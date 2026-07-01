agilimo Consulting zum achten Mal in Folge TOP CONSULTANT

Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg gratuliert auf dem Deutschen Mittelstands-Summit in Heidelberg

Bei dem zum 17. Mal ausgelobten Beratervergleich TOP CONSULTANT hat sich die agilimo Consulting GmbH erneut durchgesetzt und darf ab sofort das TOP CONSULTANT-Siegel 2026 tragen – bereits zum achten Mal in Folge. Das Beratungshaus überzeugte dabei mit seiner ausgeprägten Mittelstands-Kompetenz: Nur, wer mittelständische Unternehmen nachweislich kompetent beraten hat, erhält das Siegel. Der Unternehmer, Investor und frühere Bundesminister Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg gratulierte als Mentor des Wettbewerbs persönlich auf der Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit am Freitag, 26. Juni, in Heidelberg.

WISSENSCHAFTLICH ANALYSIERTE KUNDENZUFRIEDENHEIT

Die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) hatte im Vorfeld im Auftrag von compamedia, dem Ausrichter von TOP CONSULTANT, die besten Mittelstandsberater ermittelt. Grundlage war eine wissenschaftliche Kundenbefragung: agilimo hatte der WGMB mittelständische Referenzkunden benannt, die in der Folge befragt wurden. Die Wissenschaftler interessierte dabei, wie zufrieden die Kunden mit der Beratung waren und ob sie agilimo weiterempfehlen würden. 132 Beratungsunternehmen hatten sich in dieser Runde um das Siegel beworben, 98 bestanden das Auswahlverfahren. Einer der Preisträger: agilimo.

ACHT JAHRE KONTINUITÄT – KEIN SELBSTLÄUFER

Seit der Gründung im Jahr 2010 hat sich das Unternehmen aus dem bayerischen Elsenfeld als Spezialist für IT-Sicherheit, Cyberabwehr und hochsichere Mobility-Lösungen einen Namen gemacht. agilimo setzt dabei konsequent auf Security Made in Germany, betreibt ein eigenes Security Operations Center (SOC) und entwickelt individuell zugeschnittene Strategien für sicheres mobiles Arbeiten – bis zum Geheimhaltungsgrad VS-NfD.

„Acht Jahre in Folge unter den besten Mittelstandsberatern Deutschlands zu stehen, ist kein Selbstläufer“, sagt Marcus Heinrich, Gründer und CEO von agilimo. „Das Siegel beruht auf dem Urteil unserer Kunden – und genau das macht es für uns so wertvoll. Wir verbinden IT-Sicherheit mit unternehmerischem Denken und arbeiten uns tief in die Prozesse unserer Kunden hinein. Wer digitaler wird, vergrößert seine Angriffsfläche. Datensouveränität ist deshalb keine Option mehr, sondern eine strategische Notwendigkeit.“

CYBERRESILIENZ GEGEN KOMPLEXE BEDROHUNGEN

Die Bedrohungslage für mittelständische Unternehmen wird komplexer, nicht einfacher. Genau hier setzt der Beratungsansatz von agilimo an: Statt einzelne Symptome zu behandeln, identifiziert das Team Risiken systematisch und macht Unternehmen widerstandsfähig.

„Unsere Kunden stehen vor immer anspruchsvolleren Bedrohungsszenarien“, erklärt Thomas Edelmann, CTO von agilimo. „Unser Anspruch ist es, Risiken früh zu erkennen und in tragfähige Schutzkonzepte zu überführen. Dabei hilft uns der Blick durch die Brille potenzieller Angreifer. Nur wer versteht, wie Angreifer denken, kann wirksame Schutzmechanismen entwickeln.“

Diese Expertise bringt agilimo in unterschiedlichen Sektoren ein – vom Mittelstand bis hin zu Organisationen mit besonders hohen Anforderungen an Datenschutz und Cybersicherheit. Als berufenes Mitglied der Bundesarbeitsgruppe Cybersicherheit des Wirtschaftsrats arbeitet CEO Marcus Heinrich zudem gemeinsam mit anderen Branchen-Experten daran, die Cyberresilienz deutscher Unternehmen zu stärken.

WORAUF ES BEI MITTELSTANDSBERATUNG ANKOMMT

Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Dr. Bianka Knoblach leiten die WGMB. Sie entscheiden darüber, wer das TOP CONSULTANT-Siegel erhält, und betonen die Bedeutung des Zwischenmenschlichen: „Ein Mittelstandsberater braucht nicht nur Fachkompetenz, sondern ein sehr feines Gespür für Unternehmertum und die spezielle Kultur mittelständischer Unternehmen“, sagt Dr. Bianka Knoblach. Professor Fink ergänzt: „Er muss verstehen, dass hier keine anonyme Organisation optimiert wird, sondern ein gewachsenes Gefüge aus Verantwortung, Emotion, Tradition und persönlichem Risiko.“

ÜBER DEN BERATERVERGLEICH TOP CONSULTANT

Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Das Teilnehmerfeld des seit 2010 von compamedia organisierten Wettbewerbs besteht größtenteils aus Management-, IT- und Personalberatern. Die wissenschaftliche Leitung liegt bei Prof. Dr. Dietmar Fink und Dr. Bianka Knoblach von der WGMB in Bonn. Mentor von TOP CONSULTANT ist der Unternehmer, Investor und frühere Bundesminister Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg. Medienpartner ist das manager magazin.

Mehr Informationen sowie allgemeines Bildmaterial finden Sie unter:

www.top-consultant.de/presse



Ein ausführliches Unternehmensporträt von agilimo finden Sie unter:

www.top-consultant.de/agilimo-consulting-gmbh-2026

agilimo unterstützt nationale und internationale Kunden mit IT-Sicherheit made in Germany. Mit hoch performanten, skalierbaren Lösungen sorgen unsere Experten für hochsicheres und ultramobiles Arbeiten, vor Ort im Unternehmen, im Homeoffice, oder unterwegs – an 365 Tagen im Jahr.

Für den optimalen Schutz von IT-Infrastruktur und Unternehmensdaten gegen Cyber-Attacken bietet agilimo ihren Kunden umfassende Leistungen im Bereich der Cyber-Sicherheit an: Vom präventiven Sicherheitsaudit, über Cyber-Abwehr und deutsches SOCaaS, bis zur External Exposure Defense mit agilimo Darkscan.

Mit einem ganzheitlichen, praxiserprobten Ansatz deckt agilimo nahezu alle denkbaren Anforderungen für geschäftsrelevante Prozesse ab. Über zwanzig Jahre Projekterfahrung in IT-Operations, IT-Security- und Mobility-Lösungen in Organisationen unterschiedlichster Größen sind das Fundament für die nachhaltige, sichere und leistungsstarke Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

PRODUKTE & DIENSTLEISTUNGEN

1. SOCaaS / German Security Operations Center.

2. External Exposure Defense mit agilimo Darkscan

3. Mobiles Arbeiten bis VS NfD-Klassifizierung (auf Basis von Apple iNDIGO)

4. wire – hochsicheres Messaging und Kommunikation

Kontakt

agilimo Consulting GmbH

Marcus Heinrich

Kreuzfeldring 9

63820 Elsenfeld

+49 6022-65193-0



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