ALEXA setzt Zeichen zum Internationalen ME/CFS-Tag am 12. Mai

#LightUpTheNight4ME

Anlässlich des Internationalen ME/CFS-Tages am 12. Mai beteiligt sich das ALEXA am Alexanderplatz an der bundesweiten Initiative zur Aufklärung über die schwere Erkrankung ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis / Chronisches Fatigue Syndrom). Ziel ist es, mehr Aufmerksamkeit für die Situation der Betroffenen zu schaffen. Im Rahmen der Aktion #LightUpTheNight4ME informiert das ALEXA auf seinen digitalen Informationsflächen über die Erkrankung, von der allein in Deutschland rund 650.000 Menschen betroffen sind. Viele von ihnen leben mit erheblichen Einschränkungen im Alltag, ein großer Teil ist schwerbehindert und pflegebedürftig. Am 12. Mai setzt das ALEXA visuell ein Zeichen der Solidarität: Unter dem Motto „#LightUpTheNight4ME – Unsere Hoffnung trägt blau“ leuchten die Inhouse-Medien in dem Center in der Aktionsfarbe Blau.

„Wir möchten dazu beitragen, die Erkrankung ME/CFS sichtbarer zu machen, die trotz ihrer Schwere nur wenig bekannt ist“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. „Da das ALEXA ein stark frequentierter Ort ist, erreichen wir täglich Tausende von Besuchern und können so dabei helfen, Aufmerksamkeit zu erzielen und Verständnis zu fördern.“

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Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Kontakt

B. C Neumann PR, Business+Communication GmbH

Birgit Neumann

Kronprinzenstr. 9

40217 Düsseldorf

+49-0211-230 95 901



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Bildquelle: LightUpTheNight4ME