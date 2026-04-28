Aktion zum Vatertag 2026: 20% Rabatt auf Fotogeschenke & Fotobücher

Am 14. Juni 2026 feiern wir unseren Papa in Österreich, in Deutschland schon am 14. Mai 2026, der immer da ist, wenn man ihn braucht. Egal ob als gekonnter Grillmeister, treuer Ratgeber

oder unterhaltsamer Komiker: unsere Väter, Papis oder Dads sorgen jeden Tag für

unvergessliche Momente. Verschenken Sie diese Momente zum Vatertag 2026 in

einer ganz besonderen Form, als Fotogeschenk! Der österreichische

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Damit diese wertvollen Erinnerungen nicht in der Handy Galerie verstauben, hat

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Vatertags Aktion: 20 % Rabatt auf Vatertagsgeschenke

Was gibt es Schöneres, als Papa ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern? Damit der Vatertag 2026 ganz besonders wird, wartet vom 13.05. bis zum 14.07.2026 ein Rabatt von 20% auf alle Vatertagsgeschenke vom Fotoprofi auf Sie. Ob ein lustiges T-Shirt mit Familienfoto, eine praktische

Grillschürze für die Familienfeier, ein persönlicher Bierkrug oder ein kleiner

Schlüsselanhänger als tägliche Erinnerung. Bei uns finden Sie für jeden Vater

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Große Emotionen für die Wand: 20% Rabatt auf Leinwand, Acryl & Dibond

Präsentieren Sie Ihre liebsten Momente auf der großen Leinwand mit unseren Fotogeschenken. Vom

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Jeder Schluck eine Freude: 20% Rabatt auf alle TrinkgefäßeDer erste Kaffee am Morgen, ein gemütlicher Tee am Nachmittag oder ein kühles Getränk

nach der Arbeit? Mit einem individuellen Trinkgefäß schmeckt es gleich doppelt

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Ihre liebste Tasse, Trinkflasche, Thermoflasche oder einen hochwertigen Becher

aus und gestalten Sie Ihren persönlichen Fotodruck. Bringen Sie ihre schönsten

Momente direkt auf den Tisch mit dem Fotoprofi! fotoCharly Tipp: Eine

personalisierte Thermosflasche für Wanderungen ist ein wunderbares Geschenk zum

Vatertag oder für die beste Freundin!

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Der Publikation bis 15.7.2026 wird zugestimmt.

fotoCharly ist der Spezialist für Fotoprodukte, Fotobücher und Fotogeschenke. Das Unternehmen, als Tochterfirma der Color Drack GmbH & Co KG, wurde 2011 gegründet. Der Fotoanbieter mit Firmensitzen in Österreich und der Schweiz beschäftigt 49 Mitarbeiter. fotoCharly garantiert höchste Qualität, bietet das größte, im eigenen Labor produzierte Sortiment an Fotoprodukten in Österreich und ist auch in Deutschland und Italien vertreten. Die Produktion von klassischen Fotoabzügen bis hin zu Fotobüchern, Fotokalendern und vielen weiteren individuellen Fotoprodukten erfolgt auf Qualitätsmaschinen mit Blick auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Kontakt

fotoCharly Fotobuch & Fotogeschenke

Gerhard Schiechl, MAS

Baderstraße 8

5620 Schwarzach im Pongau

+43 6415 7495



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