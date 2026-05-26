Ausgezeichnete All-in-One-Lösung für Juweliere

Branchenspezifische Warenwirtschaft, Kasse und Onlineshop in einem System – prämiert von Blickpunkt Juwelier für Innovation und Effizienz.

BEST WAWI und IT-KS: Ausgezeichnete Partnerschaft für Juweliere

Juweliersoftware BEST WAWI und Shopify Agentur IT-KS bieten Juwelierbetrieben ab sofort eine maßgeschneiderte, cloudbasierte Komplettlösung für Warenwirtschaftssystem und Kassenlösung, die stationären Handel und Onlinevertrieb effizient verbindet. Die Software wurde mehrmals und auch 2024 wieder von der unabhängigen Fachzeitung „Blickpunkt Juwelier“ als eines der besten Warenwirtschaftssysteme für Juweliere und den Schmuckhandel ausgezeichnet.

Ihre Vorteile auf einen Blick für die BEST WAWI Warenwirtschaft mit Kasse und Shopify Onlineshop

+ Automatisierte Bestandsführung & Echtzeit-Synchronisation

+ Zentrale Erfassung aller Lagerbewegungen – immer aktuelle Bestände im Geschäft und Onlineshop, weniger Fehler, minimaler Aufwand.

+ Maximale Datensicherheit & Compliance

+ DSGVO-konforme Speicherung in der Azure Cloud, tägliche Backups, TSE-zertifizierte Kassensoftware – Schutz vor Datenverlust, rechtssichere Buchführung.

+ Intuitive Bedienung & zentrale Produktdatenbank

+ Modernes Dashboard für Verwaltung von Sortiment, Preisen und Produktpräsentationen – keine doppelte Datenpflege.

+ Flexible Integration individueller Produkte

+ Unikate und personalisierte Schmuckstücke (z. B. Gravur) lassen sich gezielt einstellen – Rücksendungen ausgeschlossen, volle Sortimentskontrolle.

+ Nahtlose Verbindung von Kasse, Warenwirtschaft und Onlineshop

+ Mit wenigen Klicks steuern Sie die Online-Präsentation Ihrer Produkte: Anfrage, Abholung oder Direktkauf.

+ Der Unterschied: Speziell von Juwelieren für Juwelierbetriebe entwickelt

+ Warenwirtschaftssystem, Kassenlösung und Onlineshop in einem System warten

All-in-One-Lösung: Kasse, Warenwirtschaft und Onlineshop in einem System – keine Insellösungen, keine Schnittstellenprobleme.

Branchenspezifische Funktionen: Reparaturverwaltung, Kundenhistorie, GoBD-konforme Rechnungsstellung, Steuerberater-Schnittstelle.

Automatisierte Prozesse: Digitale Dokumente, Lieferantenmanagement, Berichtswesen – spart Zeit und sorgt für Transparenz.

Einfache Migration: Automatisierte Übernahme bestehender Kundendaten und Lagerbestände – reibungsloser Systemwechsel meist binnen 1 Arbeitstags.

Transparente Kostenstruktur: Einmalige Einrichtungspauschale

Jährliche Lizenz pro Arbeitsplatz inkl. TSE: EUR 228,-

Cloudbasierte Datenbank ab EUR 900,- pro Jahr (max. 2GB)

Alle Preise zzgl. 19 % MwSt.

Mit BEST WAWI und IT-KS erhalten Juwelierbetriebe eine zukunftsfähige, preisgekrönte Komplettlösung, die alle Prozesse von der Kasse über die Warenwirtschaft bis zum Onlineshop abdeckt – einfach, sicher und effizient.

Zahlreiche erfolgreiche Referenzprojekte belegen die Kompetenz der Shopify Agentur IT-KS. Zu den realisierten Onlineshops zählen unter anderem individuelle Lösungen für Juweliere, Schmuckhändler und Uhrmacher. Die Agentur begleitet ihre Kundinnen und Kunden von der Konzeption über das Design bis zur technischen Umsetzung und sorgt für eine nahtlose Integration in bestehende Warenwirtschaftssysteme. So profitieren Sie von modernen, benutzerfreundlichen Webshops, die optimal auf die Anforderungen des Fachhandels abgestimmt sind.

Shop Referenzen und Webseiten IT-KS OG :

Weitere Informationen über Shopify und Webdesign Agentur

https://www.itks.at

Telefon: +43 664 8222190

Weitere Informationen über Warenwirtschaftssystem und Kassenlösung

https://www.warenwirtschaftsprogramm-juwelier.com

Telefon: +49 7951 955174

Quelle: [1] Blickpunkt Juwelier – Die besten 2024: Warenwirtschaftssysteme (2024) – https://blickpunktjuwelier.de/die-besten-2024-warenwirtschaftssysteme/

Die IT-KS OG und BEST WAWI by R&G ist ein spezialisiertes Unternehmen mit Fokus auf maßgeschneiderte Softwarelösungen für den Juwelier-Handel. Das Unternehmen unterstützt Juwelierbetriebe bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse und bietet umfassende Services rund um Warenwirtschaft, Kassensysteme und Onlineshop-Integration. Mit langjähriger Erfahrung, technischem Know-how und persönlicher Beratung sorgt IT-KS OG für sichere, zukunftsfähige und effiziente IT-Lösungen im Schmuck- und Uhrenhandel.

Kontakt

Firma IT-KS OG

Silvia Mayer-Hirschhuber

Imming 40/7

6260 Bruck am Ziller

00436641957437



https://www.itks.at

Bildquelle: IT-KS OG