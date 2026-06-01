Attraktive Einzelhandelsinvestments im Wachstumsmarkt

Für erfahrene und professionelle Anleger

Der deutsche Lebensmitteleinzelhandel zeigt sich auch in wirtschaftlich unsicheren Phasen als vergleichsweise stabiler Sektor mit weiterem Entwicklungspotenzial. Sowohl die kontinuierliche Umsatzentwicklung als auch das anhaltende Interesse von Investoren an entsprechenden Immobilien unterstreichen diese Position. Trotz wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten gilt die Branche als widerstandsfähig, da sie auf der verlässlichen Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs basiert.

Sachwertinvestitionen in Nahversorgungsimmobilien rücken vor dem Hintergrund volatiler Kapitalmärkte verstärkt in den Fokus von Anlegern. Insbesondere Objekte mit langfristigen Mietverträgen und bonitätsstarken Mietern werden häufig als vergleichsweise stabile Anlageform innerhalb des Immobiliensegments wahrgenommen.

Zwei aktuelle Beteiligungsmöglichkeiten im Bereich Einzelhandelsimmobilien bieten unterschiedliche Zugänge – sowohl für erfahrene Anleger als auch für Privatanleger:

1. FIM Einzelhandelsinvest – Private Placement für erfahrene Anleger

Mindestanlage: 200.000 Euro (Zugang grundsätzlich für geeignete bzw. erfahrene Anleger vorgesehen)

Agio: 0,25 % bis 2,5 % (je nach Tranche)

Verzinsung: bis zu 7,5 % p.a.*

Zinszahlung: monatlich

Laufzeit: 5 Jahre und 1 Monat 7,5 % p.a. (alternativ 3 Jahre mit bis zu 5,75 % p.a.*)

Die FIM Gruppe investiert in Bestandsimmobilien des deutschen Lebensmitteleinzelhandels. Die Objekte sind in der Regel langfristig vermietet, häufig mit indexierten Mietverträgen. Zu den Mietern zählen unter anderem REWE, Lidl, Aldi und EDEKA.

Die Investition erfolgt in Form eines qualifizierten Nachrangdarlehens. Diese Form der Kapitalanlage ist mit besonderen Risiken verbunden und richtet sich insbesondere an Anleger mit entsprechender Risikobereitschaft und Erfahrung.

Weitere Informationen:

https://www.einzelhandelsimmobilien-deutschland.de/einzelhandelsimmobilien/private-placement/

2. Habona Nahversorgungsfonds 09

Mindestbeteiligung: ab 10.000 Euro

Geplante Ausschüttung: 4 % p.a. netto nach Steuern*

Laufzeit: 6 Jahre

Ausschüttung: halbjährlich

Der Fonds investiert breit diversifiziert in Nahversorgungsimmobilien in Deutschland. Der Fokus liegt auf Standorten mit Lebensmittelankern sowie langfristigen Mietverhältnissen. Auch hier zählen unter anderem EDEKA, REWE, Lidl und Aldi zur Mieterstruktur.

Weitere Informationen:

https://www.einzelhandelsfonds.de/habona-nahversorgungsimmobilien-fonds/

Wichtige Hinweise zu Risiken:

Bei den dargestellten Renditen handelt es sich um Prognosen bzw. Zielwerte, die nicht garantiert sind. Der Erwerb dieser Vermögensanlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Insbesondere bei qualifizierten Nachrangdarlehen besteht das Risiko, dass Ansprüche im Insolvenzfall nachrangig behandelt werden.

Diese Mitteilung stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Maßgeblich sind ausschließlich die jeweiligen Verkaufsunterlagen (z. B. Verkaufsprospekt, Vermögensanlagen-Informationsblatt), die vor einer Investitionsentscheidung sorgfältig gelesen werden sollten.

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