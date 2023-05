Assent Evolve 2023: Konferenz mit führenden Experten zu Nachhaltigkeit, Regulatorik und Compliance bei komplexen Herstellern

Diesjährige Konferenz bietet eine Roadmap zum Umgang mit zunehmenden regulatorischen Risiken in der Lieferkette, einschließlich PFAS, Zwangsarbeit und ESG-Transparenz

16. Mai 2023 – Assent Inc. (Assent), ein führender Anbieter im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement in der Lieferkette, kündigt die Assent Evolve 2023 an. Bei der diesjährigen Ausgabe der globalen Konferenz sprechen branchenführende Experten aus dem Bereich Nachhaltigkeit über regulatorische Risiken und Herausforderungen, vor denen Hersteller heute stehen, und zeigen Lösungswege auf. Außerdem gewährt Assent exklusive Einblicke in kommende Innovationen seiner Produkte. Die Evolve 2023 findet von 14. bis 15. Juni 2023 virtuell statt und damit erstmals über zwei Tage.

Die Assent Evolve ist das einzige Event, das sich speziell an komplexe Hersteller und deren Nachhaltigkeitsmanagement richtet. Das diesjährige Programm umfasst unter anderem die vorgeschlagen PFAS-Beschränkungen, Zwangsarbeit, ESG-Transparenz sowie proaktive Strategien für das Nachhaltigkeitsmanagement in der Lieferkette, die Unternehmen verfolgen können, um allen Anforderungen zu entsprechen. Damit spiegelt die Assent Evolve 2023 aktuelle Debatten sowie das steigende Interesse der Öffentlichkeit an den Auswirkungen der Lieferketten auf die Gesellschaft und Umwelt wider.

Am 15. Juni bietet die Assent Evolve Programmpunkte, die speziell auf Trends und regulatorische Fragen der EU-Region zugeschnitten sind. Alle Details zum Programm sowie die kostenlose Anmeldung finden Interessierte auf der Website zum Event.

Prominente Keynotes, Experten für ESG & Regulatory, Praxisbeispiele von Unternehmen

Als Keynote-Speaker konnte Assent eine Reihe an prominenten Befürwortern kritischer Nachhaltigkeitsthemen gewinnen:

– Erin Brockovich, die ikonische Anwältin aus dem gleichnamigen Kinohit.

– Robert Billot, Umweltanwalt, dessen Arbeit zur Einhaltung von Chemikalienvorschriften den Film „Vergiftete Wahrheit“ (Dark Waters) von 2019 inspiriert hat.

– Chris Gardner, internationaler Bestsellerautor und preisgekrönter Filmproduzent von „Das Streben nach Glück“ (The Pursuit of Happyness)

– Dr. Andre Kuipers, Astronaut und Weltbotschafter der WWF.

Die Vorträge der Assent Evolve 2023 umfassen zahlreiche anerkannte Experten aus den Bereichen Compliance und Nachhaltigkeit in verschiedenen Branchen. Die Speaker des Podiums teilen ihre Erkenntnisse, Erfahrungen und Best Practices zur Schaffung glaubwürdiger Nachhaltigkeitsprogramme in produzierenden Unternehmen. Die Teilnehmenden erhalten aus erster Hand Ratschläge sowie praktische Strategien von Vordenkern aus den Bereichen Compliance und nachhaltige Gestaltung von Lieferketten, um selbst einen Schritt voraus zu sein.

Zusätzlich wirft die Assent Evolve 2023 ein Licht auf Erfolgsgeschichten von Kunden, die führende Nachhaltigkeitsprogramme für die Lieferkette umgesetzt haben und vorstellen. Darunter:

– Jonathan Harris, ESG-Manager bei Corsair

– Eric Peterson, Director of Product Environmental Compliance bei ConMed

– Lavinia Ratikan, Director of Quality Systems bei Hologic, Inc.

– Anna Herrera, Director of Product Compliance bei Toshiba International Corporation

– Dr. Sebastian Müller, Director of Environmental Product Compliance der KION Group

„Nachhaltigkeitsberichterstattung stellt für Hersteller einen wachsenden Aufwand dar, um die Anforderungen von Behörden, Kunden und Investoren erfüllen zu können. Aus diesem Grund steht die Evolve 2023 unter dem Motto „All In, Right Now“, sagt Andrew Waitman, CEO von Assent. „Stakeholder fragen mehr denn je nach Nachhaltigkeitskennzahlen für Produkte. Zudem stellen neue Anforderungen in Bezug auf PFAS und Zwangsarbeit zusätzliche Risiken dar. Die jährliche Assent Evolve bringt Experten der Branche zusammen, die produzierenden Unternehmen konkrete Ideen und Pläne für die Umsetzung kosteneffektiver Nachhaltigkeitsprogramme liefern.“

Über Assent Inc. (Assent)

Assent ist eine Lösung für das Nachhaltigkeitsmanagement in der Lieferkette, die Herstellern hilft, verantwortungsvolle Produkte auf den Markt zu bringen. Assent wurde von Regulierungsexperten und Kunden geformt und bietet die fehlende Grundlage für unternehmensübergreifende Nachhaltigkeit. Assent deckt auf, was verborgen ist, validiert, was gut ist, und hilft, unerwünschte Überraschungen zu vermeiden, damit zukunftsorientierte, komplexe Produktionsunternehmen weltweit heute und in Zukunft erfolgreich sein können. Assent ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Kanadas mit Hauptsitz in Ottawa und führend im Nachhaltigkeitsmanagement der Lieferkette. Erfahren Sie mehr unter https://www.assent.com/de/

