Arval Deutschland und Company Bike setzen auf Partnerschaft für ganzheitliche Mobilitätslösungen

Oberhaching, 17/03/2025

Arval Deutschland, ein führender Akteur für Full-Service-Fahrzeugleasing und Spezialist für Mobilitätslösungen, erweitert sein Dienstleistungsportfolio durch eine strategische Partnerschaft mit Company Bike. Unternehmen und ihre Mitarbeitenden profitieren künftig nicht nur von klassischen Beratungs- und Serviceleistungen rund um Fuhrparkmanagement und Leasing, sondern auch von einem innovativen Firmenrad-Programm für umweltfreundliche Mobilität.

Die Mobilitätswende, regulatorische Maßnahmen und ein steigendes Umweltbewusstsein stellen Unternehmen vor Herausforderungen. Arval Deutschland begegnet diesen Anforderungen mit zukunftsweisenden Lösungen für Mitarbeitermobilität. Durch die Kooperation mit Company Bike bündelt Arval Deutschland Branchenkompetenz mit langjähriger Erfahrung, um nachhaltigere und flexible Mobilitätslösungen bereitzustellen.

„Unser Ziel ist es, Unternehmen und ihren Mitarbeitenden ein umfassendes Mobilitätsportfolio zu bieten, das sowohl flexible als auch wirtschaftliche Vorteile schafft. Mit der Integration des Firmenrad-Leasings von Company Bike erweitern wir unser Angebot effektiv und rücken unserem Ziel eines ganzheitlichen, bedarfsgerechten und nachhaltigeren Mobilitätskonzepts näher. So ermöglichen wir unseren Kunden, ihren Mitarbeitenden attraktive Mobilitätslösungen bereitzustellen, die sowohl ökonomische Aspekte berücksichtigen als auch die CO2 Emissionen reduzieren.“, so Nils John, Senior Mobility Lead bei Arval Deutschland.

Im Rahmen der Partnerschafft übernimmt Arval Deutschland den Vertrieb und Integration des Firmenrad-Leasings, während Company Bike die digitale Plattform sowie den umfassenden Service – einschließlich Home-Delivery einsatzbereiter Fahrräder oder E-Bikes, fachmännischer Einweisung und deutschlandweitem mobilem Bikeservice bereitstellt.

„Vom E-Auto zum E-Bike – oder direkt beides. Mit dieser Partnerschaft können wir noch mehr Menschen für nachhaltigere Mobilität begeistern. Wir freuen uns, gemeinsam mit Arval Deutschland Unternehmen und Mitarbeitende auf dem Weg zu einer umweltfreundlicheren Zukunft zu begleiten. Smarte Mobilitätslösungen bieten enormes Potenzial für aktiven Klimaschutz und gleichzeitig die Chance, etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Gemeinsam mit Arval Deutschland schaffen wir ein attraktives Angebot für Unternehmen, deren Anspruch an betriebliche Mobilität sich exakt mit unserer Vorstellung zukünftiger Entwicklungen der smarten Mobilität deckt“, sagt Benedikt Kollmar, CCO Company Bike.

Über Company Bike:

Als einer der deutschlandweit führenden Anbieter fürs (E)-Bike-Leasing mobilisiert Company Bike seit 2012 Konzerne und große Mittelständler mit Dienstfahrrädern. Company Bike sorgt für einen Rundum-Sorglos Service – dank individualisiertem Company Bike Portal für die Auswahl von E-Bikes und Fahrrädern, professioneller Beratung, persönlicher Auslieferung vor Ort und einem mobilen Reparaturservice. Company Bike motiviert mit seinem einzigartigen Dienstrad-Programm zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen und rückt dabei die Gesundheit der Mitarbeitenden, ein aktives Umweltengagement im Sinne der CO2 Einsparung sowie das Ziel einer lebenswerten Zukunft in den Fokus.

Weitere Informationen zu Company Bike unter: www.company-bike.com

Über Arval

Arval ist ein 1989 gegründeter führender Anbieter von Full-Service-Fahrzeugleasing und ein Spezialist für Mobilitätslösungen. Arval befindet sich vollständig im Besitz von BNP Paribas und ist in der Abteilung Commercial, Personal Banking & Services der Gruppe angesiedelt. Bis Ende 2024 hat Arval fast 1,8 Millionen Fahrzeuge verleast. Jeden Tag bieten fast 8.600 Arval-Mitarbeiter in 29 Ländern flexible Lösungen an, um die Reisen ihrer Kunden nahtlos und umweltbewusst zu gestalten, von großen internationalen Konzernen bis hin zu kleineren Unternehmen und Privatkunden. Arval ist ein Gründungsmitglied der Element-Arval Global Alliance. Die Flotten aller Mitglieder der Allianz repräsentieren mehr als 4,5 Millionen Fahrzeuge in 55 Ländern. Arval wurde mit der höchsten Stufe der EcoVadis-Medaille, der Platin-Stufe, ausgezeichnet und gehört damit mit seiner CSR-Strategie zu den Top 1% der bewerteten Unternehmen. www.arval.de

Über BNP Paribas

BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 12 Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut.

www.bnpparibas.de

