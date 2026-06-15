Das Pressebüro Dr. Willmann in München beauftragte die Journalistin Franziska Huber im März 2026 zur Recherche als Grundlage eines Presseberichtes über Erfolgsmöglichkeiten von Franchisenehmern im Bereich Partnervermittlung.

München, 15.06.2026 – Eines vorab: Das Ergebnis meiner Recherchearbeiten als fundierte Basis dieses Presseartikels hat Erstaunliches zu Tage gebracht. Vorab stellte sich mir die Frage, wie gehe ich zu dieser von Dr. Willmann beauftragten Arbeit zunächst vor. Mein Start begann mit der Nutzung von Google KI. Google bietet nach meiner Meinung eine bessere KI an, als ein anderer kaum genutzter Anbieter, dessen Namen ich hier nicht nennen möchte. Wer sich in der digitalen Welt auskennt, der weiß ja ohnehin, dass es sich dabei um einen halluzinierten, KI-generierten Unfug handelt. Daher fragte ich Google KI:

„Nenne mir seriöse, bekannte Franchisegeber im Bereich Dating-Service/Partnervermittlungen.“

Die Antwort:

Dating-Franchise-Unternehmen bieten Geschäftsmöglichkeiten für Existenzgründer, die in den Bereichen Partnervermittlung, Event-Organisation oder Online-Dating tätig werden möchten. Diese Systeme kombinieren oft etablierte Marken und psychologisches Know-how mit digitalen Tools und Marketing-Support.

Bekannte Dating-Franchise-Systeme

• TTPCG DATING SERVICES®: Ein etabliertes Modell, das Franchise-Partnern eine fundierte Ausbildung und weltweiten Support bietet. Die Einstiegsgebühr liegt bei etwa 2.900 €. Ein international agierendes führendes System für Dating Services und Partnervermittlung. Es wirbt mit geringem Eigenkapital, gestellten Kundenkontakten (Leads) und ortsunabhängiger Online-Beratung.

• U-Dating: Konzentriert sich auf den Aufbau echter Beziehungen durch lokale Events und bietet Partnern ein komplettes „Business-Paket“ inklusive laufender Begleitung.

• AMORE CONNECTING SINGLES: Ein Netzwerk, das sich auf Dinner-Events und Dating spezialisiert hat, um Singles in einer ungezwungenen Atmosphäre zusammenzubringen.

• ZWEITES GLÜCK: Dieses Lizenz- und Franchisesystem ist auf die Senioren-Partnervermittlung (Altersgruppe 65+) spezialisiert. Es setzt bewusst auf persönliche Beratung abseits von Online-Portalen, da die Zielgruppe diskrete und klassische Vermittlung bevorzugt. Die Partner agieren meist flexibel aus dem Homeoffice.

Infolge der Tatsache, dass der ausgewählte Franchisegeber TTPCG® ein seit Jahrzehnten erfolgreiches und bekanntes Unternehmen mit langer Historie ist, habe ich mich dazu entschlossen, die Qualität von diesem Franchisegeber einmal näher auszuleuchten und zu untersuchen.

Meine weitere Vorgehensweise

Ich wandte mich direkt an den Vorstand der TTPCG in Delaware (USA) und die Antwort folgte bereits nach wenigen Minuten. Dem Vorstand war meine Pressearbeit anscheinend nicht wichtig genug, denn ich wurde von einer KI-Mail an die Pressestelle des Konzerns in New York, alternativ an die Marketingabteilung in England, verwiesen. Nun gut, also schrieb ich die Pressestelle an. Umgehend habe ich eine Online-Pressemappe mit Informationen erhalten. So weit, so gut – aber Zweck meiner Anfrage ist es schließlich, Erfahrungen von Franchisenehmern als fundierte Basis für meine Recherche für den Artikel zu bekommen. Dies teilte ich dem Presseoffice dann nochmals dezidiert mit. Man entschuldigte sich für das Missverständnis und bot mir an, was mich überraschte: Ich erhielt die Liste einiger Franchisenehmer, die tätig sind in den USA, Frankreich, Spanien, Japan und England. Diese soll ich direkt kontaktieren und um Erfahrungsberichte bitten. Dieses seriöse Angebot nahm ich gerne an. Denn wer weiß es besser, als die Franchisenehmer selbst?

So ging es weiter

Ich entschied mich dazu, unter Bezugnahme auf die Mail vom Presseoffice, 20 von mir sporadisch ausgewählte haupt- und nebenberuflich tätige TTPCG-Franchisenehmern folgende Fragen in der jeweiligen Sprache zu stellen:

1) Wie lange sind Sie TTPCG-Franchisepartner?

2) Haben Sie das Gefühl, erfolgreich zu sein durch das Franchisesystem?

3) Bitte nennen Sie mir 10 Gründe, welche Sie als besonders positiv ansehen

4) Was könnte Ihr Franchisegeber besser machen?

5) Haben Sie bereits Erfahrungen als Franchisenehmer anderer Branchen?

