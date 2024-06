Analyse von UL Solutions unterstützt Masdar beim Erwerb und der Finanzierung eines Anteils an einem Offshore-Windpark

Die Ingenieure und technischen Berater von UL Solutions führten eine umfassende Due-Diligence-Prüfung durch und unterstützten Masdar bei der erfolgreichen Akquisition und Finanzierung seines ersten Offshore-Windprojekts in Deutschland, Baltic Eagle

Neu-Isenburg, 13. Juni 2024 –UL Solutions Inc. (NYSE:ULS), ein weltweit führendes Unternehmen in den angewandten Sicherheitswissenschaften, hat die technische Due Diligence abgeschlossen, um Masdar (Masdar), auch bekannt als Abu Dhabi Future Energy Company PJSC, zu unterstützen: Der führende Entwickler und Betreiber von Großprojekten im Bereich erneuerbare Energien hat erfolgreich eine 49%ige Beteiligung am Offshore-Windpark Baltic Eagle erworben und anschließend finanziert. Bei dem Windpark handelt es sich um ein 476-MW-Projekt mit 50 Windturbinen vor der deutschen Ostseeküste.

Das Offshore-Beratungsteam von UL Solutions führte eine neutrale technische und wirtschaftliche Analyse durch und hat damit Masdar bei der Entscheidung geholfen, sich mit 49% am Offshore-Windpark Baltic Eagle zu beteiligen. Die Due-Diligence-Prüfung umfasste eine Bewertung der Genehmigungen und des Umfelds, des Projektdesigns, des Bauzeitplans, der Bau- und Betriebsverträge, der Betriebsstrategie, der Anlagenlebensdauer, des Energieertrags und eine Überprüfung des Geschäftsmodells.

UL Solutions fungierte auch als technischer Berater für die Kreditgeber von Masdar, die den Anteil von Masdar am Projekt erfolgreich finanzierten. Das gesamte Kreditpaket belief sich auf 488 Millionen Euro, an dem ABN AMRO, Credit Agricole CIB, ING, Santander und die Siemens Bank beteiligt waren.

„Indem wir unsere technische und kaufmännische Expertise mit unserem Wissen über Projektfinanzierungsprozesse kombinieren, erhalten unsere Kunden ein umfassendes Verständnis der Projektrisiken. Wir stellen so sicher, dass ihre Investition technisch solide ist und sie in der Lage sind, Kapital zu beschaffen, um ihre Energieanlagenziele zu erreichen“, erklärt Chris Houston, Director der Offshore Wind Advisory Group bei UL Solutions. „Wir danken Masdar für das Vertrauen in unsere bewährten, wissenschaftlich fundierten Beratungsdienste, die sie bei dieser Transaktion unterstützen und letztlich zur Zukunft der erneuerbaren Energieerzeugung beitragen.“

„Wir sind sehr zufrieden mit der hervorragenden Arbeit, die UL Solutions im Rahmen des Baltic Eagle-Projekts geleistet hat: zunächst in der Beratung von Masdar beim Erwerb unseres 49%igen Anteils am Projekt und anschließend der Kreditgeber bei der Fremdfinanzierung dieses Anteils“, berichtet Bruce Johnson, Director, Corporate Finance and Treasury bei Masdar. „Das Know-how und die Beiträge von UL Solutions während beider Prozesse waren von unschätzbarem Wert.“

Von seinem globalen Offshore Wind Headquarters in Glasgow aus stellt das UL Solutions Offshore-Beratungsteam eine breite Palette wissenschaftlich fundierter Analysen bereit, die die Entwicklung von Windprojekten weltweit unterstützen und den Übergang zu erneuerbaren Energien fördern. UL Solutions kennt sich tiefgreifend mit den regulatorischen, technischen und kommerziellen Faktoren für die Entwicklung von Offshore-Windkraftanlagen aus. In Verbindung mit seinen maßgeschneiderten Dienstleistungen für die Modellierung von Windressourcen und Windströmungen, die Bewertung von Turbinentechnologien und anderen technischen Analysen bietet UL Solutions einen umfassenden Überblick über das Risikoprofil eines Projekts. Kunden werden so bei ihren Entscheidungen bei Investitions- und Finanzierungstransaktionen nachhaltig unterstützt.

