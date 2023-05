AGRAVIS bringt klimaschonenden Dieselkraftstoff heraus

„Bionergy Diesel 25“ und „Bionergy Diesel 90“ reduzieren CO2-Ausstoß

Als moderner und leistungsstarker Energiehändler für Geschäfts- und Privatkunden will die AGRAVIS Raiffeisen AG die Energiewende aktiv mitgestalten. Diesem Anspruch folgend setzt das Unternehmen in immer stärkerem Maße neben den klassischen Brenn- und Kraftstoffen auf klimaschonende und erneuerbare Energien. „Klimaschutz fängt beim Tanken an“, sagt Frederik Volbracht, Leiter Brenn- und Kraftstoffe bei der AGRAVIS Raiffeisen AG. „Wir beschäftigen uns schon seit geraumer Zeit mit nachhaltigen Energielösungen wie synthetischen Kraftstoffen und begrüßen daher die Einigung auf EU-Ebene, dass Verbrennermotoren, die ausschließlich mit CO2-neutralen Kraftstoffen betankt werden, auch nach 2035 neu zugelassen werden können“, so Volbracht.

Schon ab sofort leistet die AGRAVIS mit einem klimaschonenden Dieselkraftstoff unter den Eigenmarken „Bionergy Diesel 25“ und „Bionergy Diesel 90“ einen wirksamen Beitrag zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Straßenverkehr. Bionergy Diesel 25 besteht bis zu einem Drittel aus biobasierten synthetischen Kraftstoffen, die aus erneuerbaren und nachhaltigen Quellen hergestellt werden, zum Beispiel aus benutztem Pflanzenfett. Die Zusammensetzung bewirkt, dass die CO2-Emission um bis zu 25 Prozent reduziert werden kann. Bionergy Diesel 25 erfüllt die hohen Anforderungen der DIN EN 590 für Dieselkraftstoffe und kann somit in allen Dieselfahrzeugen ohne Umrüstung genutzt und auch mit herkömmlichem Dieselkraftstoff gemischt werden.

Bionergy Diesel 90 spart sogar bis zu 90 Prozent CO2 gegenüber herkömmlichem Kraftstoff ein. Er erfüllt die Anforderungen der DIN EN 15940 und kann somit nach Herstellerfreigabe ebenfalls ohne Umrüstung in allen Dieselfahrzeugen genutzt werden. Beide Bionergy-Produkte haben vergleichbare Kälteeigenschaften wie konventioneller Dieselkraftstoff und können somit auch im Winter getankt werden. „Bei deutlich reduzierten Emissionen bleibt der Verbrauch von Kraftstoff und AdBlue unverändert“, verweist Volbracht auf eine weitere wichtige Eigenschaft.

Der Kraftstoff Bionergy Diesel 25 ist zunächst an ausgewählten Tankstellen der AGRAVIS und im Raiffeisenverbund erhältlich. Eine erhöhte Verfügbarkeit wird angestrebt. Bionergy Diesel 90 ist aktuell noch nicht an allen Tankstellen frei verkäuflich. An einer Zulassung von paraffinischen Kraftstoffen in Reinform nach DIN EN 15940 wird auf Bundesebene derzeit aber aktiv gearbeitet. Die erheblichen ökologischen Vorteile machen ihn insbesondere für Fuhrparks von Unternehmen interessant, die so deutlich klimaschonender unterwegs sein können, ohne die komplette Flotte austauschen zu müssen.

