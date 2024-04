Anderen Menschen helfen und Geld verdienen, ist ganz einfach

Meran, 26.04.2024 – Wie kann man ohne viel Aufwand anderen etwas Gutes tun? Diese Frage stellte ich mir schon als Jugendlicher. Um die Welt zu verbessern, muss man sicher nicht Mutter Theresa oder Ghandi sein. Manche Chancen, die geboten werden, sieht man in der heutigen Zeit der Überflutung an Angeboten nicht und nimmt, ohne es zu merken, diese nicht war. Anderen Menschen helfen und dabei gutes Geld zu verdienen, kann ganz einfach sein. Wie es geht, erfahren Sie, wenn Sie weiterlesen.

Es gibt Singles, die an der Einsamkeit verzweifeln

Eine harmonische Partnerschaft ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Lebensglück. Das zeigen jedenfalls zahlreiche psychologische Studien in vielen Ländern. Studien belegen, dass jedem Single durch Zufall nur sehr wenig Singles begegnen, die sich für eine anhaltende und glückliche Partnerschaft eignen. Ob einem Single diese Person dann auch noch auffällt, ist sehr fraglich. Mir ging es auch so. Obwohl ich als Verkaufsfahrer meist weibliche Kundinnen besuchte, war ich Single. Meine Freunde nennen mich liebevoll Jo, weil ich ein umgänglicher freundlicher Mensch von Jugend an bin. Mein Job als Verkaufsfahrer befriedigte mich eigentlich nicht. Das einzig Tolle daran war, dass ich jeden Tag Umgang mit Menschen hatte und immer zuhören konnte, was eine echte Hilfe ist: Leih den Menschen dein offenes Ohr. Es lohnt sich auch für dich.

Das Partnerglück wartet schon, sagte mir einer meiner Freunde

Matteo, einer meiner Schulkameraden fand seine heutige Frau über eine Partnervermittlung. Da dachte ich mir, informieren kostet ja nur meine Zeit. Was mir die Beraterin auf ihrem Laptop zeigte, faszinierte mich. Zuvor war ich Nutzer von 2 Singlebörsen, was aber nur Frust brachte. Der Service bei TTPCG® hingegen stellt alles Andere in den Schatten. Also kaufte ich mir die TTPCG® Dienstleistung. Und es funktionierte. Meine Lebensgefährtin Romina kommt aus Lana und wurde dank TTPCG® zu meiner grossen Liebe.

Eine Anzeige auf Jobportalsüdtirol machte mich final glücklich

Nur durch einen Zufall stiess ich auf das Jobportalsüdtirol. Da sich TTPCG® durch meine Romina sehr angenehm in meinem Gedächtnis einbrannte, sprang mir eine Anzeige ins Auge; dass TTPCG® für die schönste Region der Welt Alto Adige einen Lizenznehmer als Berater sucht. So wurde ich im Juli 2023 Franchisenehmer der TTPCG®. Hätte ich gewusst, welch ein toller Job es ist, Berater bei TTPCG ® zu sein, hätte ich den Wechsel vom Verkaufsfahrer im Lebensmittelbereich zu TTPCG ® schon viel früher vollzogen. Mein Einkommen hat sich vervielfacht und einsamen Singles zum oftmals lange erträumten Glück der Zweisamkeit zu verhelfen, macht mich selbst glücklich und zufrieden.

Schneller Start auch für Quereinsteiger bei TTPCG ®

Meinen ersten Kunden, einen Landwirt aus Kastelruth, habe ich bereits 2 Wochen nach Beginn der Lernphase geschrieben. Die Einarbeitung am heimischen Computer ist so bequem, wie es besser nicht gehen kann. Im Oktober 2023 lernte dieser Landwirt Anna kennen. Anna suchte als gelernte Landwirtin ein Mann, der Landwirt ist. Vor Weihnachten zog Anna von ihrer Heimat Appiano Sulla Strada del Vino nach Kastelruth. Mit meinem Pressebericht möchte ich Singles auf Partnersuche ebenso motivieren, Nutzer der Dienste von TTPCG® zu werden, wie Menschen, die sich einen tollen Job als eigener Chef wünschen.

Sie haben einen Pressebericht des TTPCG ® Franchise-Nehmer Josef Kofler gelesen. Vielen Dank dafür. Der Bericht erschien zuerst in italienischer Sprache. © 2023 RIVISTA LE PERSONA AIUTANO LE PERSONA.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

Firmenkontakt

PARTNER COMPUTER MARKETING LIMITED

Eric Anderson

Great Hampton Street 69

B18 6EW Birmingham

+1 832-390-2432

+1 832-390-2431



https://werbungpcg.blogspot.com/

Pressekontakt

TTPCG ® Williams Tower

John Miller

Post Oak Boulevard 2800

TX 77056 Houston

+1 832-390-2432

+1 832-390-2431



https://www.partnercomputer-group.com/ttpcg/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.