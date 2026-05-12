abresa setzt Erfolgskurs fort – neun Neukunden in vier Monaten

Regionale Vertriebsstruktur, klare Kundennähe und Ausbau der Standorte treiben Wachstum voran

Schwalbach, 12.05.2026 – Die abresa GmbH ist mit deutlichem Rückenwind in das Jahr 2026 gestartet. Bereits in den ersten vier Monaten konnte das Unternehmen neun neue Kunden aus unterschiedlichen Branchen gewinnen. Damit ist ein Großteil des für das Gesamtjahr formulierten Ziels von 12 Neukunden frühzeitig erreicht.

Treiber dieser Entwicklung ist eine konsequent aufgebaute regionale Vertriebsstruktur. Persönliche Ansprechpartner vor Ort, kurze Wege und ein tiefes Verständnis für die jeweiligen Märkte schaffen Vertrauen und beschleunigen Entscheidungsprozesse. „Unsere regionale Vertriebsstruktur ist der zentrale Treiber unseres Wachstums. Sie ermöglicht es uns, nah an den Kunden zu sein und ihre Anforderungen gezielt umzusetzen“, sagt Geschäftsführer Günter Nikles.

Die Nachfrage erstreckt sich über die gesamte Bandbreite des Leistungsportfolios. Unternehmen nutzen je nach Bedarf unterschiedliche Module von Application Management und Business Services bis hin zur betrieblichen Altersversorgung. Die Kombination dieser Leistungen ermöglicht es abresa, individuelle Lösungen zu entwickeln und Unternehmen gezielt zu entlasten. Dass Kunden sich für diese modulare Struktur entscheiden, unterstreicht die Attraktivität und Leistungsfähigkeit des Angebots.

Das Wachstum spiegelt sich auch in den wirtschaftlichen Kennzahlen wider. abresa sieht sich auf einem guten Weg, die Umsatzmarke von zehn Millionen Euro zu erreichen. Parallel dazu wird die personelle Entwicklung vorangetrieben. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 70 Mitarbeitende, bis zum Jahresende 2028 soll die Zahl auf etwa 100 steigen.

Ein weiterer Baustein der Wachstumsstrategie ist der gezielte Ausbau der regionalen Präsenz. Ein aktuelles Beispiel ist der Standort Duderstadt, an dem abresa neue Räumlichkeiten bezogen hat. Zusammen mit drei Kollegen und Kolleginnen betreut Niederlassungsleiter Tolga Izgü von hier aus Kunden in der Region. Die Eröffnung der neuen Büroräume fand am 30. April statt.

Der Standort bietet ein wirtschaftlich attraktives Umfeld mit überregional bekannter Industrie. Für abresa ist dies eine gute Grundlage, um die eigene Marktposition weiter auszubauen und zusätzliche Kundenpotenziale zu erschließen.

Getragen wird die Entwicklung von erfahrenen Niederlassungsleitern, die ihre Regionen genau kennen und Kundenbeziehungen systematisch weiterentwickeln. „Die Kombination aus wachsender Mannschaft, regionaler Verankerung und klarer Vertriebsstrategie spricht für die Leistungsfähigkeit unseres Angebots und bildet die Grundlage für weiteres Wachstum“, so Nikles.

Die abresa GmbH mit Sitz in Schwalbach ist ein mittelständisches Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich auf SAP HCM-Services, HCM-Beratung und HCM-Outsourcing spezialisiert hat. Das Leistungsspektrum reicht von der Konzeption und Beratung über die Realisierung bis hin zur Integration maßgeschneiderter SAP-Lösungen.

Gegründet im Jahr 2004 beschäftigt abresa heute rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Schwalbach, Dortmund, Dresden, Bad Sobernheim, Duderstadt und Gmund bei München. Im ersten Quartal 2026 wird es mit Hamburg einen weiteren Standort geben. Viele Beraterinnen und Berater verfügen über langjährige Erfahrung in leitenden HR-Funktionen, etwa als PersonalleiterIn, LeiterIn Personalverwaltung oder LeiterIn Abrechnung.

Das Unternehmen ist branchenübergreifend tätig. Zu den Kunden zählen mittelständische und große Unternehmen u. a. aus den Bereichen Lebensmittelwirtschaft, Produktion, Finanzwirtschaft, Automobilindustrie und Chemie.

abresa ist Mitglied der DSAG (Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V.), bei IA4SP SAP-Partners sowie SAP-Silber-Partner. Zudem ist das Unternehmen nach ISO 9001:2015 zertifiziert, die Zertifizierung nach IDW PS 951 ist abgeschlossen. Im August 2024 erhielt abresa das EcoVadis-Zertifikat in Silber. Bereits im Februar 2024 wurde ein Steering Committee zur Einführung von ISO 27001 gegründet, die erste Zertifizierung erfolgte im 1. Quartal 2025.

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