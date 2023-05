Arntz Optibelt Gruppe erhält Auszeichnung als John Deere „Partner-level Supplier“

Höxter, 16. Mai 2023. Die Optibelt Gruppe wurde im Rahmen des John Deere Achieving Excellence Programms für das Jahr 2022 als „Partner-level supplier“ ausgezeichnet. Der Partner-Status ist die höchste Lieferantenbewertung von Deere & Company.

Das in Höxter ansässige Unternehmen wurde aufgrund seines Engagements in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen von herausragender Qualität sowie der kontinuierlichen Verbesserung in diesem Bereich für diese Auszeichnung ausgewählt. Mitarbeitende des Unternehmens nahmen die Auszeichnung während einer feierlichen Zeremonie am 11. April im amerikanischen Moline, Illinois, entgegen.

Optibelt liefert Hochleistungsantriebsriemen für John Deere Betriebe in Deutschland, Brasilien, China und den Vereinigten Staaten.

Lieferanten, die am Achieving Excellence-Programm teilnehmen, werden jährlich in mehreren wichtigen Leistungskategorien bewertet, darunter Qualität, Lieferung, Prozessorientierung, Wertschöpfung und Geschäftsbeziehungen. Das John Deere Supply Management hat das Programm 1991 ins Leben gerufen, um einen Prozess der Lieferantenbewertung und des Feedbacks zu schaffen, der die kontinuierliche Verbesserung fördert.

Bildunterschrift:

Louis Giles, Vice President for Engineering and Business Development, und Sales Manager Americas Karl Asendorf mit dem John Deere „Partner-level Supplier“ Award.

Über Optibelt

Die Arntz Optibelt Gruppe zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Hochleistungs-Antriebsriemen und entwickelt anspruchsvolle Antriebslösungen, die im Maschinenbau, der Automobil-Branche, im Landmaschinen-Sektor, in der Haushaltsgeräte-Industrie sowie im medizinischen Bereich zum Einsatz kommen. Das familiengeführte Unternehmen steuert vom Stammsitz in Höxter acht Produktionsstandorte in sechs Ländern und unterhält eigene Logistik- und Verkaufszentren in Europa, Nord- und Südamerika sowie in Südostasien und Neuseeland. Weltweit sorgen etwa 2300 Mitarbeiter/innen für einen idealen Service, optimale Kundennähe sowie hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

Kontakt

Optibelt GmbH

Viviane Geisler

Corveyer Allee 15

37671 Höxter

0527162694



https://www.optibelt.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.