Atiworld präsentiert ab sofort bereits alle Fahrten auf dem Göta-Kanal für 2027

Nostalgisches Reisen auf historischen Schiffen durch die reizende Landschaft Südschwedens – Saison von Mai bis September

Für die einen ist es pure Nostalgie, für die anderen die schönste Schiffsreise der Welt: Die Fahrten der über 100 Jahre alten Schiffe auf dem Göta-Kanal in Schweden haben bis heute nichts von ihrer Magie verloren. Bereits jetzt hat der Reiseveranstalter Aviation & Tourism International (Atiworld) das komplette Kreuzfahrtprogramm des Göta-Kanals für das Jahr 2027 veröffentlicht. Der frühe Zeitpunkt bietet den Gästen die Möglichkeit, sich angesichts der relativ kurzen Saisonzeit von Mai bis September 2027 sowie der begrenzten Kapazitäten – die drei historischen Schiffe verfügen über jeweils 25 bis 29 Kabinen – frühzeitig die Mitfahrt auf der favorisierten Route und zum gewünschten Termin zu sichern. Das Programm lässt sich kostenlos bei Atiworld anfordern unter Telefon +49 (0)6023 917150 oder per E-Mail an info@atiworld.de. Der Veranstalter unterstützt auch Reisebüros, die für ihre Kunden eine Reise auf dem Göta-Kanal buchen wollen.

„Wir erleben es immer wieder bei unseren Gästen: Wer einmal den Sommer im südlichen Schweden mit den langen Tagen, den angenehm warmen Temperaturen und dem milden Klima erlebt hat, ist begeistert“, berichtet Jürgen Kutzer, Gründer und Geschäftsführer von Atiworld. „Die Fahrt auf dem Göta-Kanal steigert dieses Erlebnis zusätzlich. Man taucht mit dem Schiff in die Welt von Seen und Wäldern ein, die geruhsam vorbeiziehen, und charmante Orte laden zu einem Bummel an Land ein. Der Göta-Kanal hat generationsübergreifend viele Fans, die diese entspannte Form der Kreuzfahrt genießen.“

Von der Mini-Kanal-Reise bis zur Großen Schweden-Reise

Der Göta-Kanal ist die im 19. Jahrhundert entstandene Wasserstraße zwischen Kattegat und Ostsee, die die beiden schwedischen Städte Göteborg im Westen und Stockholm im Osten miteinander verbindet. Sie verläuft durch zahlreiche Seen und bewältigt dabei dank der 58 handbetriebenen Schleusen einen Höhenunterschied von 91,5 Metern. Mit der M/S Juno (Baujahr 1874, 29 Kabinen), der M/S Wilhelm Tham (Baujahr 1912, 25 Kabinen) und der M/S Diana (Baujahr 1923, 28 Kabinen) verkehren noch drei historische Schiffe auf dem Göta-Kanal. Sie offerieren den Komfort und Luxus aus der Zeit ihrer Entstehung und dienen ihren Gästen als behagliches Zuhause auf Zeit.

Atiworld präsentiert 2027 wieder alle Fahrten mit diesen drei Schiffen auf dem Göta-Kanal. Zur Wahl stehen die Mini-Kanal-Reise (zwei Tage, eine Nacht) zwischen Motala und Söderköping, Höhepunkte des Göta-Kanals (drei Tage, zwei Nächte) zwischen Mariestad und Norsholm sowie die Klassische Kanal-Reise (vier Tage, drei Nächte) und die Große Schweden-Reise (sechs Tage, fünf Nächte), die jeweils zwischen Göteborg und Stockholm verlaufen. Preisbeispiel: Die Mini-Kanal-Reise kostet pro Person in der Doppelkabine ab 600 Euro.

Frühbucherrabatt bis Mitte Januar 2027

Bei allen Göta-Kanal-Buchungen fürs kommende Jahr gewährt Atiworld bis zum 15. Januar 2027 einen Nachlass von 15 Prozent. Im jeweiligen Reisepreis sind neben der Kreuzfahrt die Vollpension an Bord, geführte Landgänge und Museumsbesuche, eine deutschsprechende Schiffs-Reiseleitung sowie Reiseliteratur enthalten.

Atiworld bietet darüber hinaus ein Pauschal-Anreisepaket ab 995 Euro pro Person im Doppelzimmer an, das die Linienflüge ab/bis Deutschland sowie jeweils eine Übernachtung mit Frühstück in einem guten Mittelklassehotel in Göteborg und Stockholm beinhaltet (Preise für die An- und Abreise ab Österreich und der Schweiz auf Anfrage).

Göta-Kanal und Oslo in einer Reise

Sehr beliebt ist auch eine Tour auf dem Göta-Kanal in Kombination mit einem Besuch von Oslo. Dieses Paket enthält unter anderem die Klassische Kanal-Reise, zwei Nächte in Stockholm, eine Nacht in Göteborg und zwei Nächte in Oslo, die Bahnfahrt Göteborg-Oslo sowie die Linienflüge ab/bis Deutschland (pro Person ab 3.520 Euro). Wie bei Atiworld üblich ermöglicht der Veranstalter darüber hinaus auch viele weitere individuelle Reisewünsche.

Der Veranstalter Aviation & Tourism International ist auf Luxuskreuzfahrten und hochwertige Individualreisen spezialisiert.

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Aviation & Tourism International

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63755 Alzenau

0 60 23 – 91 71 50



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Bildquelle: Hannes Almeräng