Ausbildungsstart 2026: Kontinuierliche Nachwuchsarbeit zeigt Wirkung

Unternehmen der Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg verzeichnen mehr Bewerbungen für ihre Ausbildungsangebote.

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis, 23. Juli 2026. Noch vor wenigen Jahren standen viele Unternehmen der Kunststoffbranche vor der Herausforderung, geeignete Bewerberinnen und Bewerber für ihre Ausbildungsplätze zu finden. Ausbildungsplätze blieben teilweise unbesetzt oder mussten mehrfach ausgeschrieben werden. Pünktlich zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres am 1. August zeigt sich nun eine erfreuliche Entwicklung: Die Unternehmen der Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg berichten über nahezu alle Ausbildungsberufe hinweg von einem gestiegenen Interesse junger Menschen an ihren Ausbildungsangeboten.

„Nachwuchsgewinnung ist keine Aufgabe, die sich von heute auf morgen lösen lässt. Wer junge Menschen erreichen möchte, muss ihnen Perspektiven aufzeigen und kontinuierlich den Dialog mit ihnen suchen. Genau das tun die Unternehmen der Kunststoff-Initiative seit vielen Jahren gemeinsam“, erläutert Peter Kuhne, Gesellschafter der Kuhne Group, Sankt Augustin, die alle Ausbildungsplätze besetzen konnte.

Die positive Entwicklung ist das Ergebnis einer langfristig angelegten Nachwuchsarbeit der Unternehmen. Ziel der gemeinsamen Aktivitäten ist es, jungen Menschen die Vielfalt und Zukunftsfähigkeit der Kunststoffbranche näherzubringen und ihnen authentische Einblicke in die Arbeitswelt der Unternehmen zu ermöglichen.

Dazu gehören Kurzvideos und Interviews in den sozialen Netzwerken ebenso wie der Podcast der Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg, in dem Unternehmen, Mitarbeitende und Experten über Innovationen, Karrierewege und Entwicklungen der Branche sprechen. Ergänzt werden diese Maßnahmen durch die Zusammenarbeit mit Schulen der Region sowie gemeinsame Aktivitäten zur Berufsorientierung.

Ein wichtiger Baustein ist dabei das Format „Jump-in – Berufe live“. Schülerinnen und Schüler erhalten hier die Möglichkeit, Unternehmen unmittelbar kennenzulernen und Ausbildungsberufe in der Praxis zu erleben. Der direkte Austausch hilft dabei, Berührungsängste abzubauen und zeigt, wie vielfältig und zukunftsorientiert die Arbeit in der Kunststoffbranche heute ist.

Die Unternehmen der Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg freuen sich über das gestiegene Interesse junger Menschen an den vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten der Branche. In vielen Unternehmen konnten die angebotenen Ausbildungsplätze vollständig besetzt werden, eine Entwicklung, die vor wenigen Jahren noch nicht selbstverständlich war. Die Verantwortlichen sehen darin einen Erfolg der gemeinsamen Aktivitäten der vergangenen Jahre, zu denen unter anderem die verstärkte Präsenz in den sozialen Netzwerken, Kurzvideos sowie Formate zur Berufsorientierung gehören. Gleichzeitig sind sie sich einig, dass die Nachwuchsgewinnung eine Daueraufgabe bleibt, die nur im gemeinsamen Schulterschluss von Unternehmen, Schulen und weiteren Partnern gelingen kann.

Die Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg wird ihre gemeinsamen Aktivitäten deshalb auch künftig fortführen und weiterentwickeln. Mit vielfältigen Angeboten zur Berufsorientierung und einem kontinuierlichen Dialog mit Schulen sowie jungen Menschen der Region möchte sie dazu beitragen, die Chancen und Perspektiven der Kunststoffbranche noch sichtbarer zu machen und langfristig qualifizierten Fachkräftenachwuchs für die Unternehmen zu gewinnen.

„Kunststoff – das Material mit Perspektiven“ – mit dieser Aussage ist die Kunststoff-Initiative in der Region angetreten. Gemeinsam will man aufklären, die Verbraucher der Region mit korrekten Daten und Fakten versorgen und zur sachgerechten Diskussion zum Material Kunststoff beitragen. Anhand von verschiedenen Einsatzfeldern soll gezeigt werden, wie wichtig gerade in Zeiten von hohen Hygieneanforderungen und CO2 Reduzierung Kunststoffe sind.

Zu den Mitmachern der Kunststoff-Initiative gehören: Hennecke GmbH, IHK Bildungszentrum Bonn/Rhein-Sieg, Kautex Maschinenbau, Kuhne Group, LEMO Maschinenbau GmbH, Siegfried Pohl Verpackungen GmbH und Röchling Industrial.

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Bildquelle: Kuhne Group