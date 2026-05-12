ANGA COM 2026: Weltpremiere: Langmatz präsentiert den neuen XeBo

Neue Schachtlinie setzt auf maximale Einfachheit und hohe Flexibilität im Tiefbau

Garmisch-Partenkirchen, 12. Mai 2026 – Mit der neuen Kabelschachtlinie XeBo präsentiert Langmatz auf der ANGA COM 2026 eine Lösung, die gezielt auf Einfachheit und hohe Flexibilität im Baustellenalltag ausgelegt ist. Während der QaBo weiterhin den Goldstandard für hochbelastbare und modulare Kunststoffschachtsysteme bildet, ergänzt der XeBo das Portfolio um eine Schachtlinie mit einer maximalen Belastungsklasse von C250. Im Fokus stehen Anwendungen, bei denen einfache Planung, schnelle Montage und hohe Praxistauglichkeit gefragt sind. Der XeBo ist als sicherer Zugangs- und Kabelzugschacht für die Verteilung von Daten- und Energieinfrastruktur konzipiert.

Entwickelt wurde die neue Schachtlinie für die Anforderungen eines modernen Tiefbaus, in dem Effizienz, Flexibilität und wirtschaftliche Lösungen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Unter dem Leitgedanken „Weil einfach, einfach ist“ setzt Langmatz bewusst auf reduzierte Komplexität, ohne Kompromisse bei Qualität, Stabilität und Robustheit einzugehen.

Neue Schachtgeneration für den Baustellenalltag

Mit dem XeBo reagiert Langmatz auf veränderte Anforderungen im In- und Ausland. Während der QaBo mit hoher Modularität und Belastbarkeit bis Klasse D400 etabliert ist, setzt der XeBo bewusst einen anderen Schwerpunkt: Ausgelegt bis C250 und ideal für Anwendungen, in denen diese Belastungsklasse ausreicht – bei deutlich vereinfachtem Handling.

Der XeBo überzeugt durch hohe Anpassungsfähigkeit direkt auf der Baustelle. Planungssicherheit entsteht nicht nur im Vorfeld, sondern auch im Einbau selbst – ein Ansatz, der Planer und Tiefbauer gleichermaßen entlastet.

Ein integriertes Klicksystem ermöglicht eine schnelle, werkzeugarme Montage. Der XeBo lässt sich ohne zusätzliche Bauteile installieren und bei Bedarf ebenso einfach demontieren. Drehbare Rahmen und variable Sollbruchstellen schaffen zusätzliche Flexibilität: Entscheidungen zu Kabel- und Rohrführungen können direkt vor Ort getroffen werden.

Weniger Komplexität, mehr Effizienz

Der XeBo reduziert Komplexität entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Planer gewinnen Spielraum, Einkäufer reduzieren Lageraufwand, Tiefbauer profitieren von mehr Flexibilität im Bauprozess. Damit folgt Langmatz konsequent dem Ansatz, Lösungen so einfach wie möglich zu gestalten, anstatt sie komplexer zu machen, als es der Einsatz wirklich erfordert. Auch wirtschaftlich setzt der XeBo ein klares Signal: Mit seiner Auslegung bis zur Belastungsklasse C250 verbindet das System hohe Stabilität mit einer wettbewerbsfähigen Preisposition. Besonders international eröffnet dies attraktive Einsatzmöglichkeiten, da in vielen Anwendungen keine höheren Belastungsklassen erforderlich sind.

Technologische Basis und Wachstum

Trotz der klaren Fokussierung auf Einfachheit bleibt der XeBo technologisch im Langmatz-Universum verankert. Hochwertiges Polycarbonat und die 3D-ribFrame®-Technologie sorgen für Stabilität, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. Gleichzeitig ermöglicht das geringe Gewicht eine einfache Handhabung ohne schweres Hebegerät. Ein klarer Vorteil für den Einsatz auf der Baustelle.

Die Einführung ist Teil der Wachstumsstrategie: Langmatz investiert rund 45 Millionen Euro in den Ausbau des Standorts Oberau.

„Wir entwickeln Lösungen, die der Markt braucht. Der XeBo ist dafür ein klares Beispiel“, erklären die Geschäftsführer Dieter Mitterer und Ludwig Fischer. „Gerade unter wirtschaftlich herausfordernden Rahmenbedingungen setzen wir auf unsere Stärken und investieren in unsere Zukunft. Wir wissen, was wir können.“

Premiere auf der ANGA COM 2026

Langmatz präsentiert den XeBo erstmals auf der ANGA COM 2026 in Köln, Halle 8, Stand C31.

Weitere Informationen unter: www.langmatz.de

Wussten Sie, dass in den Alpen innovative Patente mit Weitblick entstehen? Wenn Innovationskraft auf Leistung trifft, entstehen kluge, technische Systemlösungen für Telekommunikation, Energie- und Verkehrstechnik. Die Langmatz GmbH mit Sitz in Garmisch-Partenkirchen ist ein innovatives, mittelständisches Unternehmen für Kunststoff- und Metallverarbeitung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Infrastrukturkomponenten wie beispielsweise Kabelschächte, Unterflurverteiler, Signal-Anforderungsgeräte, Funkrundsteuerempfänger und Komponenten für den Glasfaserausbau. Die Langmatz GmbH ist Marktführer für Kabelschächte aus Kunststoff.

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