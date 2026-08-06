Asahi Kasei schließt erste Lizenzvereinbarung für Herstellung und Vertrieb des neuartigen Batterieelektrolyten Acetolyte™ in China ab

• HighChem Shanghai übernimmt Herstellung und Verkauf von Acetolyte™ an Batteriehersteller in China

TOKYO – 6. August 2026 – Asahi Kasei hat mit HighChem Shanghai eine nicht-exklusive Lizenzvereinbarung für die Herstellung und den Vertrieb von Asahi Kaseis neuartigem Batterieelektrolyten Acetolyte™ für den chinesischen Markt geschlossen. Die Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein in Asahi Kaseis Lizenzierungsstrategie und wird dazu beitragen, den Absatz des Produkts bei Batterieherstellern in China deutlich zu beschleunigen.

Der chinesische Markt für Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien wächst rasant – angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EVs) und Energiespeichersystemen (ESS). Die Vereinbarung zwischen beiden Unternehmen ist die erste Lizenzpartnerschaft von Asahi Kasei für seine neuartige Elektrolyttechnologie in China und gewährt HighChem Shanghai eine nicht-exklusive Lizenz zur Herstellung und zum Vertrieb des Elektrolyten auf dem chinesischen Markt. HighChem Shanghai besitzt ein umfangreiches Kundennetzwerk in der chinesischen Batterieindustrie. Die Partnerschaft soll die Markteinführung des Elektrolyten beschleunigen und gleichzeitig eine zuverlässige Versorgung lokaler Kunden sicherstellen.

„HighChem konzentriert sich seit nahezu 20 Jahren auf das Geschäft mit Lithium-Ionen-Batterien und hat umfassendes Know-how sowie weitreichende Geschäftserfahrung auf dem chinesischen Markt aufgebaut“, sagte Yueyuan Long, General Manager von HighChem Shanghai. „Acetolyte™ bietet eine hervorragende Leistung bei niedrigen Temperaturen. Wir sind überzeugt, dass unsere Zusammenarbeit mit Asahi Kasei es uns ermöglichen wird, den Wert dieser Technologie bestmöglich auszuschöpfen und neue Möglichkeiten für die Batterieindustrie zu eröffnen.“ Osamu Matsuzaki, Senior Executive Officer von Asahi Kasei und Leiter der Corporate R&D, ergänzte: „Wir haben das Acetolyte™-Geschäft durch Lizenzpartnerschaften in Europa kontinuierlich ausgebaut. Diese erste Lizenzvereinbarung in China stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der globalen Expansion unserer Technologie dar. Durch die Partnerschaft mit HighChem Shanghai können wir Kunden in diesem wichtigen Markt innovative Lösungen anbieten und gleichzeitig unsere lizenzbasierte Wachstumsstrategie weiter stärken.“

Acetolyte™ von Asahi Kasei zeichnet sich durch eine hohe Ionenleitfähigkeit aus. Dadurch ermöglicht der Elektrolyt eine höhere Leistungsabgabe von Batterien bei niedrigen Temperaturen sowie eine verbesserte Haltbarkeit bei hohen Temperaturen – zwei anhaltende Herausforderungen für heutige Lithium-Ionen-Batterien. Da Acetolyte™ kleinere Batteriepacks mit einer höheren Energiedichte ermöglicht, kann die Technologie zudem dazu beitragen, die Kosten für Batteriehersteller zu senken. Im Rahmen seines im April 2025 veröffentlichten aktuellen mittelfristigen Managementplans verfolgt Asahi Kasei mit „Technology-value Business Creation“ (TBC) eine Initiative zur Monetarisierung der umfangreichen immateriellen Vermögenswerte des Unternehmens. Dazu zählen unter anderem Patente, Know-how, Daten und Algorithmen, die in verschiedenen Formen – einschließlich über Lizenzmodelle – bereitgestellt und wirtschaftlich genutzt werden sollen. Dieser Ansatz ermöglicht eine schnelle, kapital- und anlagenarme Kommerzialisierung, beschleunigt die Entwicklung neuer Geschäftsfelder und maximiert den Mehrwert für Kunden und Partner. Im Rahmen dieser lizenzbasierten Geschäftsentwicklung strebt Asahi Kasei an, im Zeitraum der Geschäftsjahre 2025 bis 2027 mindestens zehn neue Lizenzvereinbarungen abzuschließen und bis etwa 2030 einen kumulierten Gewinnbeitrag von mindestens 10 Milliarden Yen zu erzielen.

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschäftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit 50.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Elektrolyt Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

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About Asahi Kasei

The Asahi Kasei Group contributes to life and living for people around the world. Since its foundation in 1922 with ammonia and cellulose fiber business, Asahi Kasei has consistently grown through the proactive transformation of its business portfolio to meet the evolving needs of every age. With more than 50,000 employees worldwide, the company contributes to sustainable society by providing solutions to the world“s challenges through its three business sectors of Healthcare, Homes and Material.

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