Agnes Kollewe überzeugte: Klarheit durch Selbsterkenntnis

Hanau, [17.03.2025] – Kurz, knackig, prägnant und direkt auf den Punkt: Beim International

Speaker Slam, der am 13.03.2025 in Wiesbaden stattfand, hat Agnes Kollewe einen

beachtlichen Erfolg erzielt. Nach Stationen in New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart

und München fand der internationale Speaker Slam nun erneut in Wiesbaden statt.

Orientierungslosigkeit als Trendthema unserer Zeit

Wir leben in einer Zeit, in der sich vieles rasant verändert. Berufliche Unsicherheiten,

gesellschaftliche Umbrüche und der permanente Druck, „alles richtig zu machen“, führen

dazu, dass viele Menschen nach Orientierung suchen. Sie wenden sich nach außen,

konsumieren immer mehr Informationen, vergleichen sich mit anderen – und fühlen sich

dennoch verloren. Doch Klarheit kann nicht im Außen gefunden werden, sondern entsteht

durch den bewussten Blick nach innen.

Was ist der Speaker Slam?

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die

Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren

persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur

vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen

und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu

verbinden – das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile

brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon

ausgeschaltet.

Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen

Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind. Eine professionelle

Jury wählt unter allen Teilnehmern einen Gewinner aus.

Agnes Kollewe begeistert mit ihrem Vortrag

Bei dem diesjährigen Speaker Slam hat auch Agnes Kollewe aus Hanau mit dem Thema

„Klarheit, Neuorientierung und die Kraft der Selbsterkenntnis“ teilgenommen. Dabei

konnte sie nicht nur das Publikum von sich überzeugen, sondern auch die Jury mit ihrer

Bühnenperformance begeistern.

Agnes Kollewe, Coachin und Speakerin, sprach darüber, warum so viele Menschen sich in der

heutigen Zeit verloren fühlen und nach Halt suchen. „Wir leben in einer Welt voller

Ablenkungen, in der wir darauf konditioniert sind, im Außen nach Antworten zu suchen.

Doch wahre Klarheit entsteht erst, wenn wir uns selbst begegnen“, erklärte Kollewe.

In ihrem Vortrag zeigte Agnes Kollewe durch ihre persönliche Geschichte auf, dass

Transformation von einem Moment zum nächsten geschehen kann, wenn wir Klarheit

darüber gewinnen, wer wir wirklich sind, und bereit sind, Herausforderungen, die sich uns

stellen, anzunehmen.

Vom Speaker Slam zum eigenen Online-Kurs und Buch

Der große Zuspruch für ihr Thema hat Agnes Kollewe motiviert, ihr Wissen noch mehr

Menschen zugänglich zu machen. Deshalb arbeitet sie aktuell an einem Online-Kurs und

einem Buch, die sich beide intensiv mit Klarheit, Neuorientierung und Selbsterkenntnis

beschäftigen. Ihr Ziel ist es, Menschen eine praktische Anleitung an die Hand zu geben, mit

der sie ihren eigenen Weg finden – unabhängig von äußeren Erwartungen und

gesellschaftlichem Druck.

Die Herausforderung des Abends

Die Themenwahl lag bei den Slammern selbst. Sie schreiben ihre Texte eigenständig und

mussten sich entscheiden, ob sie auf allgemeine gesellschaftliche Themen oder konkrete

persönliche Erfahrungen eingehen. Die Herausforderung des Abends bestand darin, das

Publikum und die fachkundige Jury, die sich aus Autoren, Speakern und Unternehmern

zusammensetzte, genau dort abzuholen, wo sie sind – sie zu überzeugen und für das Thema

zu begeistern. Und das alles in nur vier Minuten.

Du spürst, dass das Leben mehr für dich bereithält – aber irgendetwas hält dich zurück? Vielleicht eine unsichtbare Grenze, alte Muster oder Ängste vor Veränderung? Genau hier setzt die Arbeit von Agnes Kollewe an.

Agnes Kollewe ist Coach & Speaker für echte Transformation. Sie hilft Menschen, die sich in einer Krise, Umbruchsituation oder Neuorientierung befinden, wieder Zugang zu ihrer inneren Stimme zu finden. Kein oberflächliches Mindset-Coaching, sondern tiefe Erkenntnisse, Klarheit und eine radikale Neuausrichtung auf das, was wirklich zu dir gehört.

Die Methoden verbinden klassische Persönlichkeitsentwicklung mit tiefgehender Selbstreflexion & intuitiven Impulsen aus der Seelenarbeit. Dabei bekommst du nicht nur Antworten auf deine Fragen, sondern erkennst auch, worum es in Wirklichkeit geht – und wie du endlich das Leben lebst, das für dich bestimmt ist.

Deine Transformation beginnt hier.

