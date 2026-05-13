Albrecht DR 1000: All-in-One Soundsystem für Fernsehen, Musik und Streaming

Dreieich / Trittau, im Mai 2026 – Albrecht präsentiert mit dem DR 1000 sein erstes All-in-One Soundsystem, das Fernsehen, Musikstreaming, DAB+, UKW und Internetradio in einem einzigen Gerät vereint. Mit einer kraftvollen 2.1-Soundbar, einem 30-Watt-Subwoofer, 3D Surround Sound, HDMI-Anschluss für TV und einer umfangreichen Internet- und Streaming-Vielfalt setzt das neue Topmodell der DR-Familie Maßstäbe für das eigene Heimkino und Audio-Entertainment zuhause. Dabei bietet das technologisch hochklassige Soundsystem mit seinen zahlreichen Features im mittleren Preissegment ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis.

Das Albrecht DR 1000 bietet acht Empfangsmodi, darunter Internet-Radio, DAB+, UKW, CD, USB, Spotify Connect und Podcast. So lässt sich nahezu jede Erwartung erfüllen: Tausende Internetsender, kristallklarer DAB+ Empfang, klassische UKW-Radio-Qualität sowie musikalische Highlights von USB-Sticks oder CDs. Das große 4,3″-LCD-Farbdisplay zeigt Senderlogos und Album-Cover in Fullscreen – ideal für eine visuelle Orientierung während des Sendebetriebs. Die integrierte Clear Voice-Technologie optimiert Dialoge im Fernsehen, erhöht die Sprachverständlichkeit und sorgt so für ein entspanntes TV-Erlebnis.

Kino-Feeling im Wohnzimmer

Die 2.1-Soundbar mit einem kräftigen 50-Watt-Subwoofer liefert ein eindrucksvolles Klangspektrum: Bassstark, räumlich und mit 3D Surround Sound. Der HDMI-Anschluss ermöglicht eine direkte Verbindung zum Fernseher, sodass Filme und Serien in einer besonderen Klangdimension erlebt werden. Zusätzlich steht eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten bereit, darunter Optisch, USB, Bluetooth und Wi-Fi, um Smartphones, Tablets oder Streaming-Dienste komfortabel zu integrieren.

Smarter Sound, smarter Alltag

Das DR 1000 von Albrecht bietet zudem ein umfassendes Musik-Streaming-Erlebnis: Die direkte Verbindung von Spotify Connect sowie Empfang anderer Streaming-Dienste ermöglichen Musikgenuss überall im Zuhause. Dank integrierter Equalizer-Einstellungen lassen sich Klangprofile individuell anpassen. Die Smartphone-gestützte Steuerung über die Oktiv-App sorgt zusätzlich für intuitive Bedienung. Praktische Features wie Alarm, Snooze und Sleep Timer runden das Paket ab.

„Mit dem DR 1000 besetzen wir eine Lücke im mittleren Preissegment der Kompaktanlagen und machen so hochklassige Ausstattung und Premiumsound noch mehr Menschen zugänglich“, so Geschäftsführer Friedhelm Christ.

Kompakte Maße, starke Leistung

Mit den Abmessungen von nur 48 x 30 x 9 cm und einem Gewicht von 6,4 kg ist das Albrecht DR 1000 ein sehr kompaktes, aber leistungsstarkes System. Die Ausstattung wird durch eine Teleskopantenne, Dualband-WiFi (2,4 GHz / 5 GHz) sowie eine breite Kompatibilität mit Moving-Magnet-Plattenspielern ergänzt.

Verfügbarkeit und Preis

Das All-in-One Soundsystem Albrecht DR 1000 ist ab sofort online und im Fachhandel erhältlich. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 499 Euro. Weitere Informationen sind unter folgendem Link erhältlich: www.albrecht-midland.de

Über Albrecht & Alan Electronics:

Albrecht ist eine Marke der Alan Electronics GmbH, einem führenden Hersteller von Kommunikationstechniken und Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frankfurt und in Trittau bei Hamburg. Unter Albrecht werden hochwertige Digital DAB+ und Internetradios mit passendem Zubehör wie beispielsweise Bluetooth-Lautsprecher zusammengefasst. Die Traditionsmarke weist eine fast 40-jährige Expertise im Kommunikationsbereich auf und leistete von Anfang an Pionierarbeit in der Entwicklung und schrittweisen Optimierung der Radio- und Funktechnik. Ein breitgefächertes Programm an verschiedensten Modellen für unterschiedlichste Ansprüche, hohe Qualität, ausgezeichnetes Design sowie eine Vielzahl an Innovationen zeichnet die Produktreihe aus.

Alan Electronics wurde 1989 gegründet und ist Teil der internationalen Firmengruppe Midland Europe S.r.l. mit Sitz in Italien. Sie umfasst derzeit 14 unabhängige Unternehmen weltweit und kann auf über 40 Jahre Erfahrung und technisches Wissen zurückgreifen. Speziell bei der Produktentwicklung ist daher die intensive Zusammenarbeit der Partner von großer Bedeutung. Weltweit sind die Produkte von Alan Electronics bekannt mit den Marken Albrecht (Digital- und Internetradios, Bluetooth-Lautsprecher) und Midland (Funktechnik mit PMR 446, CB-Marine- und Amateurfunkgeräten, Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit Zubehör, Power-Banks und Audiozubehör).

Weitere Informationen unter www.albrecht-midland.de

Pressekontakt:

Alan Electronics GmbH

Laura Mers

Tel.: +49 (0) 4154 / 849-144 E-Mail: presse@albrecht-midland.de