AGT Bremsscheiben-Schloss, 110-dB-Alarm

Motorrad, Roller, Mofa, Scooter und Fahrrad zuverlässig vor Diebstahl schützen

– Einfach an einer Scheibenbremse mit bis zu 7 mm Dicke montierbar

– Lauter Alarm bei Bewegung: 110 dB

– Ideal geeignet für Motorräder, Roller, Mofas, Scooter und Fahrräder

– Wettergeschütztes Gehäuse: IP65

Bremsscheiben-Schloss mit 110-dB-Alarm: Das Bremsscheiben-Schloss von AGT sichert Zweiräder mit Scheibenbremse effektiv gegen Diebstahl. Die Handhabung ist denkbar einfach: Schloss um die Bremsscheibe legen, Schlosszylinder nach unten drücken – fertig. Wird das Fahrzeug anschließend bewegt oder ein Öffnungsversuch unternommen, löst ein 110-Dezibel-Alarm aus.

Robust und wetterfest: Das Gehäuse besteht aus hochwertiger Aluminiumlegierung und hält Regen, Schnee und Stößen problemlos stand – geeignet für den Einsatz im Freien ebenso wie im Fahrradkeller oder in der Tiefgarage.

Spiralband gegen versehentliches Losfahren: Im Lieferumfang enthalten ist ein Spiralband, das vor dem Verschließen am Schlossriegel und am Lenker befestigt wird. So ist auf einen Blick erkennbar, dass das Schloss noch angebracht ist – und Schäden durch Anfahren werden vermieden.

Praktische Aufbewahrungstasche inklusive: Nach dem Gebrauch lässt sich das Schloss in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche verstauen, die Lenker oder Rucksack sauber hält. Ein Befestigungsgurt ermöglicht die Montage direkt am Lenker – so ist das Schloss stets griffbereit.

– Bremsscheiben-Schloss für Motorrad, Roller, Mofa, Scooter und Fahrrad mit Scheibenbremse

– Lauter Alarm mit 110 Dezibel: wird aktiviert durch Bewegung und Vibration

– Einfache Anwendung: Schloss um die Scheibenbremse legen und Schlosszylinder nach unten drücken

– Geeignet für Scheibenbremsen mit bis zu 7 mm Dicke

– Wetterfestes Gehäuse: IP65

– Flexibles Spiralband zum Befestigen am Schloss und am Lenker: verhindert Losfahren mit angebrachtem Schloss

– Praktische Aufbewahrungstasche mit Befestigungsgurt

– Material: Aluminium-Legierung, ABS, PVC, Polyester

– Stromversorgung: 6 Knopfzellen Typ LR44 (enthalten) für bis zu 6 Monaten Laufzeit bei 10 Aktivierungen pro Tag

– Maße: 85 x 66 x 33 mm, Schlossriegel-Durchmesser: 7 mm, Gewicht: 326 g

– Bremsscheiben-Schloss inklusive 2 Schlüsseln, 6 Knopfzellen, Sechskantschlüssel, Spiralband, Aufbewahrungstasche und deutscher Anleitung

Das AGT Bremsscheiben-Schloss, 110-dB-Alarm, für Motorrad und Roller, IP65 ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer AX-1072-625 zum Preis von 16,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

AGT 2er-Set Bremsscheiben-Schlösser, 110-dB-Alarm, für Motorrad & Roller

Preis: 29,99 EUR

Bestell-Nr. AX-1153

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/EDs3i4i3iyzErNd

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