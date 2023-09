ARTES Recruitment launcht branchenweit ersten Talent-Pool für Personal suchende Immobilienunternehmen

(Frankfurt am Main, September 2023) ARTES Recruitment, eine führende Personalberatung für die Bau- und Immobilienbranche, hat jetzt den „ARTES-Talent-Pool“ gelauncht. Diese innovative Online-Plattform bildet das Kandidaten-Netzwerk der Personalberatung ab und wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, für ihre Vakanzen schnell und effizient qualifizierte Talente zu finden, die bereit sind, den nächsten Karriereschritt zu gehen. Bushra Nadeem, Founder und Managing Director ARTES Recruitment: „Der ARTES-Talent-Pool ist ein nützliches Tool, das es Unternehmen ermöglicht, den Kandidatenmarkt in Echtzeit zu erkunden, ohne sofort offene Stellen zu veröffentlichen. Dank benutzerfreundlicher Filtereinstellungen können sie innerhalb weniger Minuten potenzielle Matches für ihre Vakanzen finden.“ Auf dem Immobilienpersonalmarkt ist die Plattform bislang einzigartig.

Die anonymisierten Kandidatenprofile im ARTES-Talent-Pool weisen eine breite Palette wichtiger Erstinformationen auf, darunter Beruf, Erfahrung, Funktion, Wunschregion und Gehaltsvorstellung. Doch das ist nicht alles: „Was deutlich heraussticht, ist der Fokus auf ‚Skills'“, erläutert Bushra Nadeem: „So sind zusätzlich auch die jeweiligen Aufgabengebiete und Erfahrungen wie auch die fachlichen Stärken abgebildet.“ Denn aus Sicht von ARTES Recruitment sind besonders die Fähigkeiten, die ein Mensch mitbringt, entscheidend für eine langfristige und erfolgreiche Beziehung.

Der Herausforderung Fachkräftemangel begegnen

Beispiel: Ein Unternehmen, das auf der Suche nach einem Asset-Manager im Raum Frankfurt ist, kann mithilfe des ARTES-Talent-Pools mühelos und präzise Kandidaten identifizieren, die in der gewünschten Region verfügbar sind und auch die passenden Gehaltsvorstellungen haben. Kommt ein Profil infrage, kann das Unternehmen in einem nächsten Schritt mit der renommierten und wachsenden Immobilienpersonalberatung in Kontakt treten und weitere Informationen, z. B. den Lebenslauf, anfordern. ARTES wird dann den jeweiligen Kandidaten kontaktieren und um seine Erlaubnis bitten, sein Gesamtprofil zu präsentieren. Über den gesamten Prozess hin werden sowohl das Unternehmen als auch der Kandidat von den versierten Personalberatern von ARTES Recruitment begleitet. Diese handeln dabei stets nach ihrer Überzeugung, dass durch gezieltes Matching und werteorientierte Auswahlverfahren die richtigen Verbindungen zwischen Fachkräften und Unternehmen hergestellt werden können. Bushra Nadeem weiter: „Wir freuen uns sehr über diesen Meilenstein. In den letzten Jahren hat unser Team ein beeindruckendes Netzwerk von mehr als 3.000 Kandidaten aufgebaut und enge Beziehungen geknüpft. In Zeiten von Fachkräftemangel ist die schnelle Besetzung von Vakanzen und der richtige Match wichtiger denn je geworden. Und genau für diese Herausforderung haben wir den ARTES-Talent-Pool entwickelt.“

Der ARTES-Talent-Pool ist ab sofort unter www.artes-recruitment.com/artes-talent-pool-personal-finden/ verfügbar. Weitere Informationen zu ARTES Recruitment finden Sie auch im Internet unter www.artes-recruitment.com.

Über ARTES Recruitment:

ARTES Recruitment mit Sitz in Frankfurt am Main gehört zu den führenden Personalberatungen für die Bau- und Immobilienbranche. Kern der Unternehmensphilosophie gemäß dem Leitbild „Providing Excellence“ ist es, dass erfolgreiche Verbindungen von Menschen und Unternehmen vor allem auf Basis möglichst deckungsgleicher Wertevorstellungen entstehen. Deshalb setzt ARTES Recruitment bei seinen Matching-Verfahren deutlich mehr Kriterien an, als dies bislang im Markt üblich ist, und steht damit für erfolgreiche Positionsbesetzungen mit Zufriedenheitsgarantie. Gegründet wurde das Unternehmen 2020 von der Wirtschaftspsychologin und langjährig erfolgreichen HR-Managerin Bushra Nadeem. Sie leitet als Managing Director das Unternehmen, gemeinsam mit Executive Director Bahar Mah, mit der sie bereits mehrere Jahre erfolgreich bei einer führenden Personalberatung im Immobilienmarkt zusammengearbeitet hat, in leitenden Positionen.

