Arvato expandiert weiter in den Niederlanden

Neues Distributionszentrum in Echt

Gennep – Arvato, führender Anbieter von Supply-Chain-Lösungen, baut in den Niederlanden ein neues, hochmodernes Distributionszentrum in der Gemeinde Echt in der Provinz Limburg. Der Neubau stellt einen weiteren Meilenstein in der Expansionsstrategie des Unternehmens dar.

Mit dem Erwerb des neuen Grundstücks hat Arvato bereits sein Engagement unterstrichen, seine operativen Fähigkeiten zu stärken und seine Position im 3PL-Logistiksektor auszubauen. „Diese Erweiterung ist für uns besonders spannend, da wir einen hochmodernen Campus bauen wollen, der unseren hohen Standards für nachhaltiges Bauen entspricht“, erklärt Martijn Nielen, Managing Director von Arvato in den Niederlanden. „Der neue Campus soll unter anderem BREEAM-zertifiziert werden, über eine Photovoltaikanlage und begrünte Hofflächen verfügen. Er spiegelt unser Engagement wider, nicht nur die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, sondern auch Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen.“

Das neue Campusgelände mit einer Fläche von fast 200.000 Quadratmetern ist neben dem bestehenden Standort in Gennep die zweite große Logistikfläche in den Niederlanden, die sich vollständig im Besitz von Arvato befindet. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2025 geplant, im Mai haben bereits die Vorbereitungen für den Bau der neuen Logistikanlage mit ersten Erdarbeiten begonnen. Nach der Fertigstellung wird Arvato in den Niederlanden dann mit einer Gesamtfläche von rund 500.000 Quadratmetern deutlich präsenter sein.

Das neue Grundstück befindet sich im strategisch günstig gelegenen Business-Park „De Loop“ der Gemeinde Echt zwischen Maastricht und Roermond im Südosten der Niederlande und bietet nicht nur Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften, sondern verfügt auch über eine hervorragende Verkehrsanbindung. De Loop liegt verkehrsgünstig in der Nähe der Autobahnen A73 und A2, über die sich die belgische und deutsche Grenze schnell und einfach erreichen lassen. Die erstklassige Lage ermöglicht aber nicht nur den effizienten grenzüberschreitenden Warentransport mit den wichtigen Märkten in Deutschland und Belgien, sondern auch dem übrigen Europa.

„Der neue Standort in Echt ist nicht nur Teil unserer internationalen Wachstumsstrategie, sondern unterstreicht auch unser Engagement, unseren Kunden strategische Lösungen zu bieten“, so Martijn Nielen. „Mit der erweiterten Präsenz in Echt sind wir gut aufgestellt, um unseren Kunden das Erreichung ihrer Wachstumsziele zu ermöglichen und ihnen die bestmögliche Unterstützung zu bieten, einschließlich modernster Technologien und innovativer Lösungen.“

Arvato ist ein innovativer und international führender Dienstleister im Bereich Supply Chain Management und E-Commerce. Durch die Kombination von langjährigem Branchenwissen mit den richtigen Technologien entwickelt Arvato innovative Lösungen für seine Kunden. Arvato konzentriert sich auf die Bereiche Consumer Products, Tech, Healthcare, Automotive und Publisher und hat seine Organisation nach den Bedürfnissen seiner globalen Kunden und ihren Branchen ausgerichtet. Rund 17.000 Mitarbeitende arbeiten an rund 100 Standorten mit modernsten Cloud-Technologien. So gelingt es Arvato, seine Kunden bei ihren Wachstumszielen bestmöglich zu unterstützen.

Arvato ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Mit 145.000 Mitarbeitenden ist Bertelsmann als Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen weltweit aktiv.