6) Würden Sie heute wieder als TTPCG-Franchisenehmer starten?

7) Wie schätzen Sie die Chancen von Kunden ein, über TTPCG schnell ihr Partnerglück zu finden?

8) Sind Sie mit Ihrem Einkommen zufrieden?

Die Antworten

Die Antworten erfolgten relativ zügig. Lediglich von einem angefragten Franchisenehmer kam die autonome Antwort, dass er für einige Wochen infolge eines Unfalls eingehende Mails nicht beantworten kann.

Zu 1) 19 der von mir angefragten TTPCG-Franchisenehmer waren zwischen 18 Monaten und 12 Jahren tätig.

Zu 2) 19-mal ein „ja“.

Zu 3) Folgende Gründe wurden (teilweise mehrfach) genannt: Die lange Marktpräsenz des Franchisegebers. Hauptstandort in der langen Unternehmensgeschichte nur einmal aus steuerrechtlichen Gründen von Nevada nach Delaware verlegt. Das ausgeklügelte perfekte System des Matching gepaart mit Biometrie. Die weltweit einmaligen Module. Die Verbindung IT und Mensch. Günstige Preise für einmalige Leistungen mit Garantie. Den 24/7 Support in den jeweiligen Landessprachen. Authentische Werbung. Auszahlung von Provisionen in Minuten. Auf Fragen schnelle kompetente Antwort. Die Unterstützung kann für Franchisenehmer nicht besser sein. Positiv wird genannt, dass der Einsatz von KI besser kaum funktionieren kann.

Ein Franchisenehmer antwortet auf diese Frage so wörtlich: „Wer mit s.g. Klardaten und Video Vorstellung passender Singles, sofortiger Matching Code Prüfung und Geld-zurück-Garantie und Reisegutscheinen nicht verkaufen kann, ist eine Versagerlusche als Verkäufer.“

Zu 4) Kam die Antwort, alles bestens. 3-mal wurde genannt, die Provisionen könnten erhöht werden…

Zu 5) 3 der angefragten TTPCG-Franchisenehmer waren zuvor in anderen Marktsegmenten als Franchisenehmer tätig.

Zu 6) Es wurde 18-mal mit eindeutigen „ja“ geantwortet. Ein Franchisenehmer gab „nein“ aus persönlichen Gründen an.

Zu 7) Einstimmig war der Konsens: Singles, die über uns keine harmonische Partnerschaft finden, sind selbst schuld.

Zu 8) Ein Einstimmiges „ja“

Dazu wurden von 13 TTPCG-Franchisenehmern die geringe Höhe der einmaligen Franchisegebühr und dass keinerlei Folgekosten auf Franchisenehmer zukommen, positiv erwähnt. Insbesondere, dass Leads zahlreich und gratis für Franchisenehmer übermittelt werden.

Einem Franchisenehmer, der seit 2018 hauptberuflich als TTPCG-Partner tätig ist, stelle ich explizit die Frage: „Was macht aus Ihrer Sicht einen guten TTPCG-Franchisenehmer aus? Die Antwort wörtlich: „Zuhören, Fachwissen über unsere einmaligen, kostengünstigen Tools einbringen – ohne den Kunden totzureden, Freundlichkeit, Offenheit, Ehrlichkeit, gewisse Lockerheit, Selbstsicherheit.“

Ergebnis: TTPCG® ist ein seriöser, sehr empfehlenswerter Franchisegeber

Das Fazit meiner Recherche bezieht auch Recherchierergebnisse meiner Kollegin Frau Mag. Theresia Teichstätter mit ein. Sie gilt als neutrale, fachkundige Sachverständige im Bereich Franchise. Für motivierte Menschen, die Geschick im Bereich Beratung und Verkaufen haben, ist TTPCG eine ganz klare, seriöse Empfehlung. Der empfehlenswerte Franchisegeber im Bereich Partnervermittlung/ Dating-Service TTPCG® zeichnet sich durch sein am Markt erprobtes, erfolgreiches Geschäftskonzept, einen starken Markennamen und hervorragende Schulungsangebote aus. Es werden professionelles Marketing sowie finanzielle Stabilität geboten, dazu Produkte im Bereich Dienstleistung, die in dieser Qualität weltweit keine weitere Partnervermittlung zu bieten vermag. Einmalig im weltweiten Franchisemarkt dürfte sein, dass sämtliche Kosten für Marketing und die Kosten zur Gewinnung von Interessenten vom Franchisegeber vollumfänglich bezahlt werden und dem Franchisenehmer keine Kosten im Verlauf der Franchisepartnerschaft entstehen. Das Marketing selbst ist ausgereift. Zuständig sind die hauseigenen Taylor-Marketingunternehmen in Irland, Florida, China und New Mexiko. Nach meiner Kenntnis gibt es in keinem Marktbereich einen Franchisegeber, der Leistungen des Franchisegebers TTPCG® erbringt und dies für eine einmalige, extrem kleine Franchisegebühr.

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