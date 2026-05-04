Aerztebuch.at: Online-Arztsuche für ganz Österreich

Das Portal Aerztebuch.at vernetzt Patientinnen und Patienten mit Medizinern aus allen Fachrichtungen – kostenlos, regional und ohne Registrierung.

Wien – Die Suche nach dem passenden Arzt soll in Österreich künftig deutlich einfacher werden. Mit Aerztebuch.at steht Patientinnen und Patienten eine digitale Plattform zur Verfügung, die Mediziner aus allen relevanten Fachgebieten bündelt und über eine intuitive Suchfunktion auffindbar macht. Das Portal ist seit Anfang März 2026 online und deckt das gesamte österreichische Bundesgebiet ab.

Über die Suche auf Aerztebuch.at lassen sich Praxen gezielt nach Fachrichtung und Postleitzahl filtern. Abgedeckt werden unter anderem Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Orthopädie und Traumatologie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Augenheilkunde, Kinder- und Jugendheilkunde, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde sowie Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin. Die Nutzung ist für Patientinnen und Patienten kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

Neben den Praxisinformationen stellt das Portal die wichtigsten medizinischen Notrufnummern für Österreich übersichtlich zur Verfügung – darunter die Rettung (144), den Ärztefunkdienst (141), die Gesundheitsberatung (1450) und den Apotheken-Notruf (1455). Damit versteht sich Aerztebuch.at nicht nur als Suchverzeichnis, sondern als verlässliche Anlaufstelle für gesundheitsbezogene Erstinformationen im Alltag.

„Wir wollten ein Portal schaffen, das Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt stellt – ohne Werbeeinblendungen, ohne Zwangsregistrierung, ohne Umwege“, erklärt Michael Schmitt, Geschäftsführer des Betreibers MKW Medien Kommunikation Werbung. „Die Plattform soll Vertrauen schaffen und gleichzeitig Ärztinnen und Ärzten helfen, im digitalen Raum besser sichtbar zu werden.“

Auch für Mediziner bietet Aerztebuch.at gestaffelte Eintragsmöglichkeiten: Der Basiseintrag mit den wichtigsten Kontaktdaten ist kostenfrei. Der Premiumeintrag erweitert die Praxisdarstellung um Praxisvorstellung, Öffnungszeiten und Social-Media-Verknüpfungen. Mit dem Premium-Plus Eintrag können Praxen darüber hinaus Bilder, Videos sowie ausführliche Leistungsbeschreibungen einbinden und sich so deutlich von Mitbewerbern abheben.

Aerztebuch.at ist unter https://aerztebuch.at erreichbar.

Über Aerztebuch.at

Aerztebuch.at ist eine digitale Plattform zur Vernetzung von Patientinnen, Patienten und Medizinern in Österreich. Über die kostenfreie Suchfunktion lassen sich Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen regional finden. Betrieben wird das Portal von MKW Medien Kommunikation Werbung mit Sitz in Düsseldorf und Geschäftsstelle in Wien. Geschäftsführer ist Michael Schmitt.

Pressekontakt:

Aerztebuch.at – c/o MKW Medien Kommunikation Werbung

Michael Schmitt

Europaplatz 2

1150 Wien, Österreich

Tel: +43 1 348 46 11

E-Mail: info@aerztebuch.at

Web: https://aerztebuch.at

Aerztebuch.at ist eine digitale Plattform zur Vernetzung von Patientinnen, Patienten und Medizinern in Österreich. Über die kostenlose Suchfunktion lassen sich Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen regional finden – schnell, übersichtlich und ohne Registrierung.

Kontakt

Aerztebuch.at — c/o MKW Medien Kommunikation Werbung

Michael Schmitt

Europaplatz 2

1150 wien

+43 1 348 46 11



http://www.aerztebuch.de