Auch dieses Jahr wurde die Spitta Akademie zur TOP Fernschule ausgezeichnet!

Ein erfolgreicher Beginn des Jahres 2024: Die Spitta Akademie, eine Marke der Spitta GmbH, erhielt erneut die Auszeichnung als TOP Fernschule auf FernstudiumCheck.de.

Balingen, 06.02.2024 – Das Bewertungsportal FernstudiumCheck.de, Deutschlands größtes Portal für Fernlehr- und Fernstudiengänge, verleiht jährlich den begehrten FernstudiumCheck Award an die besten Fernschulen. Die Basis für diese Auszeichnung bildet die Analyse von Erfahrungsberichten, wobei im Kalenderjahr 2023 insgesamt 14.020 Bewertungen von 402 Instituten ausgewertet wurden. Um in das Ranking aufgenommen zu werden, musste die Fernschule mindestens 50 Bewertungen mit einer Sternebewertung von 3,75 oder höher erhalten sowie eine Weiterempfehlungsrate von mindestens 90 % vorweisen.

Die Spitta Akademie hat sich erneut erfolgreich in diesem anspruchsvollen Wettbewerb positioniert. Mit herausragenden 4,6 von 5 Sternen, 71 Bewertungen und einer beeindruckenden Weiterempfehlungsquote von 99 % hat die Spitta Akademie erneut bewiesen, dass sie zu den Top Fernschulen gehört.

„Die erneute Auszeichnung zur ‚TOP Fernschule‘ ist eine Bestätigung unserer kontinuierlichen Bemühungen, qualitativ hochwertige Fortbildungen im Gesundheitswesen anzubieten. Wir sind stolz darauf, dass unsere Angebote von den Teilnehmern so positiv bewertet werden“, sagt Dina Martini, Leitung der Spitta Akademie.

Informationen über die Spitta Akademie

Derzeit bietet die Spitta Akademie vier Fernlehrgänge im Gesundheitswesen an:

-Zahnmedizinische Verwaltungsassistentin (ZMV) – m/w/d

-Geprüfter Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen (IHK) – m/w/d

-Zahntechnischer Verwaltungsmanager (IHK) – m/w/d

-Qualitätsmanagementbeauftragte Arzt-/Zahnarztpraxis (TÜV) – m/w/d

Das umfangreiche Fortbildungsangebot der Spitta Akademie beinhaltet zudem Seminare, Online-Seminare, Online-Lehrgänge und eLearning-Kurse, die topaktuelles Wissen vermitteln und praxisnahe Problemstellungen in den Bereichen Abrechnung, Hygiene- und Qualitätsmanagement sowie Praxis- und Labormanagement behandeln. Renommierte Referent*innen und hoch angesehene Expert*innen aus der Branche geben in den Fortbildungen nicht nur nützliche Tipps und Tricks, sondern vermitteln auch ganze Konzepte für Zahnärzt*innen und Praxispersonal zur erfolgreichen Bewältigung alltäglicher Herausforderungen. Für die Teilnahme an den Fortbildungsveranstaltungen der Spitta Akademie erhalten Zahnärzt*innen von der BZÄK/DGZMK anerkannte CME-Fortbildungspunkte.

Weitere Informationen zur Spitta Akademie und zum Fort- und Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.spitta-akademie.de

Über die Spitta GmbH

Die Spitta GmbH, Teil der europaweit tätigen WEKA Group, ist mit rund 100 Mitarbeitern und mehr als 30.000 zufriedenen Kunden ein marktführender Anbieter mit breitem Produkt- und Markenportfolio für zahnmedizinische und zahntechnische Fachmedien, berufliche Weiterbildung, Software und Online-Lösungen. Die Spitta Akademie hat sich mit zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgängen im Bereich der zahnmedizinischen und medizinischen Weiterbildung etabliert und durch Marken wie „dios“ oder „entolia“ begeistert Spitta mit anwenderorientierten Online- und Softwarelösungen für Praxisverwaltung, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterunterweisung.

