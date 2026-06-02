Ascott zeigt, was Rooftops können

Vier ganz eigene Ansätze in vier europäischen Städten

Ein Ort über den Dächern der Stadt kann vieles sein: Bühne für Begegnungen, stille Aussichtsplattform oder verlängertes Wohnzimmer. Der globale Hospitality-Konzern The Ascott Limited (Ascott) zeigt in mehreren europäischen Städten, wie unterschiedlich diese Antwort ausfallen kann und wie eng sie jeweils mit dem Charakter des Hauses zusammenhängt. Markante Beispiele reichen vom Social-Living-Konzept des lyf East Frankfurt über die Philosophie der Citadines Serviced Apartments in Barcelona und Paris bis zur neu interpretierten Rooftop-Bar District22 im Citadines Danube Vienna.

Skyline inklusive beim lyf East Frankfurt

Das lyf East Frankfurt liegt im Ostend der Mainmetropole, einem Viertel im Wandel, das seinen eigenen Rhythmus gefunden hat. lyf versteht sich nicht als klassisches Hotel, sondern als Lebensraum für Reisende, digitale Nomaden und Kreative: mit „Say Hi“-Lobby, Coworking-Bereich, verspielter „Wash & Hang“-Laundry-Lounge und einem von den lyf Guards kreierten Eventprogramm. Die Dachterrasse sechs Etagen über dem Straßenleben ist keine eigenständige Attraktion, sondern konsequente Verlängerung dieses Gedankens mit eigener Barkarte, Signature Drinks und einer guten Auswahl an Weinen und Spirituosen, die auf Substanz statt Spektakel setzt. Plüschsessel, Poufs, Frankfurter Skyline als Panoramahintergrund und geöffnet bis in die Nacht.

Rückzugsort im quirligen Herzen Barcelonas

Wer direkt an den Ramblas residiert, ist in zwei Minuten am Mercat de la Boqueria, Barcelonas zentralem Markt, und in fünf Minuten an der Placa de Catalunya, dem weitläufigen Hauptplatz der Stadt. Genau diese zentrale Lage macht das Citadines Ramblas Barcelona jedoch nicht zu einem klassischen Hotel für Durchreisende, sondern zu einem Rückzugsort mitten im Zentrum der Stadt. Apartments und Studios statt klassische Zimmer, Wohnkomfort statt Hotelroutine. Der Außenbereich in erhöhter Lage verlängert dies in die Vertikale. Wer dort den Blick schweifen lässt, sieht, wie viel Stadt noch hinter dem Touristenstrom liegt.

Montmartre von oben

Um Montmartre wirklich zu erleben, braucht es mehr als einen Nachmittag. Das Citadines Montmartre Paris, in einer ruhigen Straße am Fuß des Montmartre-Hügels nahe dem Place de Clichy, gibt genau dafür den Rahmen: eigene Küche, eigenes Tempo, ein Zuhause auf Zeit. Die Dachterrasse in der achten Etage ist dabei der Moment, der hängenbleibt, denn die Aussicht auf Montmartre und Sacre-Coeur ist im Viertel selten. Die Aussicht spricht für sich und macht deutlich, weshalb Künstler wie Toulouse-Lautrec oder Picasso in keinem anderen Arrondissement wohnen wollten.

District22 denkt den Sommer neu

Das District22 im Citadines Danube Vienna zeigt in diesem Sommer, was eine Dachterrasse kann, wenn über die Aussicht hinausgedacht wird. Im 22. Bezirk der österreichischen Hauptstadt, der Donaustadt, setzt das überarbeitete Konzept der Rooftop-Bar in der 12. Etage auf Signature Drinks, eine Getränkeauswahl mit klarem Fokus auf regionale Marken und eine gezielt zusammengestellte Snackkarte. Der Blick reicht weit über Wien bis hin zum Kahlenberg und gibt der offenen, ruhigen Atmosphäre ihren besonderen Charakter. Das Ergebnis ist ein Rooftop, das sowohl Gäste des Hauses als auch Einheimische anspricht – zum Mittagsimbiss, After-Work-Drink oder zum Relaxen nach einem aufregenden Tag.

Weitere Informationen zu diesen und allen weiteren Häusern, Marken und Angeboten von Ascott gibt es unter www.discoverasr.com/de

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, dem ersten Appartment Hotel der internationalen Marke im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Gastgewerbeunternehmen mit rund 990 Häusern weltweit entwickelt. Ascott hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in mehr als 230 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten. Das breit gefächerte Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Apartment Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von The Ascott Limited, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern. In diesem Jahr feiert Ascott sein 40-jähriges Bestehen im Gastgewerbe mit dem Start von Ascott Unlimited, einer ganzjährigen Kampagne die unlimitierte Möglichkeiten, Auswahl, Freiheit und Gutes bieten wird. Ascott Unlimited steht für eine Zukunft der unlimitierten Möglichkeiten vor dem Hintergrund des globalen Wandels und der sich verändernden Perspektiven des Reisens. Ascott Unlimited markiert Ascotts Ambitionen, neue Wege zu beschreiten und ein Sprungbrett für das nächste Wachstumskapitel als globales Gastgewerbeunternehmen zu sein. Mehr über Ascott Unlimited unter www.discoverasr.com/ascottunlimited

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Bildquelle: Fabrice Rambert