Aerospike sichert sich 109 Millionen US-Dollar Wachstumskapital von Sumeru Equity Partners

Die Investition spiegelt die starke Geschäftsdynamik des Unternehmens und die steigende Nachfrage aus dem KI-Bereich nach Vektor- und Graph-Datenbanken wider.

Frankfurt – 9. April 2024 – Aerospike, Inc. („Aerospike“) hat den Abschluss einer Wachstumskapital-Investition von Sumeru Equity Partners („Sumeru“) in Höhe von 109 Mio. USD bekannt gegeben. Weitere finanzielle Mittel stellt der bestehende Investor Alsop Louie Partners bereit. Diese jüngste Investition ist eine Bestätigung für die Produktstärke und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens.

Die Investition beschleunigt die Innovationen und Markteinführung von Aerospikes Kernlösungen für Transaktionen, Analysen und künstliche Intelligenz (KI), einschließlich Vektor- und Graph-Datenbanken. Damit adressiert Aerospike den rasant wachsenden Datenbedarf des globalen Marktes für Datenanalyse- und KI-Software. IDC Research erwartet, dass dieser Markt bis 2027 ein Volumen von 251 Milliarden US-Dollar erreicht.

Aerospike unterstützt viele der größten Transaktions- und Machine-Learning-Anwendungen (KI/ML) globaler Unternehmen, darunter Adobe, AppsFlyer, Barclays, Flipkart, Myntra, PayPal und Riskified. Aerospike versetzt Unternehmen in die Lage, KI/ML-Systeme schneller und deutlich kostengünstiger als andere Datenbankanbieter mit großen Mengen an Echtzeitdaten zu versorgen.

„Die Datenbank von Aerospike wurde speziell für beispiellose Skalierung, höchste Leistung und niedrigste Latenzzeiten entwickelt. Deshalb hat die explosionsartige Zunahme von Echtzeitdaten unser Geschäft geradezu beflügelt. Denn wir wurden einfach für diese Herausforderung geschaffen“, sagt Subbu Iyer, CEO von Aerospike. „KI verändert jede Branche und sorgt für einen unstillbaren Datenbedarf. Die Verheißung der KI-Ära erfordert eine neue Infrastruktur, welche mehr Daten in Echtzeit nutzbar machen kann. Da KI-Anwendungen Kontext erfordern, bieten wir die einzige Vektorlösung auf Produktionsebene an, die konsistente Genauigkeit im großen Maßstab und mit deutlich weniger Infrastrukturbedarf als andere liefert. Wir freuen uns, mit Sumeru in der nächsten Wachstumsphase zusammenzuarbeiten, um kontinuierliche Innovationen und Investitionen in unsere Produkte voranzutreiben.“

Sumeru bietet Wachstumskapital, skalierende Partnerschaften und operative Expertise für führende Anbieter von Enterprise Software. Das Unternehmen hat in seiner Geschichte bereits mehr als 3 Milliarden US-Dollar investiert und unterstützt Gründer und Managementteams dabei, ihre Unternehmen zu skalieren. Organische Wachstumshebel in den Bereichen Produktführerschaft, Beschleunigung der Markteinführung und Wachstumskultur haben für Sumeru dabei Priorität.

„KI verändert die Wirtschaft und bietet neue Möglichkeiten für Wachstum und Innovation. Aerospike ist mit seinem beeindruckenden Kundenstamm und seinem Leistungsvorsprung bei großen Datenmengen einzigartig positioniert, um ein grundlegendes Element für die nächste Generation von Echtzeit-KI-Anwendungen zu werden“, sagt George Kadifa, Mitbegründer und Managing Director von Sumeru, der im Rahmen der Transaktion auch dem Board beitreten wird. „Wir waren beeindruckt von Aerospikes Produktführerschaft und der wachsenden Anzahl von KI/ML-Anwendungen in den Bereichen Betrugserkennung, Kundenempfehlungssysteme, digitale Zahlungsinfrastruktur sowie in anderen geschäftskritischen Anwendungsfällen, bei denen es auf Präzision und geringe Latenzzeiten ankommt. Unser Team freut sich darauf, mit Subbu Iyer und dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, wenn es in der nächsten Phase der Skalierungsreise seine Produktpalette und Go-to-Market-Fähigkeiten ausbaut.“

AI-fähige Vektor- und Graph-Datenbanken von Aerospike

Aerospike arbeitet mit einem Bruchteil der Infrastruktur, die andere Datenbanken benötigen, und reduziert so den Server-Footprint und die Kosten um bis zu 80 Prozent. Dies ist besonders wichtig, da Unternehmen den Erfordernissen einer wachsenden IT-Infrastruktur gerecht werden und gleichzeitig ihre Kohlenstoffemissionen reduzieren müssen.

Aerospike Graph ist „developer-ready“ und liefert vorhersagbare Multi-Hop-Graph-Abfragen im einstelligen Millisekundenbereich bei extremem Durchsatz über Milliarden von Knoten und Billionen von Kanten. Die neue Aerospike Vector Search verarbeitet große Mengen von Echtzeitdaten, um unabhängig von der Arbeitslast oder der Datengröße eine konsistente Genauigkeit zu gewährleisten. Die Graph- und Vektor-Datenbanken von Aerospike arbeiten sowohl unabhängig voneinander als auch gemeinsam, um KI-Anwendungsfälle wie Retrieval Augmented Generation (RAG), semantische Suche, Empfehlungssysteme, Betrugsprävention und Ad Targeting zu unterstützen.

„Mit Aerospike haben wir unsere Datengenauigkeit deutlich verbessert“, sagt Guy Machlev, VP of Engineering bei Riskified. „Aerospike ermöglichte unserem System, unbegrenzt zu skalieren und eine bessere Leistung und Effizienz zu erreichen, ohne dass wir für den Erfolg mit höheren Infrastrukturkosten als Folge des erhöhten Volumens bestraft werden. Wir freuen uns darauf, dass Aerospike auf seiner Kerndatenbank aufbauend eine äußerst leistungsfähige Vektorsuchlösung liefert.“

Aerospike Cloud für Entwickler

Aerospike Cloud ermöglicht Entwicklern das schnelle Erstellen und Bereitstellen von Anwendungen. Darüber hinaus bietet der Aerospike Developer Hub Beispielcode, Tutorials und Dokumentationen.

* Blogartikel: Aerospike“s $109M milestone and the next generation of AI databases, Subbu Iyer, Aerospike CEO

* Preview: Introducing Aerospike Vector Search, Naren Narendran, Aerospike Chief Scientist

* Blogartikel: The power of context: Enhancing interactions and decision-making with GenAI, Lenley Hensarling, Aerospike Chief Product Officer

Über Sumeru Equity Partners

Sumeru Equity Partners stellt Wachstumskapital an der Schnittstelle zwischen Menschen und innovativer Technologie zur Verfügung. Sumeru unterstützt innovative Gründer und Managementteams mit Kapital und skalierbaren Partnerschaften. Sumeru hat bereits mehr als 3 Milliarden US-Dollar in mehr als fünfzig Plattform- und Add-on-Investitionen in den Bereichen Enterprise- und Branchen-SaaS, Datenanalyse, Bildungstechnologie, Infrastruktursoftware und Cybersicherheit investiert. Das Unternehmen investiert typischerweise in Unternehmen in Nordamerika und Europa. Weitere Informationen unter sumeruequity.com.

