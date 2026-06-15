Akeneo übernimmt PricingHUB und erweitert Product Cloud um Preismanagement

Produktdaten und Preise lassen sich künftig zentral in der Product Cloud steuern / Unternehmen profitieren von schnelleren Entscheidungen und höherer Wettbewerbsfähigkeit im KI-getriebenen Handel

Düsseldorf – Juni 2026 – Akeneo, die Product Experience (PX) Company und führender Anbieter von Product-Cloud-Lösungen, übernimmt PricingHUB, eine der führenden Plattformen für Preismanagement. Mit der Akquisition erweitert Akeneo seine Product Cloud um Preismanagement als zentrale Funktion und bringt erstmals Produktinformationen und Preisstrategien in einer gemeinsamen Plattform zusammen.

Produktdaten und Preise werden zu entscheidenden Wettbewerbsfaktoren

Mit dem zunehmenden Einfluss von KI-gestützter Suche, Produktempfehlungen und automatisierten Kaufprozessen gewinnen strukturierte Produktdaten und Preise an Bedeutung. Sie entscheiden zunehmend darüber, welche Produkte sichtbar sind, verglichen werden und letztlich gekauft werden.

Preise entstehen dabei nie isoliert. Sie stehen immer im Kontext von Sortimenten, Kategorien, Wettbewerbern und Kundenerwartungen. Um fundierte Preisentscheidungen treffen zu können, benötigen Unternehmen daher verlässliche Produktdaten als Grundlage.

„Der Handel tritt in eine neue Phase ein, in der KI-Agenten zunehmend beeinflussen, wie Produkte gefunden und verglichen werden“, sagt Romain Fouache, CEO von Akeneo. „In diesem Umfeld reicht es nicht mehr aus, Produktinformationen und Preisstrategien getrennt zu steuern. Sichtbarkeit, Relevanz und Wettbewerbsfähigkeit entstehen aus dem Zusammenspiel beider Faktoren. Mit PricingHUB führen wir Produktdaten und Preismanagement auf einer gemeinsamen Grundlage zusammen. So schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass Marken und Hersteller schneller auf Marktveränderungen reagieren, fundiertere Entscheidungen treffen und ihre Produkte in einer KI-gesteuerten Handelswelt erfolgreich positionieren.“

Ausbau der Product Cloud

Preismanagement gilt seit Langem als strategische Erweiterung der Akeneo Product Cloud. Es ergänzt bestehende Lösungen sowie die kontinuierliche Integration von KI-Funktionen in die Plattform.

Durch die Kombination von Akeneo und PricingHUB können Marken und Händler Preisstrategien enger mit ihren Produktstrukturen verknüpfen. Dadurch lassen sich Marktveränderungen schneller erkennen, Preisentscheidungen fundierter treffen und Silos zwischen Pricing-, E-Commerce- und Category-Management-Teams abbauen.

Mit der Zusammenführung bündeln zwei in Frankreich gegründete Unternehmen ihre Expertise in den Bereichen Product Information Management und Preisoptimierung. Ziel ist es, Unternehmen eine umfassendere Grundlage für datenbasierte Entscheidungen entlang der gesamten Customer Journey bereitzustellen.

„Da sich die Produktsuche und der Kauf zunehmend auf KI-Agenten verlagern, sind Produktdaten und die Einbettung von Preisen in ihren jeweiligen Kontext zu den beiden entscheidenden Faktoren für digitale Relevanz geworden. Gemeinsam mit Akeneo verbinden wir diese Welten zu einer einzigen Entscheidungsebene. Wir gehen über die reine Optimierung hinaus und geben Unternehmen das nötige Fachwissen an die Hand, um Daten in wichtige Geschäftsentscheidungen umzusetzen, die das moderne Kundenerlebnis prägen“, sagt Jérôme Laurent, Mitbegründer von PricingHUB.

Cyril Caillol, E-Commerce & Procurement Director bei Allopneus, dem führenden Online-Reifenhändler in Frankreich, bestätigt: „Preise und Produktinformationen waren in unseren Prozessen schon immer eng miteinander verbunden, wurden jedoch in unterschiedlichen Systemen verwaltet. Die Zusammenführung beider Bereiche bietet großes Potenzial, unsere Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.“

PricingHUB wird als eigenständige Business Unit innerhalb von Akeneo weitergeführt. Für bestehende Kunden bleiben Produkte, Services und Ansprechpartner unverändert bestehen.

Über Akeneo

Akeneo ist die Product Experience (PX) Company und weltweit führend im Bereich Product-Cloud-Lösungen für den KI-gestützten Handel. Mit der Product Cloud unterstützt Akeneo Marken, Hersteller, Distributoren und Händler dabei, Produktinformationen zentral zu verwalten, zu steuern und kanalübergreifend bereitzustellen. So entstehen Produkterlebnisse, die Verbraucher bei ihrer Kaufentscheidung unterstützen und Unternehmen dabei helfen, ihre Commerce-Ziele effizient zu erreichen.

Durch die Integration von PricingHUB vereint Akeneo Produktdaten und Preisinformationen auf einer Plattform. Unternehmen erhalten damit die Möglichkeit, ihre Produkt- und Preisstrategien besser aufeinander abzustimmen, ihre KI-Sichtbarkeit zu erhöhen und somit ihre Geschäftsergebnisse nachhaltig zu verbessern.

Führende globale Marken wie Fossil, Intersport, KaDeWe, Liqui Moly, Snipes und Wüsthof vertrauen auf Akeneo, um ihre Commerce-Initiativen zu skalieren und konsistente Produkterlebnisse zu schaffen.

Weitere Informationen unter: https://www.akeneo.com/de/

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