Aktenvernichtung in der Nähe: ECO bringt Unternehmen und regionale Entsorger zusammen

Leinfelden-Echterdingen, 30. Juni 2026– Wer als Unternehmen, Kanzlei oder Arztpraxis vertrauliche Unterlagen entsorgen muss, steht oft vor derselben Frage: Wem kann ich das überhaupt anvertrauen, und wer kommt zu mir in die Region? ECO Aktenvernichtung setzt genau hier an und vermittelt Auftraggebern einen passenden Partner für dieAktenvernichtung in der Nähe– ohne langes Suchen und Vergleichen. Alle Informationen zum Ablauf und zur unverbindlichen Anfrage gibt es unter: https://eco-aktenvernichtung.de/aktenvernichtungsdienst/

Das Prinzip ist bewusst einfach gehalten. Auftraggeber schildern kurz, worum es geht: Aktenmenge, Standort und gewünschter Termin. ECO Aktenvernichtung koordiniert daraufhin einen regionalen Entsorgungspartner, der die Unterlagen abholt und sicher vernichtet. Über den gesamten Ablauf erhält der Kunde einen Vernichtungsnachweis – die Grundlage für eine saubere Dokumentation gegenüber Datenschutz und Aufsichtsbehörden.

„Viele Betriebe wissen gar nicht, dass es einen passenden Anbieter quasi um die Ecke gibt“, sagt Chris Adjei, Gründer von ECO. „Wir nehmen ihnen die Recherche ab und stellen sicher, dass am Ende ein Partner vor Ort ist, auf den sie sich verlassen können. Der Kunde muss sich nur um eine Sache kümmern: die Akten bereitstellen.“

Gerade bei personenbezogenen Daten ist die fachgerechte Vernichtung kein Nebenthema. Die DSGVO verlangt, dass Unterlagen mit sensiblen Inhalten nachvollziehbar und sicher entsorgt werden. Eine professionelleAktenvernichtung in der Nähespart dabei nicht nur Wege, sondern verkürzt auch die Zeit, in der vertrauliche Dokumente ungeschützt herumliegen.

Das Angebot richtet sich an kleine und mittlere Betriebe ebenso wie an Praxen, Kanzleien, Steuerberater und Verwaltungen. Ob einmalige Entrümpelung des Archivs oder regelmäßige Abholung in festgelegten Intervallen – der vermittelte Partner stimmt den Umfang individuell ab. Sicherheitsbehälter, einmalige Großmengen und laufende Verträge lassen sich gleichermaßen abbilden.

Über ECO AktenvernichtungECO Aktenvernichtung vermittelt Unternehmen und Privatpersonen an regionale Partner für die datenschutzkonforme Aktenvernichtung. Die ausführenden Partnerbetriebe holen die Unterlagen ab, vernichten sie sicher und stellen einen Vernichtungsnachweis aus. ECO übernimmt die Koordination und sorgt dafür, dass für jede Anfrage ein passender Anbieter in der Region zur Verfügung steht.

Telefon: 01579 2641793

E-Mail: info@eco-akten.de

Web: https://eco-aktenvernichtung.de/

Kontakt

ECO Akten

Chris A.

Humboldtstraße 32

70771 Leinfelden-Echterdingen

01579 2641793



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