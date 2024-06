abresa feiert 20-jähriges Jubiläum

Gezieltes Wachstum, Schritt für Schritt, ist der abresa GmbH über 20 Jahre gelungen. Das galt es mit dem gesamten Team im Mai zu feiern.

Schwalbach, 12.06.2024 Am 14. Mai war es so weit, abresa feierte sein 20-jähriges Jubiläum. In Schwalbach waren alle zusammengekommen, um gemeinsam auf diesen Erfolg anzustoßen. „Aktuell sind wir das größte inhabergeführte HCM-Beratungshaus“, erklärt Geschäftsführer Günter Nikles stolz. „Uns ist es gelungen, als Team die anstehenden Herausforderungen in den letzten Jahren zu meistern. Das ist nicht selbstverständlich in unserem Geschäft.“

Nikles blickt auf wichtige Meilensteine, zu denen er u. a. die regionale Standortpolitik der letzten Jahre zählt. abresa hat Schritt für Schritt Standorte in der Nähe von Kunden und MitarbeiterInnen eröffnet. Inzwischen gibt es Niederlassungen von abresa in Dortmund, Bad Sobernheim und Gmund. „Wachstum ist das eine, das andere ist, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden, die zu uns und unserer Philosophie passen. Und genau dies ist uns in den letzten 20 Jahren immer wieder gelungen“, erläutert Nikles und sieht hier einen klaren Zusammenhang zu den neu eröffneten Standorten. Standorte in der Nähe des Wohnortes sind im Beratungs- und Servicegewerbe ein wichtiger Wettbewerbsvorteil geworden, wenn es um die Gewinnung und Bindung neuer MitarbeiterInnen geht, den man nicht hoch genug bewerten kann.

Kurze Wege und schnelle Reaktionszeiten sind neben einwandfreier Qualität und absoluter Professionalität wichtige Kriterien auf Kundenseite, geht es um die Wahl eines Beratungshauses. „Somit wirkt sich das dezentrale Wachstum auch auf die Zusammenarbeit mit Kunden aus“, betont Nikles, der weitere Standorte in Göttingen und Berlin bereits im Blick hat.

Um dem hohen Qualitätsanspruch weiter auszubauen, hat abresa seit Jahresanfang eine Qualitätsmanagerin im Team. „Zertifikate werden immer wichtiger bei der Entscheidung unserer Kunden für eine Zusammenarbeit. Unsere Qualitätsmanagerin hat einen Überblick und begleitet uns gezielt dabei, uns weiterzuentwickeln“, fasst Nikles zusammen.

Auch der Aufbau und die Weiterentwicklung von Spezial-Know-how für ausgesuchte Branchen ist für abresa sehr wichtig. „Ein Fokus liegt im Banken- und Versicherungswesen. Hier verfügen wir über umfassendes Kundenverständnis, mit dem wir uns deutlich von unseren Marktbegleitern abheben“, fährt Nikles fort.

„Wir freuen uns auf weitere spannende und herausfordernde 20 Jahre“, schließt Nikles.

Dienstleistungsunternehmen für die Personalwirtschaft, das sich auf SAP HXM-Services, HXM-Beratung und HXM-Outsourcing spezialisiert hat. Die Leistungen reichen von der Beratung und Konzeption der SAP-Lösung bis hin zur Realisierung und Integration. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und beschäftigt heute 62 MitarbeiterInnen an den Standorten in Schwalbach, Dortmund, Dresden, Bad Sobernheim und Gmund bei München.

Viele der abresa-BeraterInnen blicken auf eine langjährige Tätigkeit als PersonalleiterIn, LeiterIn Personalverwaltung oder LeiterIn Abrechnung zurück. Das Unternehmen ist branchenübergreifend tätig. Zu den Kunden zählen mittelständische und große Unternehmen u. a. aus den Bereichen Lebensmittelwirtschaft, Produktion, Finanzwirtschaft, Automobil oder Chemie.

Die abresa GmbH ist Mitglied der DSAG (Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V.), bei IA4SP SAP-Partners und SAP-Gold-Partner. abresa ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert, die Zertifizierung von IDW PS 951 ist abgeschlossen. Im Februar 2024 startet mit der Gründung des Steering Committe ISO 27001, die erste Zertifizierung wird im Q/1 2025 stattfinden.

Firmenkontakt

abresa GmbH

Günter Nikles

Katharina-Paulus-Str. 8

65824 Schwalbach

06196 96958-0



http://www.abresa.de

Pressekontakt

SCL – Strategy Communication Lötters

Dr. Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

0171 48 11 803



http://www.sc-loetters.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.