste-to-Energy zum strategischen Vorteil.

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