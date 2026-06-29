AGT 3-Liter-Bremsenentlüfter, E20-Adapter, Absaugbehälter

Bremsflüssigkeit schnell und sauber selbst wechseln – ohne Werkstattbesuch

• Sauberer Bremsflüssigkeitswechsel ohne Werkstatt

• 3-Liter-Druckbehälter für schnelles Entlüften

• 1-Liter-Absaugbehälter für sauberes Arbeiten

• E20-Anschlüsse: geeignet für die meisten europäischen Automodelle

• Integriertes Manometer zur Drucküberwachung

Kraftvoller Druck für schnellen Wechsel: Der Bremsflüssigkeitswechsel kann nun selbst erledigt werden – ohne zweite Person und ohne Werkstatt. Der großzügige 3-Liter-Druckbehälter erzeugt einen gleichmäßigen und stabilen Arbeitsdruck, der die frische Flüssigkeit zuverlässig durch das gesamte System presst. Durch zügiges und strukturiertes Arbeiten kann die Bremsanlage wieder in einen sicheren Wartungszustand versetzt werden.

Sauberes Absaugen ohne Verschmutzung: Die alte Bremsflüssigkeit wird im 1-Liter-Absaugbehälter kontrolliert aufgefangen, sodass Motorraum und Garagenboden vor Flecken geschützt sind. Bei ordnungsgemäßer und präziser Arbeitsweise bleibt kein Tropfen an sensiblen Bauteilen zurück.

Passend für europäische Fahrzeuge: Der E20-Adapter mit 45 Millimetern Durchmesser verbindet sich sicher mit den meisten europäischen Modellen. Einfach ansetzen, anschließen und direkt mit der Wartung starten – stabil, dicht und zuverlässig.

Präzise Drucküberwachung integriert: Der Arbeitsdruck bleibt jederzeit über das integrierte Manometer im Blick. Die exakte Regulierung und das gründliche Entlüften des Bremssystems ermöglichen einen klaren, definierten Pedaldruck. So wird mit spürbarer Kontrolle gearbeitet.

Werkstattkosten dauerhaft reduzieren: Der Bremsflüssigkeitswechsel wird eigenständig übernommen, der Zeitpunkt und der Ablauf werden selbst bestimmt und wiederkehrende Werkstattrechnungen entfallen. Das Fahrzeug wird mit dem Bremsenentlüfter und Absaugbehälter von AGT unabhängig und souverän gewartet – mit dem sicheren Gefühl, alles im Griff zu haben.

• Sauberer Bremsflüssigkeitswechsel ohne Werkstatt

• 3-Liter-Druckbehälter für schnelles Entlüften

• 1-Liter-Absaugbehälter für sauberes Arbeiten

• E20-Adapter: geeignet für die meisten europäischen Automodelle

• Integriertes Manometer für Drucküberwachung

• Set bestehend aus Bremsenentlüfter-Pumpe (3 Liter), Bremsenentlüfter-Flasche (1 Liter), Befestigungskette für Entlüfterflasche, Gummischlauch, E20-Adapter, 2 Gummidichtungen, Griffwerkzeug und deutscher Anleitung

• EAN: 4022107484589

Der AGT 3-Liter-Bremsenentlüfter, E20-Adapter (Ø 45mm), 1-Liter-Absaugbehälter ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8110-625 zum Preis von 29,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presseinformation. Das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/BKzzwXSQcgdJNfg

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