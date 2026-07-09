Amica International beruft Alexander Zeeh zum Interimsgeschäftsführer

Die Amica International GmbH gibt bekannt, dass Alexander Zeeh zum 1. Juli 2026 die Position des Interimsgeschäftsführers übernommen hat. Die Mandatierung erfolgt im Rahmen eines Interim-Management-Einsatzes über die Beratungsgesellschaft AZ Strategic Partners GmbH.

Zeeh bringt langjährige Erfahrung aus der Haushaltsgeräte- und Küchenbranche mit: Stationen bei Bauknecht und Whirlpool, Verantwortung für das deutsche Haushaltsgeräte-Geschäft bei Samsung sowie die Geschäftsführung von Grohe Deutschland als Executive Vice President Central Europe. Zuletzt war er als Chief Sales Officer bei der SCHOCK GmbH tätig. Mit dieser Erfahrung soll er Amica International in einer Phase begleiten, in der Kontinuität, klare Verantwortlichkeiten sowie eine verlässliche Zusammenarbeit mit Handelspartnern im Mittelpunkt stehen.

Als Interimsgeschäftsführer arbeitet Zeeh eng mit dem bestehenden Management sowie dem Headquarter der Amica Group zusammen. Im Fokus stehen die Sicherung laufender Initiativen sowie die Weiterentwicklung strategischer Prioritäten.

Maja Rutkowska, Vice President Amica Gruppe: „Mit Alexander Zeeh gewinnen wir einen Geschäftsführer mit langjähriger Erfahrung aus der Haushaltsgeräte-Branche. Für uns zählt dabei vor allem eins: Verlässlichkeit gegenüber unseren Handelspartnern.“

Alexander Zeeh, Interimsgeschäftsführer Amica International: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Amica International. Ziel ist es, nachhaltige Lösungen zu entwickeln und die erfolgreiche Weiterentwicklung des Unternehmens aktiv zu unterstützen.“

Mit der Berufung von Alexander Zeeh unterstreicht Amica International seinen Anspruch auf Verlässlichkeit, Stabilität und eine konsequente Weiterentwicklung des Unternehmens – für Mitarbeitende, Kunden und Handelspartner.

Das polnische Unternehmen Amica S. A. ist in seiner Heimat der größte Hersteller von Elektrogroßgeräten und gleichzeitig Marktführer. Die Gruppe blickt auf mehr als 70 Jahre Kompetenz und Erfahrung zurück. Drei Viertel seines Umsatzes tätigt das Unternehmen außerhalb Polens; den deutschen Markt betreut die Vertriebsgesellschaft Amica International GmbH im münsterländischen Ascheberg mit mehr als 100 Mitarbeiter*innen.

Insgesamt hat Amica rund 3.100 Beschäftigte und ist weltweit auf mehr als 50 Märkten aktiv. Hauptabsatzmärkte sind Deutschland, Österreich, Russland, viele osteuropäische Länder, Skandinavien, Großbritannien, Frankreich und Spanien. Neben der Hauptmarke Amica gehören die vier Tochtermarken GRAM, Hansa, CDA und FAGOR zur Gruppe. Die Marke Amica ist Vollsortimenter für den Fachhandel und steht für innovative, energieeffiziente Technik und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Zahlreiche Auszeichnungen für Produktqualität, Design und höchste Kundenzufriedenheit bei Einbaugeräten bestätigen den Anspruch der Marke.

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