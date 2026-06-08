Andree Stachowski vervollständigt Aufsichtsrat der MQ result consulting AG

Mit Andree Stachowski konnte die MQ result consulting AG einen hochkarätigen ERP-Manager als Mitglied des dreiköpfigen Aufsichtsrates gewinnen. Die herstellerunabhängigen Berater versprechen sich davon wertvolle Impulse für die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens.

Künstliche Intelligenz (KI), Digitalisierung sowie Auswahl und Einführung von ERP-Systemen stellen Unternehmen vor immer komplexere Entscheidungen. Insbesondere die konkurrierenden KI-Strategien der Anbieter von ERP-Systemen, unternehmensweiten KI-Plattformen und KI-Spezialisten stellen neue Herausforderungen. Erfahrene, unabhängige Berater führen mit aktuellem Wissen und professionellen Methoden durch den Prozess und sichern operative Effizienzgewinne.

Andree Stachowski verbindet seine reichen Erfahrungen als Unternehmer und Top-Manager bei führenden ERP-Anbietern mit tiefem Verständnis für die Auswahl, Einführung und Optimierung von Software. „MQ result consulting ist als Partner für digitale Transformation, ERP-Lösungen und Prozessoptimierung hervorragend positioniert“, sagt Andree Stachowski. Ich sehe meine Aufgabe darin, den Vorstand konstruktiv zu begleiten, strategische Weichenstellungen kritisch zu reflektieren und die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens im Interesse aller Stakeholder zu fördern.“

„Mit Andree Stachowski haben wir eine erfolgreiche Unternehmer- und Managerpersönlichkeit gewonnen, die unsere Zukunft mit wichtigen Impulsen mitgestalten wird“, erklärt Prof. Dr. Reiner Martin, Aufsichtsratsvorsitzender der MQ result consulting AG. „Seine Erfahrungen sind für uns besonders wertvoll, weil er den ERP-Markt aus einer komplementären Perspektive kennt.“

Als drittes Mitglied und stellvertretender Vorsitzender wirkt seit 2018 Prof. Dr. Heiko Aurenz im Aufsichtsrat der MQ result consulting AG mit. Das Unternehmen berät seit 2002 mittelständische Unternehmen bei der unabhängig von den Anbietern bei der Auswahl, Einführung und Optimierung von Business Software. Anwender gewinnen damit Wissen, Marktkenntnis und Projekterfahrung und verbessern dank professioneller Methoden die Zusammenarbeit mit den Anbietern.

Über die MQ result consulting AG

Die MQ result consulting AG berät seit 2002 mittelständische Unternehmen bei der Auswahl, Einführung und Optimierung von Business Software – unabhängig von den ERP-Anbietern. Eine professionell ausgereifte Methodik führt von der Analyse über die Konzeption und Umsetzung zu positiven Ergebnissen für das gesamte Unternehmen: Anwender berichten über effizientere Prozesse, geringere Kosten und sicheres IT-Management. Mit Niederlassungen in Konstanz, Tübingen, Karlsruhe, Dortmund, Hamburg, München, Darmstadt, Berlin und Freiburg sorgen die unternehmerisch agierenden Experten für Kundennähe. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.mqresult.de

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