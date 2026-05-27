Asahi Kasei Life Science erwirbt Lizenz für neuartige ADC-Technologie

Wichtiger Meilenstein für effizientere und sicherere Krebsbehandlungen

TOKYO – 27. Mai 2026 – Asahi Kasei Life Science hat sich die Lizenzrechte für eine neuartige Technologie zur Herstellung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) vom japanischen Noguchi Institut gesichert. Dieses Verfahren ermöglicht eine präzise Steuerung des Verhältnisses von Wirkstoff zu Antikörper sowie der Bindungsstelle bei ADCs mit einer oder zwei Wirkstoffladungen. Es stellt einen bedeutenden Durchbruch auf dem Weg zu einer wirksameren und sichereren Anwendung in einer Vielzahl von Therapien dar.

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (Antibody-Drug Conjugates, ADCs) zählen zu den vielversprechendsten Ansätzen der zielgerichteten Krebstherapie. Sie kombinieren die hohe Spezifität monoklonaler Antikörper mit der Wirksamkeit zytotoxischer Wirkstoffe, um Tumorzellen gezielt anzugreifen und gleichzeitig gesundes Gewebe weitgehend zu schonen. Im Vergleich zu konventionellen Therapien ermöglicht die Biokonjugation mit ADCs eine deutlich selektivere Behandlung von Krebszellen. Auf Basis langjähriger Forschung im Bereich Kohlenhydrate und Glykane hat das japanische Noguchi-Institut eine neuartige ADC-Technologie entwickelt, die sich durch eine besonders hohe molekulare Strukturhomogenität auszeichnet. Dadurch könnten sich die Vorhersagbarkeit von Wirksamkeit und Sicherheit verbessern sowie stabilere therapeutische Effekte erzielen lassen.

Asahi Kasei Life Science verfolgt kontinuierlich Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit externen Partnern und sondiert gezielt Technologien mit Potenzial für die Entwicklung künftiger Arzneimittelgenerationen. Die ADC-Technologie des Noguchi Instituts verbessert nicht nur die Präzision der Wirkstoffabgabe, sondern ermöglicht darüber hinaus die Kopplung von zwei Wirkstoffen an einen einzelnen Antikörper. Damit eröffnet sie neue Möglichkeiten für die Behandlung unterschiedlicher Erkrankungen mit höherer Spezifität und potenziell geringerer Toxizität. Im Rahmen der Vereinbarung wollen beide Partner die Kommerzialisierung von ADC-Arzneimittelplattformen vorantreiben. Dazu zählen unter anderem mögliche künftige Unterlizenzierungen an Biopharmaunternehmen sowie Kooperationen mit Auftragsentwicklungs- und Fertigungsunternehmen (CDMOs) wie Bionova Scientific, einem Unternehmen der Asahi Kasei Gruppe. Darüber hinaus planen die Partner gemeinsame Forschungsaktivitäten, um die Technologie weiterzuentwickeln und neue medizinische Anwendungsfelder zu erschließen.

Über Asahi Kasei Life Science

Asahi Kasei Life Science, ein Unternehmen der Healthcare Sparte von Asahi Kasei, ist ein führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie. Mit den Planova™-Virenentfernungsfiltern als Kernprodukt trägt das Unternehmen seit vielen Jahren zur Sicherheit und Produktivität von Biotherapeutika bei. Über seine Tochtergesellschaften Virusure und Bionova bietet das Unternehmen zudem Dienstleistungen im Bereich Biosicherheitsprüfungen sowie biopharmazeutische CDMO-Dienstleistungen an und unterstützt die Pharmaindustrie mit einem breiten Angebot, das von der Forschung und Entwicklung bis zur Herstellung reicht. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.asahi-kasei.co.jp/lifescience/en/

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Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschaftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit mehr als 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Material Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

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